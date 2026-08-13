2026 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası dramatik final aşamasına yaklaşırken, hâlâ bu heyecanın bir parçası olmak için zaman var. Fas, WAFCON'a üst üste üçüncü kez ev sahipliği yapıyor ve turnuva şimdiden en unutulmaz hikâyelerinden birine sahne oldu; ilk kez katılan Malawi, turnuva tarihinde yarı finale yükselen üçüncü ilk katılımcı oldu.

Kamerun, ilk yarı finalde ev sahibi Fas'ı penaltılarla eleyerek pazar günkü finaldeki yerini şimdiden garantiledi ve Atlas Lionesses'ın kendi sahasında ilk kez şampiyonluk yaşama umutlarını sona erdirdi. Malawi ise ikinci yarı finalde Cezayir ile, finalde onlara katılma hakkı için karşı karşıya gelecek; iki ülke de WAFCON finalinde ilk kez yer alma peşinde.

Eleme turlarının her aşamasında 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na Brezilya'da doğrudan katılım söz konusu olduğundan, stakes nadiren bu kadar yüksek olmuştu. GOAL, WAFCON 2026'nın kapanış aşamaları için biletlerle ilgili en güncel bilgileri, nereden satın alabileceğiniz, ne kadar tuttukları ve çok daha fazlasını sizin için derledi.

2026 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası ne zaman?

Kadınlar Afrika Uluslar Kupası, 26 Temmuz ile 16 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenleniyor. Turnuvadaki 40 maç, Fas'ın iki şehri Rabat ve Kazablanka'daki beş statta oynanıyor.

Grup aşaması ve çeyrek finaller tamamlanmışken, takvimde kalanlar şöyle:

Tarih Aşama Karşılaşma (yerel başlama saati) Stadyum (Şehir) Biletler 12 Ağu Çar Yarı Final 2 Cezayir - Malawi (18.00) Olimpiyat Stadyumu (Rabat) Biletler 13 Ağu Per Üçüncülük Play-off Elemeleri 1 QF2 Mağlubu - QF3 Mağlubu (18.00) Larbi Zaouli Stadyumu (Kazablanka) Biletler 13 Ağu Per Üçüncülük Play-off Elemeleri 2 QF1 Mağlubu - QF4 Mağlubu (21.00) Kazablanka Biletler 16 Ağu Paz Final Kamerun - SF2 Galibi (20.00) Rabat (Moulay El Hassan ile Prince Moulay Abdellah statları arasında henüz netleşmedi) Biletler

Kamerun, ilk yarı finalde golsüz biten maçın ardından Fas'ı penaltılarda 3-1 yenerek dördüncü WAFCON finalindeki yerini aldı. Ayrıca fikstür ağacının her iki yarısında da çeyrek finalde elenen iki ülke, 13 Ağustos'ta FIFA kıtalararası play-off turnuvasında yer alma hakkı için karşı karşıya gelecek; bu da Afrika'ya gelecek yıl Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na altı takıma kadar gönderme ihtimali sunuyor.

2026 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası biletleri nasıl alınır?

Taraftarlar, temmuz sonlarında Visa kart sahiplerine özel ön satış penceresinin açılmasının ardından, bu özel dönemin sona ermesiyle genel satışa geçilen süreçte, Kadınlar Afrika Uluslar Kupası biletlerini Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) resmî sitesi üzerinden satın alabiliyor.

Buna ek olarak taraftarlar, Kadınlar Afrika Uluslar Kupası maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. Ticombo, alternatif kanallar üzerinden bilet almak isteyenler için önde gelen satıcılardan biri ve turnuvanın son aşamalarını tribünden izlemek isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

2026 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası biletleri ne kadar?

Resmî CAF sitesi üzerinden bilet satın alan taraftarlar için fiyatlar, turnuvanın aşamasına ve oturma kategorisine göre değişiyor. Bu yapı, organizasyonun önceki edisyonlarına benzer kademeli bir sistem izliyor ve grup aşaması biletleri eleme maçlarına kıyasla daha uygun fiyatlandırılıyor.

Turnuva finale doğru ilerledikçe, kalan yarı final, play-off ve final biletlerinin fiyatları daha yüksek oluyor; Rabat'taki final için premium kategoriler ise tüm turnuvanın en yüksek fiyatlarını oluşturuyor.

Yarı final ve final için resmî kontenjanlara yoğun talep olması beklendiğinden, kalan maçlara bilet almakta zorlanıyorsanız Ticombo gibi ikincil satıcıları incelemekte fayda var.

İkincil satıcıları değerlendiren taraftarların dikkatli davranması gerekiyor; zira resmî olmayan satıcılar, özgünlük, devir geçerliliği ve şişirilmiş fiyatlar açısından risk taşıyor. Yalnızca güçlü alıcı güvenceleri ve açık iade politikaları sunan itibarlı platformlara güvenmek önemli.

2026 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'na hangi takımlar katılmaya hak kazandı?

Turnuvanın 16. edisyonunun elemelerine toplam 39 CAF üyesi ülke katıldı ve ev sahibi Fas'ın da aralarında bulunduğu 16 ülke finallerde yer aldı. Takım sayısının 12'den genişletilmesinin ardından bu, organizasyon tarihindeki en geniş katılım oldu. Cape Verde ve Malawi turnuvadaki ilk deneyimlerini yaşarken, Malawi'nin yarı finale kadar uzanan yürüyüşü organizasyonun en büyük sürpriz hikâyelerinden biri olarak öne çıktı.

WAFCON 2026'ya katılmaya hak kazanan 16 takım şunlardı:

A Grubu: Fas, Zambiya, Senegal, Cezayir

B Grubu: Güney Afrika, Fildişi Sahili, Burkina Faso, Tanzanya

C Grubu: Nijerya, Kamerun, Malawi, Mısır

D Grubu: Gana, Mali, Benin, Kenya

2026 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası nerede düzenleniyor?

Turnuva, daha önce eşi benzeri görülmemiş şekilde üst üste üçüncü kez Fas'ta düzenleniyor; böylece ilk kez bir ülke bu organizasyona art arda üç kez ev sahipliği yapmış oluyor. Fas, hem 2022'de hem de 2025'te kendi sahasında finale yükseldi, ancak iki seferde de şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. Bu kez ise Kamerun tarafından yarı finalde elenerek kupayı kendi taraftarı önünde kaldırma hedefi sona erdi.

Turnuvanın başlangıçta Mart ve Nisan 2026'da oynanması planlanıyordu, ancak daha sonra mevcut temmuz-ağustos takvimine ertelendi. CAF, Fas'ın ev sahibi olarak kalacağını doğrulamadan önce, Güney Afrika'nın ev sahipliğini devralabileceğine dair kısa süreli spekülasyonlar da yaşandı.

2026 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nın stat listesi nedir?

Şehir Stadyum Kapasite Rabat Moulay El Hassan Stadyumu 22.000 Rabat Olimpiyat Stadyumu 21.000 Rabat Al Madina Stadyumu 18.000 Kazablanka Larbi Zaouli Stadyumu 20.000 Kazablanka Moulay Rachid Stadyumu 25.000

Maçların başlangıçta Fez'de de oynanması planlanıyordu, ancak turnuva takvimi netleşirken bu karşılaşmalar daha sonra Kazablanka'ya alındı. Final, Rabat'taki ya Moulay El Hassan Stadyumu'nda ya da 69.500 kapasiteli daha büyük Prince Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanacak. Söz konusu stat, bu yıl erkekler Afrika Uluslar Kupası finaline de ev sahipliği yapmıştı.