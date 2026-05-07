2026 İskoçya Kupası Finali biletlerini nasıl alabilirsiniz: Celtic - Dunfermline, Hampden Park hakkında bilgiler, nereden satın alınır ve daha fazlası

23 Mayıs'ta Hampden Park'ta, 141. kez düzenlenecek Celtic-Dunfermline maçıyla futbol kupası için mücadele başlayacak.

On iki ay önce, Aberdeen, Celtic'i şaşkına çevirerek İskoçya Kupası'nı kazanmış ve manşetlere taşınmıştı. Efsanevi bir karşılaşmada, Dons son dakikalarda beraberlik golünü buldu ve ardından nefes kesen penaltı atışlarında soğukkanlılığını koruyarak galip geldi.

GOAL, biletlerin nasıl satın alınabileceği, fiyatları ve daha fazlası dahil olmak üzere İskoçya Kupası biletleriyle ilgili tüm önemli bilgileri size sunacak.

2026 İskoçya Kupası Finali ne zaman?

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Bilet 23 Mayıs Cumartesi Celtic - Dunfermline (15:00 BST) Hampden Park (Glasgow) Bilet

2026 İskoçya Kupası Finali biletleri nasıl satın alınır

İskoçya Kupası Finali'ne katılan her iki kulüp de kendi resmi siteleri üzerinden bilet satışı gerçekleştirecektir. Biletler ayrıca İskoçya Futbol Federasyonu'nun sitesinden de satın alınabilir.

Kapasitenin sınırlı olduğunu ve talebin genellikle mevcut bilet sayısını aştığını unutmayın. İki finalistin her birine yaklaşık 20.000 ila 25.000 bilet tahsis edilmesi bekleniyor.

Taraftarlar, resmi kanallardan İskoçya Kupası biletleri satın almanın yanı sıra, ikincil piyasadan da bilet temin etme seçeneğine sahiptir. StubHub, alternatif kanallardan bilet satın almak isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir.

2026 İskoçya Kupası Finali biletleri ne kadar?

Beklendiği gibi, İskoçya Kupası biletlerine olan talep, turnuva ilerledikçe artar ve Mayıs ayındaki finale ulaştığımızda zirveye ulaşır.

2026 Finali'nin resmi detayları henüz onaylanmamış olsa da, geçen yılki Hampden Park fiyatları iyi bir kılavuz niteliğindedir ve şu şekildedir:

Bölüm Yetişkin fiyatı İndirimli fiyat Kuzey ve Güney Tribünleri 45-50 £ 25-30 £ Doğu ve Batı Tribünleri 35-40 £ 20-25 £

Ek bilgi için maç tarihine yaklaştıkça kulüplerin resmi bilet portallarını takip etmeyi unutmayın. Ayrıca, mevcut bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi ikincil satış sitelerini de kontrol edin.

2026 İskoçya Kupası Finali nerede oynanacak?

Hampden Park

Hampden Park, sponsorluk nedenleriyle şu anda Barclays Hampden olarak bilinir ve İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan bir futbol stadyumudur. İskoçya milli futbol takımının ev sahipliği yaptığı stadyumun yanı sıra, mevcut Hampden Park 1903'ten beri düzenli olarak İskoçya Kupası finali (ve yarı finalleri) ev sahipliği yapmaktadır.

Mevcut Hampden Park'ın kapasitesi 51.866 olsa da, rekor seyirci sayısı 1937'de İskoçya ile İngiltere arasında oynanan uluslararası maçta 149.547'ye ulaşmıştır.

Hampden Park, altı büyük Avrupa kulüp finali düzenlemiştir. Bunlardan ilki, Real Madrid ile Eintracht Frankfurt arasında oynanan ve Real Madrid'in 7-3 kazandığı 1960 Avrupa Kupası Finaliydi.

Maç, Alfredo Di Stefano'nun hat-trick'i ve Ferenc Puskás'ın dört golüyle ünlüdür. Maçı 127.621 taraftar izlemiştir ve bu sayı, bir Avrupa futbol finali için hala rekor seyirci sayısı olarak kalmaktadır.

2026 İskoçya Kupası Finali için hangi konaklama paketleri mevcuttur?

Hampden Park'ta düzenlenecek 2026 İskoçya Kupası Finali için resmi konaklama paketleri, premium koltuklardan özel skybox'lara kadar çeşitlilik göstermektedir. Kesin detaylar maç gününe yakın bir zamanda kesinleşecek olsa da, daha önce sunulan paketler arasında şunlar yer almaktaydı:

Superbox: (kişi başı 675 £'dan başlayan fiyatlarla) Şampanya ikramı ve seçkin yemek seçenekleri sunan en üst düzey deneyim. Eski bir efsane futbolcuyla tanışma fırsatı ve orta saha çizgisinde özel balkon koltukları.

(kişi başı 499 £'dan başlayan fiyatlarla) Özel garsonlar ve özel balkonlara erişim ile gruplar için özel izleme ve yemek imkanı.

(kişi başı 369 £'dan başlayan fiyatlarla) Canlı bir sosyal atmosfere sahip maç öncesi lounge erişimi. Üç çeşit yemek, açık bar (bira, şarap ve alkolsüz içecekler), eski bir oyuncu ile soru-cevap oturumu ve Güney Tribünü'nde yastıklı koltuklar dahildir.

(kişi başı 150 £'dan başlayan fiyatlarla) Maç öncesi lounge erişimi, varışta ücretsiz içecek, satın alınabilecek yiyecekler ve Kuzey veya Güney Tribününde executive koltuklar içeren, daha uygun fiyatlı bir seçenek.

