2026 İsviçre Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

İsviçre için 2025 yılı unutulmaz bir yıl oldu. Dünya Kupası elemeleri grubunu birinci sırada tamamlamanın yanı sıra, yıl boyunca yenilgi yüzü görmediler.

İsviçreli oyuncular, Katar ve ortak ev sahibi Kanada ile karşılaşacaklarını biliyorlar, ancak üçüncü grup rakiplerini UEFA play-off'ları tamamlanana kadar öğrenemeyecekler. Ancak Murat Yakin'in oyuncuları, son üç Dünya Kupası'nda da eleme turlarına yükseldikleri için fazla endişeli değiller.

İsviçre, Kuzey Amerika'da da başarılı olacak mı? Bunu öğrenmek için orada olabilirsiniz. GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere sunuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuvaya ilk kez 48 takım katılacak ve üç ülke ortaklaşa ev sahipliği yapacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

İsviçre'nin 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih Maç (Yerel saatle başlama saati) Mekan Biletler 13 Haziran Cumartesi İsviçre - Katar (12:00) Levi's Stadyumu (Santa Clara) Bilet 18 Haziran Perşembe İsviçre - UEFA A Grubu galibi (18:00) SoFi Stadyumu (Inglewood) Bilet 24 Haziran Çarşamba Kanada - İsviçre (12:00) BC Place (Vancouver) Bilet



İsviçre, dört yıl önce Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda pek iyi bir başlangıç yapamadı. Açılış maçında Kamerun'u 1-0 yenerek zorlukla turu geçtikten sonra Brezilya'ya aynı skorla yenildi. Ancak, 11 sarı kartın gösterildiği Sırbistan ile oynanan çekişmeli maçta 3-2'lik bir galibiyet elde eden İsviçre, bir kez daha eleme turlarına yükseldi.

Kırmızı Haçlar, 2026 kampanyasına Santa Clara'daki Levi's Stadyumu'nda Katar ile oynayacakları maçla başlayacak. Maroons, dört yıl önce ev sahipliği yaptıkları turnuvada Dünya Kupası'na ilk kez katılmıştı, ancak tek bir puan bile alamamış ve sadece bir gol atabilmişti.

İsviçre, ikinci grup maçında Kaliforniya'da kalacak, ancak Inglewood'daki SoFi Stadyumu'na geçecek. Stadyum belli olsa da rakip henüz kesinleşmedi. UEFA play-off sonuçlarına bağlı olarak Galler, Bosna-Hersek, İtalya veya Kuzey İrlanda ile karşılaşacaklar.

İsviçre, Kanada ile oynayacağı son grup maçı öncesinde yeterli puanı toplamış olmayı umuyor. Kanada, önceki tüm Dünya Kupası maçlarını kaybetmiş olsa da, coşkulu ev sahibi taraftarlarının desteğiyle moral bulacaktır.

İsviçre 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Taraftarlar, şu andan itibaren Haziran ayındaki büyük açılış maçına kadar FIFA web sitesi üzerinden İsviçre'nin oynayacağı maçların resmi biletlerini satın alabilirler.

"Visa Ön Satış Çekilişi" (Eylül), "Erken Bilet Çekilişi" (Ekim) ve "Rastgele Seçim Çekilişi" (Aralık/Ocak) gibi çeşitli satış aşamaları geride kalmış olsa da, hala bilet seçenekleri mevcuttur.

Son Dakika Satış Aşaması

Turnuvaya yaklaştıkça (1 Nisan'dan itibaren), taraftarlar kalan biletleri ilk gelen ilk alır esasına göre satın alabilecekler.

Bilet satın almak için resmi FIFA bilet portalını ziyaret etmeniz ve bir hesap açmanız gerekir. Ardından FIFA hesabınıza giriş yapıp biletlerin durumunu kontrol edebilirsiniz.

İkincil Piyasalar

İlk bilet satışlarının yanı sıra, FIFA kendi resmi Yeniden Satış ve Takas Platformunu da işletmektedir. Bu platform, tükenmiş biletleri yeniden satmak veya satın almak isteyen taraftarlar için FIFA tarafından onaylanmış tek platformdur.

Yeniden satış platformundaki biletler, özellikle maçlar yaklaştıkça genellikle sınırlı ve düzensizdir, ancak birincil satış aşamaları dışında bilet satın almak için en güvenli seçenek olmaya devam etmektedir. Meksika'daki taraftarlar için, özel bir Takas Pazarı (Mercado de Intercambio) aynı resmi güvenlik önlemleri altında yerel yeniden satış işlemlerini yürütmektedir.

FIFA'nın resmi satış dönemlerini kaçıranlar veya belirli tarihler ya da şehirler için bilete ihtiyaç duyanlar için, StubHub gibi ikincil bilet satış siteleri de Dünya Kupası biletlerini listeleyecektir. Bu platformlar daha fazla esneklik sunar, ancak talep odaklı yeniden satış pazarları nedeniyle genellikle çok daha yüksek fiyatlara sahiptir.

İsviçre 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

İsviçre'nin 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 dolar Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875

İsviçre 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren İsviçre maçları için eksiksiz konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz.

Paketler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi olmayan herhangi bir ülkenin 1 maçı (CAN, MEX, USA hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir 1 maç

Konaklama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

Seçtiğiniz mekanda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamaları geçerlidir

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Salonu, VIP, Kupa Salonu, Şampiyonlar Kulübü, FIFA Pavyonu

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, takımınızı her grup aşaması maçında izleyin.

3 Grup Aşaması maçı ve 1 Son 32 Turu maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

Takımımı Takip Et özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir

Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

En seçkin seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için özel süitler ve Platinum Erişim imkanı da sunulmaktadır.

Dünya Kupası'nda İsviçre'den ne beklenebilir?

İsviçre, Euro 2024'te İngiltere'ye yenilerek çeyrek finalde elenmesinin ardından toparlanmak için zaman harcadı. O acı penaltı atışları mağlubiyetinin ardından, Kırmızı Haçlar 2024'ün geri kalanında galibiyet alamadı.

Ancak, Murat Yakin'in adamları için yeni yıl, yeni bir başlangıç oldu ve 2025 yılı boyunca giderek güçlendiler. Mart ayından Ekim ayına kadar İsviçre, altı maçta üst üste galibiyet elde etti ve beş maçta üst üste kalesini gole kapattı.

Şimdi bu sağlam temellerin üzerine yazın düzenlenecek Dünya Kupası'nda inşa etmeye çalışıyorlar. İlk hedef, grup aşamasını geçmek; bu, onların alışık olduğu bir başarı.

Bu engeli aşarlarsa, İsviçre'nin son 16 turundaki uğursuzluğunu da aşması gerekiyor, zira önceki altı Dünya Kupası katılımının beşinde bu aşamada elenmişlerdi. Kırmızı-beyazlıların en son çeyrek finale çıktığı yılı bulmak için 1954'e kadar gitmek gerekiyor.

Önemli isimler arasında, dört yıl önceki Dünya Kupası'nda İsviçre'nin iki maçında gol atan Rennes'li Breel Embolo yer alıyor. Embolo, geçen yılki eleme kampanyasında da takımın en golcü oyuncusu olmuştu. Takımın bir diğer önemli parçası ise elbette Granit Xhaka'dır; Xhaka, 2026 yılında milli takımda 150 maç barajını aşmaya hazırlanıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileri?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: