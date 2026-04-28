Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
United States v Canada: Third Place Match - CONCACAF Nations LeagueGetty Images Sport
Book Canada World Cup 2026 Tickets

Çeviri:

2026 Kanada Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Dünya Kupası
Kanada

Kanada'nın kendi evinde oynayacağı ilk Dünya Kupası Finalleri maçlarını nasıl izleyebileceğinizi burada bulabilirsiniz

Buz hokeyi Kanada’nın en popüler sporu olabilir, ancak önümüzdeki aylarda “Akçaağaç Yapraklılar” başka bir nedenden dolayı patenlerini giyecek. 

Dünya Kupası hızla yaklaşırken, özellikle ev sahibi veya ortak ev sahibi takımların taraftarları için, şu andan Haziran ayındaki açılış maçına kadar maç biletlerine olan talep yoğunlaşacak. 

GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.

Kanada Dünya Kupası Biletleri Bilet Rezervasyonu

Kanada'nın 2026 Dünya Kupası grup maç programı nedir?

TarihMaç (Yerel saatle başlama saati)YerBiletler
12 Haziran CumaKanada - Bosna HersekBMO Field (Toronto)Bilet
18 Haziran PerşembeKanada - Katar (15:00)BC Place (Vancouver)Bilet
24 Haziran ÇarşambaKanada - İsviçre (12:00)BC Place (Vancouver)Bilet

2026 Dünya Kupası Kanada'da ne zaman yapılacak?

TarihMaçMekan (Kanada)Biletler
12 Haziran 2026Kanada - Bosna HersekBMO Field, TorontoBilet
13 Haziran 2026Avustralya - TürkiyeBC Place, VancouverBilet
17 Haziran 2026Gana - PanamaBMO Field, TorontoBiletler
18 Haziran 2026Kanada - KatarBC Place, VancouverBilet
20 Haziran 2026Almanya - Fildişi SahiliBMO Field, TorontoBilet
21 Haziran 2026Yeni Zelanda - MısırBC Place, VancouverBilet
23 Haziran 2026Panama - HırvatistanBMO Field, TorontoBiletler
24 Haziran 2026Kanada - İsviçreBC Place, VancouverBilet
26 Haziran 2026Yeni Zelanda - BelçikaBC Place, VancouverBiletler
26 Haziran 2026Senegal - IrakBMO Field, TorontoBiletler
2 Temmuz 2026Son 32 MaçıBMO Field, TorontoBiletler
2 Temmuz 202632'li Tur MaçıBC Place, VancouverBilet

2026 Dünya Kupası'nda Kanada'dan ne beklemeli?

2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri olan Kanada, 12 Haziran'da Toronto'daki BMO Field'da turnuvaya galibiyetle başlamayı hayal ediyor.

Mart ayı sonunda UEFA play-off'larının sona ermesinin ardından, Jesse Marsch'ın oyuncuları artık B Grubu'ndaki ilk rakibini biliyor: Bosna-Hersek. Dragons, başlangıçta İtalya, Kuzey İrlanda ve Galler'in de yer aldığı zorlu bir play-off mücadelesinin ardından gruptaki yerini garantiledi.

Kanada'nın Katar (18 Haziran) ve İsviçre (24 Haziran) ile oynayacağı son iki grup maçı, Vancouver'daki BC Place'de gerçekleşecek.

Meksika '86 ve Katar '22'de yer almasına rağmen, Canucks hala ilk Dünya Kupası galibiyetini (veya beraberliğini) arıyor. Takımlarının bu önemli ilk başarıyı kaydettiği anda orada olduklarını söyleyebilmek, Kanadalı taraftarlar için çok önemli bir an olacak ve bu da biletlerin bu kadar hızlı tükenmesinin bir başka nedeni.

Kanada 2026 Dünya Kupası biletleri ne zaman satın alınmalı?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stoğu şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • 1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın aldığınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Kanada Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Kanada'nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

  • Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.
  • Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.
  • Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.
  • Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

SahneBilet fiyat aralığı
Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735
Son 32105 $ - 750
Son 16170 $ - 980 
Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $
Yarı finaller 420 $ - 3.295 $
Final2.030 $ - 7.875

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuvaya ilk kez 48 takım katılacak ve üç ülke ortaklaşa ev sahipliği yapacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

  • Kanada: Toronto ve Vancouver
  • Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey
  • Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası'nın maçları hangi stadyumlarda oynanacak?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve turnuvada kullanılacak stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz:

ÜlkeStadyum (Şehir)Kapasite
KanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MeksikaEstadio Banorte (Meksiko) 48.821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50.113 
Amerika Birleşik DevletleriMercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadyumu (Boston) 63.815 
 AT&T Stadyumu (Dallas) 70.122 
 NRG Stadyumu, Houston 68.311 
 Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadyumu (Los Angeles) 69.650 
 Hard Rock Stadyumu, Miami 64.091 
 MetLife Stadyumu, New York 78.576 
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 65.827 
 Levi's Stadyumu, San Francisco 69.391 
 Lumen Field, Seattle 65.123