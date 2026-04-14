2026 İskoçya Kupası Finali biletlerini nasıl alabilirsiniz: Hampden Park hakkında bilgiler, nereden satın alınır, tahminler ve daha fazlası

23 Mayıs'ta Hampden Park'ta futbol kupası için mücadele yaşanacak. 141. İskoçya Kupası heyecan verici bir finalle sona erecek ve kimin kupayı havaya kaldıracağını görmek için bu ünlü Glasgow stadyumunda yerinizi alabilirsiniz.

On iki ay önce, Aberdeen, Celtic'i şaşkına çevirerek İskoçya Kupası'nı kazanmış ve manşetlere taşınmıştı. Efsanevi bir karşılaşmada, Dons son dakikalarda beraberlik golünü bulmuş ve ardından nefes kesen penaltı atışlarında soğukkanlılığını koruyarak kupayı kazanmıştı.

GOAL, biletleri nasıl satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası dahil olmak üzere İskoçya Kupası biletleriyle ilgili tüm önemli bilgileri size sunacak.

2026 İskoçya Kupası Finali ne zaman?

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Bilet 23 Mayıs Cumartesi TBC - TBC (15:00 BST) Hampden Park (Glasgow) Bilet

2026 İskoçya Kupası Finali biletleri nasıl satın alınır

Onaylandıktan sonra, İskoçya Kupası Finali'ne katılan her iki kulüp de kendi resmi siteleri üzerinden bilet satışı gerçekleştirecektir. Biletler ayrıca İskoçya Futbol Federasyonu'nun sitesinden de satın alınabilir.

Kapasitenin sınırlı olduğunu ve talebin genellikle mevcut bilet sayısını aştığını unutmayın. İki finalistin her birine yaklaşık 20.000 ila 25.000 bilet tahsis edilmesi bekleniyor.

Taraftarlar, resmi kanallardan İskoçya Kupası biletleri satın almanın yanı sıra, ikincil piyasadan da bilet temin etme seçeneğine sahiptir. StubHub, alternatif kanallardan bilet satın almak isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir.

2026 İskoçya Kupası Yarı Finalleri ne zaman?

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Bilet 18 Nisan Cumartesi Dunfermline Athletic - Falkirk (12.30) Hampden Park (Glasgow) Bilet 19 Nisan Pazar Celtic - St Mirren (14.00) Hampden Park (Glasgow) Bilet

2026 İskoçya Kupası Finali biletleri ne kadar?

Beklendiği gibi, İskoçya Kupası biletlerine olan talep turnuva ilerledikçe artıyor ve Mayıs ayındaki finale ulaştığımızda zirveye ulaşıyor.

2026 Finali'nin resmi detayları henüz onaylanmamış olsa da, geçen yılki Hampden Park fiyatları iyi bir referans noktası oluşturuyor ve şu şekildeydi:

Bölüm Yetişkin fiyatı İndirimli fiyat Kuzey ve Güney Tribünleri 45-50 £ 25-30 £ Doğu ve Batı Tribünleri 35-40 £ 20-25 £

Ek bilgi için maç tarihine yaklaştıkça kulüplerin resmi bilet portallarını takip etmeyi unutmayın; ayrıca mevcut bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerini de kontrol edin.

2026 İskoçya Kupası Finali nerede oynanacak?

Hampden Park

Hampden Park, sponsorluk nedenleriyle şu anda Barclays Hampden olarak bilinir ve İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan bir futbol stadyumudur. İskoçya milli futbol takımının ev sahipliği yaptığı stadyumun yanı sıra, mevcut Hampden Park 1903'ten beri düzenli olarak İskoçya Kupası finaline (ve yarı finallerine) ev sahipliği yapmaktadır.

Mevcut Hampden Park'ın kapasitesi 51.866 olsa da, rekor seyirci sayısı 1937'de İskoçya ile İngiltere arasında oynanan uluslararası maçta 149.547'ye ulaşmıştır.

Hampden Park, altı büyük Avrupa kulüp finali düzenlemiştir. Bunlardan ilki, Real Madrid ile Eintracht Frankfurt arasında oynanan ve Real Madrid'in 7-3 kazandığı 1960 Avrupa Kupası Finali'ydi.

Bu maç, Alfredo Di Stefano'nun hat-trick'i ve Ferenc Puskás'ın attığı dört golle unutulmaz bir şekilde hatırlanıyor. Maçı 127.621 taraftar izledi; bu rakam, Avrupa futbol finalleri tarihindeki en yüksek seyirci rekoru olarak hâlâ geçerliliğini koruyor.

2026 İskoçya Kupası Finali için hangi konaklama paketleri mevcuttur?

Hampden Park'ta düzenlenecek 2026 İskoçya Kupası Finali için resmi konaklama paketleri, premium koltuklardan özel skybox'lara kadar çeşitlilik göstermektedir. Kesin detaylar maç gününe yakın bir zamanda kesinleşecek olsa da, daha önce sunulan paketler arasında şunlar yer almaktaydı:

Superbox: (kişi başı 675 £'dan başlayan fiyatlarla) Şampanya resepsiyonu ve kaliteli yemek seçenekleri sunan en üst düzey deneyim. Eski bir futbol efsanesiyle tanışma fırsatı ve orta saha çizgisinde özel balkon koltukları.

Skyboxlar: (kişi başı 499 £'dan başlayan fiyatlarla) Özel servis personeli ve özel balkon erişimi ile gruplar için özel izleme ve yemek deneyimi.

Hampden Suites: (kişi başı 369 £'dan başlayan fiyatlarla) Canlı bir sosyal atmosfere sahip maç öncesi lounge erişimi. Üç çeşit yemek, her şey dahil bar (bira, şarap ve alkolsüz içecekler), eski bir oyuncu ile soru-cevap oturumu ve Güney Tribünü'nde yastıklı koltuklar dahildir.

Premium Koltuklar: (kişi başı 150 £'dan başlayan fiyatlarla) Maç öncesi lounge erişimi, varışta ücretsiz içecek, satın alınabilecek yiyecekler ve Kuzey veya Güney Tribününde executive koltuklar sunan, daha uygun fiyatlı bir seçenek.

2026 İskoçya Kupası Finalinden Ne Beklemeli

Celtic, geçen Mayıs ayında Aberdeen tarafından İskoçya Kupası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olamadı. Ancak, 1892'den bu yana 42 kez kupayı kaldıran Bhoys, hâlâ dominant güç olmaya devam ediyor.

Aberdeen için 2025 İskoçya Kupası zaferi, kulüp tarihindeki sekizinci kupa zaferiydi ve bu zafer, kulübün 36 yıllık bekleyişine son verdi.

Ancak Aberdeen, 1984'te Alex Ferguson'un yönetiminde yaptığı gibi İskoçya Kupası şampiyonluğunu savunamayacak. The Dons, bu yılki turnuvanın çeyrek final aşamasında İskoçya Şampiyonası ekibi Dunfermline Athletic'e elendi.

Rangers da İskoçya Kupası'ndan çeyrek final aşamasında elenen bir başka takım oldu. Önceki turlarda sırasıyla Annan Athletic ve Queen's Park'ı 5-0 ve 8-0'lık skorlarla mağlup etmesine rağmen, Gers, dramatik bir penaltı atışları sonucu Old Firm rakibi Celtic'e yenildi.

