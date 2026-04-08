Kararlı bir eleme sürecinin ardından İsveç, 2026 Dünya Kupası’nda bir kez daha dünya sahnesinde büyük bir etki yaratmayı hedefliyor.

48 takıma çıkarılan katılımcı sayısı, bu turnuvaya benzersiz bir atmosfer kazandırdı ve İsveç'e, Avrupa'nın en tehlikeli rakiplerinden biri olarak statüsünü geri kazanmak için mükemmel bir platform sağladı.

İsveç, geçmişteki tarihi başarılarını tekrarlayacak ve Atlantik'in ötesindeki taraftarları büyüleyecek mi? GOAL, maçların hiçbir dakikasını kaçırmamanız için biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere sunuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek. Bu tarihi turnuva, üç ülkenin ilk kez ev sahipliğini paylaşması anlamına geliyor ve seyahat eden taraftarlar için çeşitlilik ve canlılık dolu bir deneyim vaat ediyor.

34 gün boyunca toplam 104 maç oynanacak. 48 takımın katıldığı turnuva, her zamankinden daha büyük ve daha erişilebilir olacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

İsveç'in 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih Maç Mekan Bilet 12 Haziran Cuma İsveç - Tunus (19:00) Gillette Stadyumu (Boston) Bilet 18 Haziran Perşembe İsveç - Hollanda (20:00) MetLife Stadyumu (New Jersey) Bilet 24 Haziran Çarşamba Japonya - İsveç (18:00) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Biletler

İsveç’in Kuzey Amerika macerası, ABD’nin Doğu Kıyısı’nda başlayacak. Boston’daki Gillette Stadyumu gibi ikonik stadyumlarda oynanacak maçlar, İskandinavya’dan gelen taraftarlar için harika bir ortam sunuyor; zira bu stadyumlar, Batı Kıyısı’ndaki stadyumlara kıyasla nispeten daha kısa uçuş süreleri sağlıyor.

New Jersey'deki MetLife Stadyumu'ndaki karşılaşmanın grup aşamasının en önemli maçlarından biri olması bekleniyor. New York şehrinin hemen dışında bulunan bu stadyum, devasa kapasitesi ve coşkulu atmosferiyle tanınıyor ve İsveçli taraftarların seslerinin yüksek ve net bir şekilde duyulmasını garanti ediyor.

Philadelphia'daki son grup maçı, İsveç'in 32'li turlara yükselip yükselemeyeceğini belirleyecek çok önemli bir karşılaşma olacak.

İsveç 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Son Dakika Satış Aşaması

Nisan 2026'dan itibaren, İsveç'in maçları için kalan biletler, resmi kanallar aracılığıyla ilk gelen ilk alır esasına göre satışa sunulacak. Turnuva heyecanı dünya çapında yayılmaya başladıkça, bu biletler genellikle çok hızlı tükenir.

Bu biletlere erişmek için taraftarların kayıtlı bir FIFA hesabı olması gerekir. Kuzey Amerika'daki İsveç kökenli nüfusun yoğunluğu ve seyahat eden taraftar desteği göz önüne alındığında, bu biletlerin satışa sunulduktan birkaç dakika içinde tükenmesi bekleniyor.

İkincil Piyasalar

Son Dakika Satış Aşamasının ardından, Dünya Kupası biletlerini satın alabileceğiniz tek yerler ikincil satış platformları ve 2 Nisan 2026'da yeniden açılan FIFA Resmi Yeniden Satış Platformu olacaktır.

Toplam 7 milyon biletlik kontenjanın bu aşamada 3 milyondan fazlası hala mevcut olduğundan, taraftarlar Dünya Kupası biletini kapmak için çaresiz kalacaklar.

Hala son dakika biletleri arıyorsanız, StubHub gibi ikincil pazarlara yönelebilirsiniz.

İsveç 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

İsveç'in grup aşaması maçları için biletler, belirli kategorilerde 60 dolardan başlayan fiyatlarla erişilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Fiyatlandırma, görüş kalitesine ve maçın önemine göre kademeli olarak belirlenmiştir.

Kategori 1: Saha kenarında bulunan ve sahayı en iyi şekilde gören premium koltuklar.

Kategori 2: Köşelerde ve saha kenarının üst kısımlarında yer alan, perspektif ve fiyat açısından mükemmel bir denge sunan koltuklar.

Kategori 3: Genellikle stadyumun üst katlarında bulunan, fiyat-performans oranı mükemmel koltuklar.

Kategori 4: En uygun fiyatlı seçenek olup, genellikle yerel sakinler veya bütçesi kısıtlı olanlar için ayrılmıştır ve kalelerin arkasında yer alır.

Sahne Bilet fiyat aralığı (USD) Grup Aşaması 60 - 650 Son 32 100 - 800 Son 16 175 $ - 1.000 Çeyrek Final 220 $ - 1.500 $ Yarı Final 650 $ - 3.500 $ Final 2.000 $ - 8.000

İsveç 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Dünya Kupası'nı en üst düzey konforla izlemek isteyenler için konukseverlik paketleri, gurme yemekler, içecekler ve stadyumun en iyi koltuklarını içeren birinci sınıf bir deneyim sunar.

İsveç maçları için Dünya Kupası konukseverlik paketleri şunları içerir:

Tek Maç: Kişi başı 1.500 $ 'dan başlayan fiyatlarla. Bu paketler genellikle özel salonlara erişim ve birinci sınıf yastıklı koltukları içerir.

Bu paketler genellikle özel salonlara erişim ve birinci sınıf yastıklı koltukları içerir. Takımımı Takip Et: Bu paket, İsveç'in tüm grup maçlarında konukseverlik erişimi sağlar ve farklı şehirlerde takımı takip ederken tutarlı bir lüks deneyim sunar.

Stadyum Serisi: New Jersey gibi tek bir şehirde kalmayı tercih ediyorsanız, o stadyumda oynanacak tüm maçları kapsayan bir seri satın alabilirsiniz.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları nelerdir?