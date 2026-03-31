2026 Japonya Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Maç programı, yaklaşan tarihler, fiyatlar ve daha fazlası

2026 Dünya Kupası'nın Kuzey Amerika'ya taşınmasıyla birlikte Japonya maç biletlerine olan talep tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıyor.

Önceki turnuvada Almanya ve İspanya'ya karşı aldığı sürpriz yenilgilerin ardından, Samurai Blue, Takefusa Kubo ve Kaoru Mitoma'nın yeteneklerini bir araya getiren bir kadroyla Dünya Kupası'na giriyor.

Japonya'nın 2026 Dünya Kupası maçları ne zaman?

Japonya, 48 takımlı genişletilmiş formatta mücadele edecek ve yolculuğuna ABD'nin önde gelen ev sahibi şehirlerinde grup aşamasıyla başlayacak.

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 15 Haziran 2026, 19:00 (ET) Japonya - Grup Rakibi A Lumen Field, Seattle, WA Bilet 20 Haziran 2026, 21:00 (ET) Japonya - Grup Rakibi B Levi's Stadyumu, Santa Clara, CA Bilet 25 Haziran 2026, 18:00 (ET) Grup Rakibi C - Japonya SoFi Stadyumu, Inglewood, Kaliforniya Bilet

2026 takvimi, Japonya'nın açılış turlarında ağırlıklı olarak Batı Kıyısı'nda kalmasını sağlayacak, seyahat yorgunluğunu en aza indirecek ve Kaliforniya ile Washington'daki büyük Japon-Amerikan topluluklarından yararlanacak şekilde tasarlanmıştır.

Japonya Dünya Kupası biletleri nereden alınır?

Dünya Kupası biletlerini temin etmenin başlıca yolu, kura sistemiyle çalışan resmi FIFA Bilet Portalı'dır.

Ancak, bu turnuvaya olan astronomik talep nedeniyle, milyonlarca taraftar resmi çekilişlerin ardından genellikle eli boş kalmaktadır.

Dünya Kupası'na gitmek için son dakika fırsatı arayan taraftarlar, taraftarlar arası satış platformları sunan StubHub gibi ikincil bilet satıcılarına göz atabilirler.

Japonya Dünya Kupası biletleri ne kadar?

Fiyatlar, stadyumun kapasitesi, maçın önemi ve sahaya olan yakınlığa göre değişir:

En Ucuz Biletler: Genellikle bölge sakinlerine ayrılan ancak zaman zaman yeniden satış piyasalarında görülen Kategori 4 biletlerin fiyatları 65 dolardan başlıyor. Yurt dışından gelen genel taraftarlar için ise üst tribünlerdeki Kategori 3 koltukların fiyatları , stadyuma bağlı olarak şu anda 150 ile 250 dolar arasında değişiyor.

Orta Sınıf: Kategori 2 ve Kategori 1 biletler, saha kenarından en iyi manzarayı sunar. Bu biletlerin fiyatları şu anda 350 ile 600 dolar arasında değişmektedir.

Premium ve Konaklama: En üst düzey Dünya Kupası deneyimi için konaklama paketleri mevcuttur. Bunlar, gurme yemekler, açık barlar ve stadyumdaki en iyi koltukları içeren "Maç Deneyimi" ve "Above & Beyond" seviyelerini içerir. Bu lüks seçeneklerin fiyatları yaklaşık 1.200 dolardan başlar ve eleme turu maçları için 5.000 doları aşabilir.

Profesyonel İpucu: Seattle (Lumen Field), en ucuz Dünya Kupası biletleriyle grup açılış maçları için genellikle en iyi fiyat-fayda oranını sunarken, Los Angeles (SoFi Stadium) maçlarının, mekanın yüksek profilli yapısı nedeniyle en pahalı Dünya Kupası biletleri olması beklenmektedir.

Japonya Dünya Kupası biletleri ne zaman satışa sunulacak?

Dünya Kupası biletleri aşamalı olarak satışa sunulur. Bir satış dönemini kaçırırsanız paniğe kapılmayın; satın almak için birkaç fırsat daha olacaktır.

İşte neler bekleyebilirsiniz:

Rastgele Seçim Çekilişi: Bu aşama, turnuvadan aylar önce sona erdi. Taraftarlar bilet başvurusunda bulunur ve başvuruları kabul edilirse e-posta yoluyla bilgilendirilir.

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama Nisan 2026'da başlar. FIFA web sitesinde ilk gelen ilk alır esasına göre gerçekleşir. Bu biletler dakikalar içinde tükenir.

İkincil Pazar (Şu An Satışta):StubHub gibi platformlarda, taraftarlar ve kurumsal ortaklar kendilerine tahsis edilen biletleri satışa çıkarmaya başladı

2026 Dünya Kupası biletlerinin tamamı %100 dijitaldir. Biletlerinizi resmi FIFA Dünya Kupası Biletleme uygulaması üzerinden alacaksınız.

Dünya Kupası'nda Japonya'dan ne beklemeli?

2022'de Almanya ve İspanya'yı yenerek dünyayı şaşırtan Japonya, bu turnuvaya eleme turlarında ilerleyebilecek gerçek bir sürpriz aday olarak giriyor.

Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma ve Wataru Endo gibi Avrupa'da oynayan seçkin yıldızlardan oluşan kadrosuyla takım, tarihi 16 turu lanetini kırmak ve ilk kez çeyrek finallere ulaşmak için her zamankinden daha donanımlı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın oynanacağı stadyumlar hangileri?