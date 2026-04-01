2026 Irak Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

2026 Dünya Kupası'nda Irak milli takımının maçlarına olan bilet talebi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı; Bağdat'tan Detroit'e, Basra'dan Toronto'ya kadar taraftarlar, Aslanlar'ı dünya sahnesinde desteklemek için sabırsızlanıyor.
Asya elemelerindeki kahramanca performansının ardından Irak, 2026 turnuvasında en çok beklenen takımlardan biri haline geldi.
GOAL ekibi, bilet fiyatları, satış aşamaları ve tribünde yerinizi şimdiden garantilemenin en güvenilir yolları hakkında tüm önemli bilgileri derledi.
2026 Irak Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?
2026 Dünya Kupası biletlerini almanın birincil ve resmi yolu, FIFA portalı, kura sistemleri ve son dakika resmi satışlarıdır.
Talebin çok yüksek olması muhtemel olduğundan, StubHub gibi ikincil platformlar tribünlerdeki yerinizi garantilemek için alternatif bir seçenek olabilir.
Irak konukseverlik biletleri nasıl satın alınır?
Mezopotamya Aslanları'nı izlerken unutulmaz bir deneyim yaşamak istiyorsanız, konukseverlik seçenekleri tam da bunu sunar:
- Tek Maç: Fiyatlar yaklaşık 1.400 ABD dolarından başlıyor ve VIP salonlarına erişim ile gurme yemeklerin dahil olduğu birinci sınıf bir bilet içeriyor.
- "Takımını Takip Et" Paketi: Irak'ın grup aşamasındaki tüm maçlarda yerinizi garanti eder. Fiyatlar 6.750 ABD dolarından başlar ve takım hangi şehirde oynarsa oynasın içiniz rahat olur.
- Özel Süitler: MetLife ve R&T gibi stadyumlarda bulunan özel süitler, en üst düzeyde mahremiyet ve otel tarzı hizmet sunar.
2026 Dünya Kupası ne zaman yapılacak?
2026 Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu turnuva, ilk kez üç ülkedeki 16 ev sahibi şehirde düzenleneceği için gerçekten tarihi bir etkinlik olacak. 48 takımın katılımıyla, 34 gün boyunca 104 heyecan verici maça tanık olacağız.
2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri
- Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle
- Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey
- Kanada: Toronto ve Vancouver
Irak 2026 Dünya Kupası fikstürü
|Tarih
|Maç
|Stadyum (Şehir)
|Biletler
|16 Haziran 2026
|Irak - Norveç
|NRG Stadyumu (Houston)
|Mevcut
|22 Haziran 2026
|Fransa - Irak
|Lumen Field (Seattle)
|Mevcut
|27 Haziran 2026
|Senegal - Irak
|Levi’s Stadyumu (San Francisco)
|Mevcut
2026 Dünya Kupası'nda Irak'tan ne bekleyebiliriz?
Avrupa'da profesyonel olarak oynayan genç yetenekler ve takımı sürükleyen deneyimli oyuncularla Irak, eleme maçlarında olağanüstü bir direnç gösterdi.
Iraklı taraftarlar gürültücü ve coşkulu olmalarıyla bilinir ve ABD'deki stadyumların Irak'ın adını haykıran yeşil arenalara dönüşmesi bekleniyor.
Rekabet şiddetli olacak, ancak Iraklı oyuncuların mücadeleci ruhu, onları grup aşamasını geçip, önceki turnuvada Fas milli takımının başardığına benzer çarpıcı bir sürpriz yapabilecek adaylar haline getiriyor.
2026 Irak Dünya Kupası biletleri ne kadar?
Fiyatlar koltuk kategorisine ve turnuvanın aşamasına göre değişir.
|Grup aşaması
|60 $ - 620
|Son 32
|105 $ - 750
|Son 16
|170–980
|Çeyrek finaller
|275 $ - 1.775 $
|Yarı finaller
|420 $ – 3.295 $
|Final
|2.030 $ - 7.875
2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?
Taraftarlar, FIFA web sitesi üzerinden, şu andan itibaren Haziran ayında başlayacak olan turnuvaya kadar ABD'nin oynayacağı maçların biletlerini satın almak için çeşitli fırsatlara sahip.
"Visa Ön Satış Çekilişi" (Eylül) ve "Erken Bilet Çekilişi" (Ekim) gibi çeşitli satış aşamaları halihazırda gerçekleştirilmiş olsa da, aşağıda gösterildiği gibi birkaç aşama daha bulunmaktadır:
Son Dakika Satışları
Turnuva bu Haziran ayında başlayacağından, Rastgele Seçim pencereleri resmi olarak kapatılmıştır.
Son Dakika Satış Aşamasına geçtik. Biletler artık sadece ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır.
İkincil Piyasalar
Etkinlik tarihi yaklaştıkça ve biletler tükenirse (ki bu büyük olasılıkla gerçekleşecek), hayranlar StubHub gibi web sitelerindeki ikincil pazara da yönelebilir; burada hayranlar arasında değişken fiyatlarla bilet alımı satımı yapılabilecektir.