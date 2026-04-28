2026 Kanada Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Buz hokeyi Kanada’nın en popüler sporu olabilir, ancak önümüzdeki aylarda “Akçaağaç Yapraklılar” başka bir nedenden dolayı patenlerini giyecek.

Dünya Kupası hızla yaklaşırken, özellikle ev sahibi veya ortak ev sahibi takımların taraftarları için, şu andan Haziran ayındaki açılış maçına kadar maç biletlerine olan talep yoğunlaşacak.

GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.

Kanada'nın 2026 Dünya Kupası grup maç programı nedir?

Tarih Maç (Yerel saatle başlama saati) Yer Biletler 12 Haziran Cuma Kanada - Bosna Hersek BMO Field (Toronto) Bilet 18 Haziran Perşembe Kanada - Katar (15:00) BC Place (Vancouver) Bilet 24 Haziran Çarşamba Kanada - İsviçre (12:00) BC Place (Vancouver) Bilet

2026 Dünya Kupası Kanada'da ne zaman yapılacak?

Tarih Maç Mekan (Kanada) Biletler 12 Haziran 2026 Kanada - Bosna Hersek BMO Field, Toronto Bilet 13 Haziran 2026 Avustralya - Türkiye BC Place, Vancouver Bilet 17 Haziran 2026 Gana - Panama BMO Field, Toronto Biletler 18 Haziran 2026 Kanada - Katar BC Place, Vancouver Bilet 20 Haziran 2026 Almanya - Fildişi Sahili BMO Field, Toronto Bilet 21 Haziran 2026 Yeni Zelanda - Mısır BC Place, Vancouver Bilet 23 Haziran 2026 Panama - Hırvatistan BMO Field, Toronto Biletler 24 Haziran 2026 Kanada - İsviçre BC Place, Vancouver Bilet 26 Haziran 2026 Yeni Zelanda - Belçika BC Place, Vancouver Biletler 26 Haziran 2026 Senegal - Irak BMO Field, Toronto Biletler 2 Temmuz 2026 Son 32 Maçı BMO Field, Toronto Biletler 2 Temmuz 2026 32'li Tur Maçı BC Place, Vancouver Bilet

2026 Dünya Kupası'nda Kanada'dan ne beklemeli?

2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri olan Kanada, 12 Haziran'da Toronto'daki BMO Field'da turnuvaya galibiyetle başlamayı hayal ediyor.

Mart ayı sonunda UEFA play-off'larının sona ermesinin ardından, Jesse Marsch'ın oyuncuları artık B Grubu'ndaki ilk rakibini biliyor: Bosna-Hersek. Dragons, başlangıçta İtalya, Kuzey İrlanda ve Galler'in de yer aldığı zorlu bir play-off mücadelesinin ardından gruptaki yerini garantiledi.

Kanada'nın Katar (18 Haziran) ve İsviçre (24 Haziran) ile oynayacağı son iki grup maçı, Vancouver'daki BC Place'de gerçekleşecek.

Meksika '86 ve Katar '22'de yer almasına rağmen, Canucks hala ilk Dünya Kupası galibiyetini (veya beraberliğini) arıyor. Takımlarının bu önemli ilk başarıyı kaydettiği anda orada olduklarını söyleyebilmek, Kanadalı taraftarlar için çok önemli bir an olacak ve bu da biletlerin bu kadar hızlı tükenmesinin bir başka nedeni.

Kanada 2026 Dünya Kupası biletleri ne zaman satın alınmalı?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stoğu şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın aldığınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Kanada Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Kanada'nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.

En pahalı olanı; alt tribünde yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuvaya ilk kez 48 takım katılacak ve üç ülke ortaklaşa ev sahipliği yapacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası'nın maçları hangi stadyumlarda oynanacak?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve turnuvada kullanılacak stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: