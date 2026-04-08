2026 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali biletlerini nasıl alabilirsiniz: Tahminler, Ullevaal Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

Avrupa'nın en prestijli kadınlar kulüp futbol turnuvası olan Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 25. sezonu, 23 Mayıs'ta Oslo'daki Ullevaal Stadyumu'nda heyecan dolu bir finalle sona erecek ve siz de bu yılın en önemli futbol olaylarından birine tanık olmak için orada olabilirsiniz.

Geçen yıl Lizbon'daki Estadio Jose Alvalade'de 38.356 kişilik bir kalabalık, Arsenal'in Kadınlar Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırışını izledi ve bu sezonun final maçında da binlerce taraftarın stadyuma akın etmesini bekleyebiliriz.

Siz de Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki hikayesinin bir parçası olabilirsiniz. GOAL, biletleri nasıl satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm önemli bilet bilgileri konusunda size rehberlik etsin.

2026 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman?

Tarih Maç (başlama saati) Yer Biletler 23 Mayıs Cumartesi TBC - TBC (18:00 CET) Ullevaal Stadyumu (Oslo, Norveç) Bilet



Stuttgart'taki MHPArena, Glasgow'daki Hampden Park ve Oslo'daki Ullevaal Stadion, 2026 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapma hakkı için yarıştı. UEFA Yürütme Komitesi tarafından nihayetinde Norveç'teki stadyum seçildi.

Ullevaal Stadion, 1926 yılında açıldı ve her yıl Norveç Kupası Finali'ne ev sahipliği yapmanın yanı sıra, Norveç'in uluslararası iç saha maçlarına da düzenli olarak sahne oluyor. 28.000 kişilik kapasitesiyle Norveç'in en büyük futbol stadyumu.

Bir konser mekanı olarak Ullevaal Stadion, Green Day, Bon Jovi, Iron Maiden ve Bruce Springsteen gibi sayısız dünya çapında müzik yıldızının yanı sıra Norveç efsanesi A-Ha'ya da ev sahipliği yaptı.

Yaklaşan Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçları

Aşağıdaki iki maçlı Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmalarının galibi, Ullevaal Stadion'da oynanacak finale yükselecek:

Tarih Maç (başlama saati) Yer Biletler 25 Nisan Cumartesi Yarı Final 1. Maç - Bayern Münih - Barcelona (18:15 CET) Allianz Arena (Münih) Bilet 25/26 Nisan Yarı Final 1. Maç - Arsenal - Lyon Emirates Stadyumu (Londra) Biletler 2/3 Mayıs Yarı Final 2. Maç - Barcelona - Bayern Münih Spotify Camp Nou (Barselona) Biletler 2 Mayıs Cumartesi Yarı Final 2. Maç - Lyon - Arsenal (14:00 CET) Matmut Stadyumu (Lyon) Bilet

2026 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali biletlerini nasıl satın alabilirsiniz?

2026 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali için, resmi biletlerin genel halka tahsisi amacıyla kura sistemi uygulandı. Başvuru dönemi 16 Mart'ta UEFA sitesinde başladı ve 1 Nisan'da sona erdi.

Başarılı başvuru sahiplerine Nisan ortasına kadar e-posta ile bilgi verilecektir.

Genel satış dönemi sona ermiş olsa da, Mayıs ayı boyunca UEFA'nın resmi bilet portalı üzerinden son dakika bilet grupları veya iki finalist kulüp için özel bilet tahsisleri satışa sunulacak.

Taraftarlar, Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali biletlerini resmi kanallardan satın almanın yanı sıra, Ticombo gibi ikincil piyasadan da temin etme seçeneğine sahiptir.

2026 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali biletleri ne kadar?

Oslo'daki Ullevaal Stadion'da düzenlenecek 2026 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali için UEFA, bilet fiyatlarını şu şekilde sınıflandırmıştır:

Kategori 1: Ana tribün ve karşı tribünde yer alan biletler - 70 €'dan başlayan fiyatlarla

Kategori 2: Stadyumun köşelerinde yer alan koltuklar - 40 €'dan başlayan fiyatlarla

Kategori 3: Kalelerin arkasında yer alan koltuklar - 20 €'dan başlayan fiyatlarla

Ek bilgi için resmi UEFA bilet portalını ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için Ticombo gibi ikincil siteleri takip etmeyi unutmayın.

2026 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali için hangi konaklama paketleri mevcuttur?

UEFA, Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali için ana konaklama seçeneği olarak kişi başı 450 €'dan başlayan fiyatlarla bir "Sports Bar" deneyimi sunuyor.

Bu premium paketin tüm detayları resmi UEFA sitesinde bulunabilir.

Sports Bar, ana tribünün köşesinde (4. kat) yer almaktadır ve paket aşağıdaki avantajları sunmaktadır:

Ana tribünde Kategori 1 koltuklar

Ağırlama hizmeti maçın başlamasından iki saat önce başlar ve maçtan 60 dakika sonra sona erer

Yerel ve uluslararası yemek seçenekleri

Ücretsiz şarap, bira ve alkolsüz içecekler

2026 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finalinden ne beklemeli?

Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali tek seferlik bir etkinlik olarak oynandığından beri, turnuvanın kapanış maçı ikinci kez İskandinav topraklarında oynanacak. 2021 yılının Mayıs ayında, Barcelona İsveç'in Göteborg kentindeki Gamla Ullevi'de Chelsea'yi 4-0 mağlup etmişti.

Bu, Barcelona’nın Avrupa’nın en büyük sahnesinde elde ettiği üç zaferin ilki olacaktı; zira takım 2023 ve 2024 yıllarında arka arkaya kazandığı başarıların ardından şampiyonluk kupasını da evine götürdü. 2025 yılında üst üste beşinci kez Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali’ne ulaşmasına rağmen, İspanyol devi, Stina Blackstenius’un ikinci yarıdaki golüyle Lizbon’da şampiyonluğa ulaşan Arsenal’e karşı tahtından indirildi.

Arsenal'in geçen sezon kazandığı kupa, WSL taraftarları için büyük bir rahatlama oldu, zira bu, bir İngiliz takımının kıtasal turnuvada üstünlük kurduğu tarihteki ikinci kezdi. Arsenal, 2007'de Karen Carney, Lianne Sanderson ve Rachel Yankey'in de yer aldığı kadrosuyla finale kadar yükselerek bir İngiliz kulübü için ilk şampiyonluğu da kazanmıştı.

Arsenal ve Barcelona, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde en son zaferleri elde eden takımlar olsa da, turnuva tarihinin en çok arzu edilen takımının çok gerisinde kalıyorlar. Lyon, 2016 ile 2020 yılları arasında Avrupa'da beş yıllık bir zafer serisi yakaladı ve toplamda sekiz kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.