2026 İskoçya Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Unutulmaz anlarla dolu heyecan verici bir eleme serisinin ardından İskoçya, yaklaşık 20 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyor.

İskoç taraftarlar, bu Haziran ayında ABD'de 5 kez Dünya Kupası şampiyonu olan Brezilya ve 2022 yarı finalisti Fas ile karşılaşacak olmanın heyecanını şimdiden yaşıyor. Bu efsanevi karşılaşmaların biletlerini kaçırmayın.

İskoçya, dünya sahnesinde bu fırsatı değerlendirebilecek mi? GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere sunuyor.

İskoçya'nın 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih Maç (Yerel saatle başlama saati) Yer Biletler 13 Haziran Cumartesi Haiti - İskoçya (21:00) Gillette Stadyumu (Foxborough) Bilet 19 Haziran Cuma İskoçya - Fas (18:00) Gillette Stadyumu (Foxborough) Bilet 24 Haziran Çarşamba İskoçya - Brezilya (18:00) Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens) Bilet

İskoçya 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stoğu şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

İskoçya 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

İskoçya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.

En pahalı olanı; alt tribünde yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875

İskoçya 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren İskoçya maçları için eksiksiz konuk ağırlama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz.

Paketler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi olmayan herhangi bir ülkenin 1 maçı (CAN, MEX, USA hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir 1 maç

Konaklama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

İstediğiniz stadyumda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamalar geçerlidir

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Salonu, VIP, Kupa Salonu, Şampiyonlar Kulübü, FIFA Pavyonu

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, takımınızı her grup aşaması maçında izleyin.

3 Grup Aşaması maçı ve 1 Son 32 Turu maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

Takımımı Takip Et özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir

Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim seçenekleri de mevcuttur.

Dünya Kupası'nda İskoçya'dan ne beklemeli?

İskoçya, 40 yılı aşkın bir süredir ilk kez Dünya Kupası eleme grubunu birinci sırada tamamladı. Bu, takım ve taraftarlara, turnuvanın eleme aşamasına ilk kez yükselme çabalarında büyük bir moral desteği sağladı.

Son zamanlarda İskoçya'nın maçlarını izlerken heyecan garantidir. Kahramanlık dolu eleme kampanyaları, Hampden Park'ta heyecan verici bir finalle sona erdi. Burada grup rakibi Danimarka'yı 4-2 mağlup eden İskoçya, uzatma dakikalarında attığı iki golle birinci sırayı şık bir şekilde garantiledi.

Bu sadece muhteşem bir sonuç değildi, aynı zamanda nefes kesici gollerle de doluydu. Maçın ilk üç dakikasında Scott McTominay, muhteşem bir ters vuruşla skoru açtı.

Danimarkalılar geri döndü ve hayati bir puanı aldıklarını sandılar, ancak İskoçlar galibiyet için bastırdı. Kieran Tierney 93. dakikada muhteşem bir uzun mesafe şutuyla skoru belirledi, ancak ev sahibi takım bununla yetinmedi. Beş dakika sonra Kenny McLean, kendi yarı sahasından cesur bir şutla fileleri havalandırdı.

Bu yaz Kuzey Amerika'ya gidecek İskoç taraftarlar, daha heyecanlı anlar yaşayacak. Taraftarlar, ülkelerinin tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde ilk 10'da yer alan John McGinn ve Scott McTominay gibi deneyimli oyuncuların sahada liderlik yapıp diğer takım arkadaşlarına ilham vereceğini umuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları hangileri?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: