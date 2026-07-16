İspanya’nın taktiksel üstünlüğü, La Roja’yı 2026 FIFA Dünya Kupası’nın final aşamasına taşıdı. İspanya, New York New Jersey Stadyumu’nda oynanacak tarihi Dünya Kupası finalinde, son şampiyon Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Dallas’ta Fransa’yı 2-0 mağlup ederek yarı finali domine eden Luis de la Fuente’nin takımı, Mikel Oyarzabal’ın kusursuz penaltısı ve Pedro Porro’nun muhteşem golüyle New Jersey’deki finale çıkmayı başardı.

Eleme aşaması boyunca sadece bir gol yiyen savunması ve genç yıldız Lamine Yamal’ın yaratıcı oyunuyla desteklenen İspanya, tarihindeki ikinci Dünya Kupası kupasını kaldırmaya sadece 90 dakika uzaklıkta.

İspanya'nın 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih Maç Mekan Son Skor/ Biletler 15 Haziran 2026 İspanya - Yeşil Burun Adaları Atlanta Stadyumu, Atlanta 0-0 21 Haziran 2026 İspanya - Suudi Arabistan Atlanta Stadyumu, Atlanta 4-0 26 Haziran 2026 Uruguay - İspanya Guadalajara Stadyumu, Guadalajara 0-1 2 Temmuz 2026 Son 32 Turu: İspanya - Avusturya SoFi Stadyumu, Los Angeles 3-0 6 Temmuz 2026 Son 16 Turu: Portekiz - İspanya Dallas Stadyumu, Arlington 1-0 (İspanya galibiyeti) 10 Temmuz 2026 Çeyrek final: İspanya - Belçika SoFi Stadyumu, Los Angeles 2-1 14 Temmuz 2026 Fransa - İspanya AT&T Stadyumu, Dallas 2-0 19 Temmuz 2026 2026 Dünya Kupası Finali: İspanya - Arjantin MetLife Stadyumu, New York Bilet Satın Al

İspanya 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.

şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

İspanya’nın FIFA 2026 Dünya Kupası Finali’ne Giden Yolu

Dünya Kupası Finali

Tarih: 19 Temmuz 2026 Pazar Yer: MetLife Stadyumu (East Rutherford, New Jersey) İspanya, turnuva tablosunun kendi tarafında ilerliyor; New Jersey'de büyük final maçı bekliyor. Turnuva tablosunun yapısına göre, karşı tarafta yer alan ağır toplar - örneğin şu anda FIFA sıralamasında 1. sırada yer alan Arjantin - dünya şampiyonluğuna giden yolda son engel olarak görülüyor.

İspanya 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt tribün katında yer alır.

En pahalı olanı, alt tribün katında yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 dolar Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 $ Son 32 Turu 105 $ - 750 Son 16 Turu 170 $ - 980 $ Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı final 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875

2026 Dünya Kupası'nda İspanya'dan ne beklemeli?

İspanyol taraftarlar, Avrupa şampiyonu olarak hüküm sürdükleri (2008), kupa dolaplarına Dünya Kupası'nı ekledikleri (2010) ve ardından Avrupa şampiyonluğunu korudukları (2012) o muhteşem dört yıllık dönemi hâlâ sevgiyle anıyor.

İspanya, son yirmi yılda üç kez Avrupa Şampiyonası unvanını kazanarak kendi kıtasında en iyinin en iyisi olduğunu sürekli olarak kanıtlasa da, dünya sahnesinde benzer bir hakimiyet kurmakta zorlanıyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, İspanya 2010’da Jules Rimet Kupası’nı kazandığından bu yana Dünya Kupası Finalleri’nde sadece üç galibiyet elde etti (ve Son 16 turunu geçemedi). 2014’te grup aşamasını geçemedi; 2018 ve 2022’de ise her iki turnuvada da Son 16 turunda elendi.

Kırmızı Ordu, Kuzey Amerika’da bu durumu düzeltmeye ve bu süreçte muhteşem bir performans sergilemeye kararlı. İspanya, Mart 2024’te Londra’da Kolombiya’ya karşı oynadığı hazırlık maçında 1-0 yenilgiden bu yana mağlubiyet yüzü görmemiş ve Dünya Kupası’na mükemmel bir formda gidiyor. Bu, 26 maçlık olağanüstü bir yenilmezlik serisi anlamına geliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileri?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada’da, üçü Meksika’da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri’nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: