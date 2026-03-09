2026 İskoçya Dünya Kupası biletlerini nasıl satın alabilirsiniz: Tarihler, maçlar, fiyatlar ve daha fazlası

Unutulmaz anlarla dolu sansasyonel bir eleme kampanyasının ardından, İskoçya neredeyse 20 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyor.

İskoç taraftarlar, Haziran ayında Amerika'da 5 kez Dünya Kupası şampiyonu olan Brezilya ve 2022 yarı finalisti Fas ile karşılaşacak olmanın heyecanını şimdiden yaşamaya başladı. Bu efsanevi karşılaşmalar için yerinizi ayırtmayı unutmayın.

İskoçya, küresel sahnede bu fırsatı değerlendirebilecek mi? GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlerle paylaşıyor.

FIFA Dünya Kupası 2026 ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

34 gün boyunca Kuzey Amerika'da 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

İskoçya'nın 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih Maç (Yerel saat) Yer Bilet 13 Haziran Cumartesi İskoçya - Haiti (21:00) Gillette Stadyumu (Foxborough) Bilet 19 Haziran Cuma İskoçya - Fas (18:00) Gillette Stadyumu (Foxborough) Bilet 24 Haziran Çarşamba İskoçya - Brezilya (18:00) Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens) Bilet



1998 Dünya Kupası'nda İskoçya, Brezilya ile oynadığı açılış maçıyla tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmişti. Stade de France'da coşkulu bir performans sergilemelerine rağmen, 2-1'lik bir mağlubiyetle turnuvaya veda ettiler.

İskoçlar, Norveç ile 1-1 berabere kalarak hayallerini sürdürdü. Ancak, üçüncü grup maçında Fas'a karşı 3-0 yenilerek turnuvadan elendi.

Kağıt üzerinde, Tartan Ordusu'nun 2026 Dünya Kupası'ndaki en kolay grup maçı, Foxborough'da Haiti ile oynayacağı maç. 52 yıl önceki tek Dünya Kupası macerasında, Karayip ülkesi grup aşamasındaki üç maçını da kaybederek 14 gol yemişti.

İskoç taraftarlar, Fas ile oynayacakları ikinci maç da Gillette Stadyumu'nda gerçekleşeceği için Massachusetts'te eğlenceye devam edebilecekler. Atlas Aslanları, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda senaryoyu yeniden yazarak, gezegenin en büyük turnuvasında son 4'e kalan ilk Afrika ülkesi oldu.

Steve Clarke'ın takımı, üçüncü ve son grup maçları için Miami'ye gidiyor ve turnuvanın favorilerinden Brezilya ile karşılaşacakları bu maç çok önemli. İki takım önceki Dünya Kupalarında dört kez karşılaştı ve Güney Amerikalılar bu karşılaşmaların üçünü kazandı. Ancak, 1974'teki ilk karşılaşmalarında İskoçlar büyük bir çaba göstererek sürpriz bir şekilde 0-0 berabere kaldılar.

İskoçya Dünya Kupası 2026 biletleri nasıl satın alınır

Taraftarlar, Haziran ayında başlayacak turnuva öncesinde FIFA web sitesi üzerinden İskoçya'nın oynayacağı maçların resmi biletlerini satın alabilirler.

"Visa Ön Satış Çekilişi" (Eylül), "Erken Bilet Çekilişi" (Ekim) ve "Rastgele Seçim Çekilişi" (Aralık/Ocak) gibi çeşitli satış aşamaları gerçekleştirilmiş olsa da, hala bilet seçenekleri mevcuttur.

Son Dakika Satış Aşaması

Turnuva yaklaştıkça (Nisan ayından itibaren), taraftarlar kalan biletleri ilk gelene ilk hizmet esasına göre satın alabilecekler. FIFA, kaç bilet satışa sunulacağı veya hangi maçlar için biletlerin satışa sunulacağı konusunda bir açıklama yapmadı, ancak biletlerin sınırlı sayıda olacağı ve hızlı bir şekilde tükeneceği tahmin ediliyor.

Bilet satın almak için resmi FIFA bilet satış portalını ziyaret etmeniz ve bir hesap açmanız gerekir. Ardından FIFA hesabınıza giriş yapabilir ve biletlerin durumunu kontrol edebilirsiniz.

İkincil Pazarlar

İlk satışların ötesinde, FIFA kendi resmi Yeniden Satış ve Değişim Pazarı'nı da işletmektedir. Bu, satılmış biletleri yeniden satmak veya satın almak isteyen taraftarlar için FIFA tarafından onaylanmış tek platformdur.

Yeniden satış platformundaki biletler, özellikle maçlar yaklaştıkça genellikle sınırlı ve düzensizdir, ancak birincil satış aşamaları dışında bilet satın almak için en güvenli seçenek olmaya devam etmektedir. Meksika'daki taraftarlar için, özel bir Değişim Pazarı (Mercado de Intercambio) aynı resmi güvenlik önlemleri altında yerel yeniden satış işlemlerini yürütmektedir.

FIFA'nın resmi satış dönemlerini kaçıranlar veya belirli tarihler veya şehirler için biletlere ihtiyaç duyanlar için, StubHub gibi ikincil bilet satış siteleri de Dünya Kupası biletlerini listeleyecektir. Bu platformlar daha fazla esneklik sunar, ancak talep odaklı yeniden satış pazarları nedeniyle genellikle çok daha yüksek fiyatlara sahiptir.

İskoçya Dünya Kupası 2026 biletleri: Fiyatları ne kadar?

İskoçya'nın FIFA Dünya Kupası 2026 grup maçları için maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katlarda yer alır.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katlarda yer alır. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde. Kategori 4: En uygun fiyatlı, diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 - 2.735 32 Turu 105 - 750 16 Turu 170 - 980 Çeyrek finaller 275 - 1.775 Yarı finaller 420 $ - 3.295 Final 2.030 $ - 7.875

İskoçya Dünya Kupası 2026 konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren İskoçya maçları için eksiksiz konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyisini yaşayabilirsiniz.

Paketler şu şekilde mevcuttur:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi ülkeler dışındaki herhangi bir takımın maçı (CAN, MEX, USA hariç)

32 Turu/16 Turu/Bronz Final: Herhangi bir 1 maç

Konaklama seçenekleri: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

1.400 ABD doları / kişi başı

Mekan Serisi

İstediğiniz mekanda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamalar geçerlidir

Konaklama seçenekleri: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

8.275 ABD doları / kişi başı

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, takımınızı her erken aşama maçında izleyin.

3 grup aşaması maçı ve 1 32 tur maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

Takımımı Takip Et özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için geçerli değildir

Konaklama seçenekleri: FIFA Pavyonu

6.750 ABD doları / kişi başı

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim seçenekleri de mevcuttur.

Dünya Kupası'nda İskoçya'dan ne beklemeli?

İskoçya, 40 yılı aşkın bir süredir ilk kez Dünya Kupası eleme grubunu birinci olarak tamamladı. Bu, takım ve taraftarlara, turnuvanın eleme aşamasına ilk kez yükselmeye çalışırken büyük bir moral verdi.

Son zamanlarda İskoçya'nın maçlarını izlerken heyecan garantidir. Kahramanca geçen eleme kampanyası, Hampden Park'ta heyecan verici bir finalle sona erdi. İskoçya, grup rakibi Danimarka'yı 4-2 mağlup ederek, uzatma dakikalarında attığı iki golle birinci sırayı şık bir şekilde garantiledi.

Bu sadece harika bir sonuç değildi, aynı zamanda nefes kesici gollerle de doluydu. Üç dakika içinde Scott McTominay, muhteşem bir ters vuruşla skoru açtı.

Danimarkalılar geri döndü ve önemli bir puan aldıklarını düşündüler, ancak İskoçlar galibiyet için bastırdı. Kieran Tierney 93. dakikada muhteşem bir uzun mesafe şutuyla skoru belirledi, ancak ev sahibi takım bununla yetinmedi. Beş dakika sonra Kenny McLean, kendi yarı sahasından cesur bir şutla ağları havalandırdı.

Bu yaz Kuzey Amerika'ya gidecek İskoç taraftarlar daha dramatik anlar bekleyebilirler. John McGinn ve Scott McTominay gibi, ülkelerinin tüm zamanların en iyi golcüleri listesinde ilk 10'da yer alan daha deneyimli oyuncuların öncü rol üstlenerek diğer takım üyelerine ilham vereceğini umuyorlar.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın maçları nerede oynanacak?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda görebilirsiniz: