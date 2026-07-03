İsviçre için 2025 yılı unutulmaz bir yıl oldu. Dünya Kupası eleme grubunu birinci sırada tamamlamanın yanı sıra, yıl boyunca yenilgi yüzü görmediler.

İsviçre, Kuzey Amerika'da da başarılı olacak mı? Bunu öğrenmek için orada olabilirsiniz.

GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en güncel bilgileri sizlere aktarsın.

İsviçre'nin 2026 Dünya Kupası grup maç takvimi nedir?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 İsviçre Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

İsviçre'de düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı biletler; diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 dolar Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 $ Son 32 Turu 105 $ - 750 Son 16 Turu 170 $ - 980 $ Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı final 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Dünya Kupası'nda İsviçre'den ne beklenmeli

İsviçre, dört yıl önce Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda iyi bir başlangıç yapamadı. Açılış maçında Kamerun'u 1-0 yenerek zor da olsa galibiyete ulaştı, ancak ardından Brezilya'ya aynı skorla yenildi. Ancak, 11 sarı kartın gösterildiği Sırbistan ile oynanan çekişmeli maçta 3-2'lik bir galibiyet elde eden İsviçre, bir kez daha eleme turlarına yükseldi.

Kırmızı Haçlılar, 2026 Dünya Kupası serüvenine Santa Clara’daki Levi’s Stadyumu’nda Katar ile oynayacakları maçla başlayacak. Maroonlar, dört yıl önce ev sahipliği yaptıkları turnuvada Dünya Kupası’na ilk kez katılmıştı, ancak tek bir puan bile toplayamamış ve sadece bir gol atabilmişti.

İsviçre, ikinci grup maçı için Kaliforniya'da kalacak, ancak Inglewood'daki SoFi Stadyumu'na geçecek. Mekan belli olsa da rakip henüz kesinleşmedi. UEFA play-off sonuçlarına bağlı olarak Galler, Bosna-Hersek, İtalya veya Kuzey İrlanda ile karşılaşacaklar.

İsviçre, Kanada ile oynayacağı son grup maçı öncesinde yeterli puanı toplamış olmayı umuyor. Kanadalılar, önceki tüm Dünya Kupası maçlarını kaybetmiş olsalar da, coşkulu ev sahibi taraftarlarının desteğiyle moral kazanacak gibi görünüyor.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileri?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada’da, üçü Meksika’da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri’nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: