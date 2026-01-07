2026 İran Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

İranlı taraftarlar, bu yaz Dünya Kupası'ndaki şanssızlıklarını kırmayı sabırsızlıkla bekliyor. Yıllar boyunca düzenlenen altı turnuvada dünyanın en iyi futbol takımlarıyla boy ölçüşmesine rağmen, Team Melli hâlâ grup aşamasını geçip eleme turlarına yükselmeyi başaramadı.

İran, Kaliforniya ve Seattle'da oynayacağı grup maçlarında büyük bir taraftar kitlesi bekliyor, ancak takım Amerika'da ivme kazanıp eleme turlarına yükselebilecek mi? Siz de oraya giderek onlara sesli destek verebilirsiniz.

GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.

İran'ın 2026 Dünya Kupası grup maçları takvimi nedir?

Tarih Maç (Yerel saatle başlama saati) Mekan Bilet 15 Haziran Pazartesi İran - Yeni Zelanda (18:00) SoFi Stadyumu (Inglewood) Bilet 21 Haziran Pazar İran - Belçika (12:00) SoFi Stadyumu (Inglewood) Biletler 26 Haziran Cuma İran - Mısır (20:00) Lumen Field (Seattle) Bilet

2026 Dünya Kupası'nda İran'dan ne beklemeli?

İran'ın Dünya Kupası macerası 1978'de Arjantin'de başladı, ancak dünyanın en büyük spor turnuvasına geri dönmeleri için 20 yıl daha geçmesi gerekti. O zamandan beri düzenli olarak turnuvaya katılıyor olsalar da, galibiyet formülünü bulmakta zorlandılar ve altı Dünya Kupası kampanyasında toplamda sadece üç galibiyet elde ettiler. Ancak, dördüncü kez üst üste turnuvaya katılmaya hak kazanan İran'ın taraftarları, bu sefer nihayet dünya sahnesinde iz bırakacaklarını umuyor.

İran, bir başka etkileyici eleme kampanyasının ardından Kuzey Amerika'ya geliyor. İkinci dönemine başladığından bu yana 41 maçta 28 galibiyet elde eden teknik direktör Amir Ghalenoei yönetiminde, takım istikrarlı bir şekilde ivme kazandı.

Mehdi Taremi son zamanlarda başrolü üstlendi ve eski Porto golcüsü, çeşitli eleme aşamalarında 10 gol daha kaydetti. 33 yaşındaki oyuncu, muhtemelen son Dünya Kupası kampanyası olacak bu turnuvada kariyerini zirvede tamamlamayı umuyor.

İran 2026 Dünya Kupası biletleri ne zaman satın alınmalı?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 İran Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 Yarı final 420 $ - 3.295 Final 2.030 $ - 7.875

İran 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren İran maçları için eksiksiz konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz.

Paketler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi olmayan herhangi bir ülkenin 1 maçı (CAN, MEX, USA hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir 1 maç

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

Seçtiğiniz mekanda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamaları geçerlidir

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Salonu, VIP, Kupa Salonu, Şampiyonlar Kulübü, FIFA Pavyonu

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, grup aşamasının her maçında takımınızı sahada izleyin.

3 grup aşaması maçı ve 1 son 32 turu maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

"Takımımı Takip Et" özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için kullanılamamaktadır

Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim seçenekleri de mevcuttur.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve ABD'deki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları hangileri?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: