2026 Kadınlar Altı Uluslar Turnuvası biletleri nasıl alınır: Takımlar, maç programı, bilet fiyatları ve daha fazlası

Erkekler Altı Uluslar Turnuvası'nda nefes kesici maçlara tanık olduk; şimdi ise kadın ragbi yıldızlarının sahneye çıkma sırası geldi.

On beş karşılaşmanın tamamı izlemeye değer olsa da, öne çıkan birkaç maç var ve turnuva 17 Mayıs'ta Fransa ile İngiltere arasında oynanacak maçla Bordeaux'da doruğa ulaşacak.

GOAL, bilet fiyatları ve satın alabileceğiniz yerler dahil olmak üzere Kadınlar Altı Uluslar Turnuvası biletleriyle ilgili tüm önemli bilgileri sizlere sunuyor.

2026 Altı Uluslar Turnuvası ne zaman gerçekleşecek?

2026 Kadınlar Altı Uluslar Turnuvası, 11 Nisan Cumartesi'den 17 Mayıs Pazar'a kadar sürecek ve beş tur/hafta sonu boyunca 15 maç oynanacak.

Her turda üç maç oynanacak ve tüm takımlar her turda sahaya çıkacak.

Turnuva, her takımın birbiriyle oynadığı lig formatında düzenlenir. Beş turun sonunda, puan tablosunun en üstünde yer alan takım Altı Uluslar şampiyonluğunu kazanır. Bir takım beş maçı da kazanırsa Grand Slam başarısı elde edilir.

Yaklaşan Kadınlar Altı Uluslar 2026 takvimi

Tarih Maç (yerel saat) Mekan Biletler 18 Nisan Cumartesi İskoçya - İngiltere (13:30 BST) Murrayfield (Edinburgh) Bilet Galler - Fransa (15:35 BST) Cardiff Arms Park (Cardiff) Bilet İrlanda - İtalya (17:40 BST) Dexcom Stadyumu (Galway) Bilet 25 Nisan Cumartesi İngiltere - Galler (14:15 BST) Ashton Gate (Bristol) Bilet İtalya - İskoçya (17:30 CET) Stadio Sergio Lanfranchi (Parma) Bilet Fransa - İrlanda (21.10 CET) Stade Marcel-Michelin (Clermont-Ferrand) Biletler 9 Mayıs Cumartesi İtalya - İngiltere (15:00 CET) Stadio Sergio Lanfranchi (Parma) Bilet İskoçya - Fransa (16:15 BST) Hive Stadyumu (Edinburgh) Bilet İrlanda - Galler (18:30 BST) Affidea Stadyumu (Belfast) Biletler 17 Mayıs Pazar Galler - İtalya (12.15 BST) Cardiff Arms Park (Cardiff) Bilet İrlanda - İskoçya (14.30 BST) Aviva Stadyumu (Dublin) Bilet Fransa - İngiltere (17:45 CET) Matmut Atlantique (Bordeaux) Biletler

2026 Kadınlar Altı Uluslar Turnuvası biletleri nasıl alınır

Katılımcı Kadınlar Altı Uluslar Turnuvası takımlarının her biri, kendi federasyon portalı üzerinden ev sahibi oldukları maçların biletlerini satmaktadır.

Fransa-İngiltere maçı gibi bazı karşılaşmalarda kapasitenin sınırlı olduğunu ve talebin genellikle mevcut kontenjanı aştığını unutmayın.

Satışlar genellikle, kalan koltuklar genel satışa sunulmadan önce federasyon üyeleri için bir dizi öncelikli satış dönemi üzerinden gerçekleştirilir.

Takımların bilet portalları üzerinden yapılan resmi satışların yanı sıra, alternatif kanallardan bilet satın almak isteyenler için Ticombo gibi ikincil piyasadan da bilet satın alınabilir.

2026 Kadınlar Altı Uluslar Turnuvası biletleri ne kadar?

Six Nations maç biletlerinin fiyatları, maçın oynanacağı yere, oynayan takımlara ve stadyumdaki koltuğunuzun konumuna göre değişir.

Ortalama olarak, standart yetişkin biletleri genellikle 10 ila 30 sterlin arasında değişir, ancak talebin daha fazla olduğu bazı yüksek profilli maçlarda fiyatlar çok daha yüksek olabilir.

Yaklaşan 2026 sezonu için, çeşitli takımların ev sahibi olduğu maçların resmi bilet fiyatları şu şekildedir:

İngiltere: 20 £'dan itibaren

Fransa: 30 €'dan itibaren

İrlanda: 11 €'dan itibaren

İtalya: 30 €'dan itibaren

İskoçya: 11 £'dan itibaren

Galler: 7,50 £'dan itibaren

Daha fazla bilgi için çeşitli takımların resmi ulusal bilet satış portallarını ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için Ticombo gibi ikincil siteleri takip etmeyi unutmayın.

Kadınlar Altı Uluslar 2026 konaklama paketleri mevcut mu?

Kadınlar Altı Uluslar maçları için konaklama biletleri satın alabilir ve taraftarların lüks ve konforlu bir ortamda maçları izlemelerini sağlayabilirsiniz.

Her takımın bilet portallarından maç bazında, rahat yemeklerden kaliteli yemeklere ve özel loca biletlerine kadar çeşitli paketler satın alabilirsiniz.

Kadınlar Altı Uluslar Turnuvası konaklama paketleri, mekan ve aldığınız hizmet düzeyine bağlı olarak kişi başı 100 £ ile 300 £'un üzerinde değişmektedir.

2026 Kadınlar Altı Uluslar Turnuvasından ne beklemeli?

İngiltere, Kadınlar Altı Uluslar Turnuvası'nda baskın bir güç olmuştur ve turnuvanın 2002'de başlamasından bu yana arka arkaya yedi, toplamda ise 16 şampiyonluk kazanmıştır.

Şaşırtıcı bir şekilde, İngiltere'nin Kadınlar Altı Uluslar Turnuvası'nda son yenilgisini almasının üzerinden sekiz yıl geçti. Fransa, 2018'de Grenoble'da İngiltere'yi 18-17 mağlup etmişti.

Fransa, 17 Mayıs’ta Bordeaux’da karşılaşacakları İngiltere’ye bu kez de zorlu bir sınav yaşatmayı umuyor. İki rakip, geçen yılki turnuvada karşılaştıklarında yine sadece bir puan farkla ayrılmıştı. İngiltere, Twickenham’da nefes kesen bir maçın ardından 43-42’lik galibiyetle sinirlerini bozulmadan tutmayı başardı ve Kadınlar Altı Uluslar Şampiyonluğu’nu geri aldı.

Tablonun diğer ucunda ise, Galler beş maç üst üste yenilgiye uğrayarak ikinci yıl üst üste sonuncu oldu. 2026'da bu kötü gidişatı durdurmayı hedefliyorlar. İskoçya'nın 2011 ile 2016 yılları arasında bu istenmeyen ödülü almasından bu yana, hiçbir takım Kadınlar Altı Uluslar Turnuvası'nda üç yıl üst üste sonuncu olmamıştı.

2026 Kadınlar Altı Uluslar Turnuvası'nın maçları nerede oynanacak?

15 Kadınlar Altı Uluslar maçı, 13 farklı stadyumda oynanacak.

Turnuva süresince, kadınlar ragbi uluslararası maçlarına olan ilginin artmasını karşılamak için hem daha küçük geleneksel sahalar hem de büyük ulusal stadyumlar kullanılacak. Murrayfield ve Aviva Stadyumu, bu yıl ilk kez Kadınlar Altı Uluslar Turnuvası maçlarına ev sahipliği yapacak.

Mekanların tam listesi aşağıdaki gibidir:

İngiltere

Allianz Stadyumu (Londra): Kapasite - 82.000

Ashton Gate Stadyumu (Bristol): Kapasite - 26.462

Fransa

Stade des Alpes (Grenoble): Kapasite - 20.068

Stade Marcel-Michelin (Clermont-Ferrand): Kapasite - 19.357

Matmut Atlantique (Bordeaux): Kapasite - 42.115

İrlanda

Dexcom Stadyumu (Galway): Kapasite - 12.500

Affidea Stadyumu (Belfast): Kapasite - 19.196

Aviva Stadyumu (Dublin): Kapasite - 51.711

İtalya

Stadio Sergio Lanfranchi (Parma): Kapasite - 5.000

İskoçya

Murrayfield Stadyumu (Edinburgh): Kapasite - 67.144

Hive Stadyumu (Edinburgh): Kapasite - 7.800

Galler