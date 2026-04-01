2026 Irak Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

2026 Dünya Kupası'nda Irak milli takımının maçlarına olan bilet talebi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı; Bağdat'tan Detroit'e, Basra'dan Toronto'ya kadar taraftarlar, Aslanlar'ı dünya sahnesinde desteklemek için sabırsızlanıyor.

Asya elemelerindeki kahramanca performansının ardından Irak, 2026 turnuvasında en çok beklenen takımlardan biri haline geldi.

GOAL ekibi, bilet fiyatları, satış aşamaları ve tribünde yerinizi şimdiden garantilemenin en güvenilir yolları hakkında tüm önemli bilgileri derledi.

2026 Irak Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

2026 Dünya Kupası biletlerini almanın birincil ve resmi yolu, FIFA portalı, kura sistemleri ve son dakika resmi satışlarıdır.

Talebin çok yüksek olması muhtemel olduğundan, StubHub gibi ikincil platformlar tribünlerdeki yerinizi garantilemek için alternatif bir seçenek olabilir.

Irak konukseverlik biletleri nasıl satın alınır?

Mezopotamya Aslanları'nı izlerken unutulmaz bir deneyim yaşamak istiyorsanız, konukseverlik seçenekleri tam da bunu sunar:

Tek Maç: Fiyatlar yaklaşık 1.400 ABD dolarından başlıyor ve VIP salonlarına erişim ile gurme yemeklerin dahil olduğu birinci sınıf bir bilet içeriyor.

Fiyatlar yaklaşık 1.400 ABD dolarından başlıyor ve VIP salonlarına erişim ile gurme yemeklerin dahil olduğu birinci sınıf bir bilet içeriyor. "Takımını Takip Et" Paketi: Irak'ın grup aşamasındaki tüm maçlarda yerinizi garanti eder. Fiyatlar 6.750 ABD dolarından başlar ve takım hangi şehirde oynarsa oynasın içiniz rahat olur.

Irak'ın grup aşamasındaki tüm maçlarda yerinizi garanti eder. Fiyatlar 6.750 ABD dolarından başlar ve takım hangi şehirde oynarsa oynasın içiniz rahat olur. Özel Süitler: MetLife ve R&T gibi stadyumlarda bulunan özel süitler, en üst düzeyde mahremiyet ve otel tarzı hizmet sunar.

2026 Dünya Kupası ne zaman yapılacak?

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu turnuva, ilk kez üç ülkedeki 16 ev sahibi şehirde düzenleneceği için gerçekten tarihi bir etkinlik olacak. 48 takımın katılımıyla, 34 gün boyunca 104 heyecan verici maça tanık olacağız.

2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri

Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Kanada: Toronto ve Vancouver

Irak 2026 Dünya Kupası fikstürü

Tarih Maç Stadyum (Şehir) Biletler 16 Haziran 2026 Irak - Norveç NRG Stadyumu (Houston) Mevcut 22 Haziran 2026 Fransa - Irak Lumen Field (Seattle) Mevcut 27 Haziran 2026 Senegal - Irak Levi’s Stadyumu (San Francisco) Mevcut

2026 Dünya Kupası'nda Irak'tan ne bekleyebiliriz?

Avrupa'da profesyonel olarak oynayan genç yetenekler ve takımı sürükleyen deneyimli oyuncularla Irak, eleme maçlarında olağanüstü bir direnç gösterdi.

Iraklı taraftarlar gürültücü ve coşkulu olmalarıyla bilinir ve ABD'deki stadyumların Irak'ın adını haykıran yeşil arenalara dönüşmesi bekleniyor.

Rekabet şiddetli olacak, ancak Iraklı oyuncuların mücadeleci ruhu, onları grup aşamasını geçip, önceki turnuvada Fas milli takımının başardığına benzer çarpıcı bir sürpriz yapabilecek adaylar haline getiriyor.

2026 Irak Dünya Kupası biletleri ne kadar?

Fiyatlar koltuk kategorisine ve turnuvanın aşamasına göre değişir.

Grup aşaması 60 $ - 620 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170–980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ – 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875

2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Taraftarlar, FIFA web sitesi üzerinden, şu andan itibaren Haziran ayında başlayacak olan turnuvaya kadar ABD'nin oynayacağı maçların biletlerini satın almak için çeşitli fırsatlara sahip.

"Visa Ön Satış Çekilişi" (Eylül) ve "Erken Bilet Çekilişi" (Ekim) gibi çeşitli satış aşamaları halihazırda gerçekleştirilmiş olsa da, aşağıda gösterildiği gibi birkaç aşama daha bulunmaktadır:

Son Dakika Satışları

Turnuva bu Haziran ayında başlayacağından, Rastgele Seçim pencereleri resmi olarak kapatılmıştır.

Son Dakika Satış Aşamasına geçtik. Biletler artık sadece ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır.

İkincil Piyasalar

Etkinlik tarihi yaklaştıkça ve biletler tükenirse (ki bu büyük olasılıkla gerçekleşecek), hayranlar StubHub gibi web sitelerindeki ikincil pazara da yönelebilir; burada hayranlar arasında değişken fiyatlarla bilet alımı satımı yapılabilecektir.