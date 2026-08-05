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2026 İngiltere Milli Takımı futbol maç biletleri nasıl alınır: Bilet fiyatları ve İngiltere maç biletleri nereden alınır

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İngiltere
Dünya Kupası

İngiltere'yi canlı izleme hayalinizi işte böyle gerçeğe dönüştürebilirsiniz

İngiltere'nin dünya sahnesindeki istikrarlı performansları, Avrupa'nın ve dünyanın elit futbol güçlerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nı, Fransa'ya karşı oynanan nefes kesen maçla taçlanan bronz madalyayla tamamlamasının ardından İngiltere maç biletlerine olan talep hâlâ zirvede.

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, Dünya Kupası macerasından 2026-27 UEFA Uluslar Ligi'ne odaklanırken, Üç Aslan'ı bu eylülde başlayacak A3 Grubu'nda İspanya, Hırvatistan ve Çekya'ya karşı dev bir fikstür bekliyor.

GOAL, bu sezon Wembley Stadyumu'nda ve Avrupa genelinde İngiltere'yi izlemek için nasıl bilet alabileceğiniz konusunda size rehberlik ediyor.

İngiltere Futbol BiletleriBilet al

İngiltere Erkek Futbol Takımı'nın yaklaşan maçları

Tarih ve başlama saatiMaçStadyumOrganizasyonBilet
26 Eyl Cmt, 19:45İngiltere - İspanyaWembley Stadyumu, LondraUEFA Uluslar LigiBiletler
29 Eyl Sal, 19:45Çek Cumhuriyeti - İngiltereFortuna Arena, PragUEFA Uluslar LigiBiletler
3 Eki Cmt, 17:00Hırvatistan - İngiltereStadion Maksimir, ZagrebUEFA Uluslar LigiBiletler
6 Eki Sal, 19:45İngiltere - Çek CumhuriyetiWembley Stadyumu, LondraUEFA Uluslar LigiBiletler
12 Kas Per, 19:45İngiltere - HırvatistanWembley Stadyumu, LondraUEFA Uluslar LigiBiletler
15 Kas Paz, 19:45İspanya - İngiltereEstadio Santiago Bernabéu, MadridUEFA Uluslar LigiBiletler

İngiltere maç biletleri nasıl alınır?

Resmî İngiltere bilet kanalları

İngiltere'nin iç saha ve deplasman maçlarına ait resmî biletler doğrudan englandfootball.com üzerinden bulunabilir ve satın alınabilir.

Wembley Stadyumu'ndaki iç saha maçları ya da Avrupa genelindeki resmî deplasman kontenjanları için bilet almak isteyen taraftarların şu kategorileri göz önünde bulundurması gerekiyor:

  • My England Football: Bu ücretsiz taraftar sadakat programına katılmak, taraftarlara biletler genel satışa çıkmadan önce iç saha maçları için ikincil öncelikli erişim sağlar.
  • England Supporters Travel Club (ESTC): Sınırlı sayıdaki deplasman maçı bilet kontenjanlarına ilgi bildirmek için ücretli üyelik gerekiyor. ESTC üyeleri, hem iç saha hem de deplasmandaki millî maçlar için en yüksek öncelikli erişimi elde eder.
  • Genel satış: Üyelik öncelik dönemlerinin ardından kalan bilet kontenjanı, resmî portal üzerinden herkese açık satışa sunulur.

İkincil pazar yerleri

Biletler, resmî üye öncelik dönemlerinde tükenirse, StubHub gibi doğrulanmış ikincil pazar yerlerinde de Wembley'deki iç saha maçları için bilet bulunabilirliği ve deplasman maçları için tarafsız hospitality seçenekleri yer alacaktır.

Bilet satın aldığınız sağlayıcıların hüküm ve koşullarını mutlaka kontrol edin.

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