2026 İngiltere futbol biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası fikstürü ve Three Lions maç biletleri nereden alınır

İngiltere'nin büyük sahnelerde sergilediği istikrarlı performanslar, ülkenin Avrupa'nın (ve dünyanın) en seçkin futbol takımlarından biri olduğunu ortaya koyuyor. Bu, taraftarların maçlarını izlemek için sürekli olarak stadyumlara akın etmelerinin ve 2026 Dünya Kupası İngiltere maç biletlerine olan talebin yüksek olmasının nedenlerinden biri.

Thomas Tuchel'in öğrencileri 17 Haziran'da Dünya Kupası maceralarına başlamadan önce, Florida'da Yeni Zelanda (6 Haziran) ve Kosta Rika (10 Haziran) ile oynayacakları iki hazırlık maçıyla ısınacaklar.

GOAL, bu yaz Kuzey Amerika'da İngiltere'nin maçlarını izlemek için bilet almanıza yardımcı olsun.

Yaklaşan İngiltere Erkek Futbol Takımı maçları

Tarih Maç (yerel saat) Mekan Biletler 6 Haziran Cumartesi Hazırlık Maçı: İngiltere - Yeni Zelanda (TBC) TBC (Florida) Yakında satışa sunulacak 10 Haziran Çarşamba Hazırlık maçı: İngiltere - Kosta Rika (TBC) TBC (Florida) Yakında 17 Haziran Çarşamba 2026 Dünya Kupası: İngiltere - Hırvatistan (15:00) AT&T Stadyumu (Arlington) Biletler 23 Haziran Salı 2026 Dünya Kupası: İngiltere - Gana (16:00) Gillette Stadyumu (Foxborough) Bilet 27 Haziran Cumartesi 2026 Dünya Kupası: İngiltere - Panama (17:00) MetLife Stadyumu (East Rutherford) Bilet

İngiltere maç biletlerini nasıl alabilirim?

Resmi İngiltere biletleri englandfootball.com adresinde bulunabilir ve satın alınabilir.

Taraftarların, İngiltere Taraftar Seyahat Kulübü'ne kaydolmaları ve kontenjanın sınırlı olduğu deplasman maçları için bilet talebinde bulunmaları gerekmektedir.

İngiltere Taraftar Seyahat Kulübü ve "My England Football" üyelerine, biletlerin halka açık satışa sunulmasından önce öncelikli erişim hakkı tanındığına dikkat edilmelidir.

İngiltere 2026 Dünya Kupası maç biletleri

İngiltere taraftarları, FIFA sitesindeki bilet portalı aracılığıyla 2026 İngiltere Dünya Kupası biletlerini satın almak için birkaç fırsat yakaladı.

"Visa Ön Satış Çekilişi" (Eylül), "Erken Bilet Çekilişi" (Ekim) ve "Rastgele Seçim Çekilişi" (Aralık/Ocak) gibi çeşitli satış aşamaları geride kalmış olsa da, hala bilet seçenekleri mevcuttur.

Önceki 2026 Dünya Kupası çekiliş dönemlerinde şansınız yaver gitmediyse, resmi kanallardan bilet almaya çalışmak için son fırsatınız, Nisan ayında başlayacak "son dakika" satış aşamasında hala mevcut olan biletleri kontrol etmektir.

FIFA, kaç bilet satışa sunulacağını veya hangi maçlar için olacağını açıklamadı, ancak biletlerin sınırlı sayıda olacağını ve hızlı bir şekilde tükeneceğini bekleyebilirsiniz.

Bilet satın almak için resmi FIFA bilet portalını ziyaret etmeniz ve bir hesap açmanız gerekir. Ardından FIFA hesabınıza giriş yapıp biletlerin mevcut olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

StubHub gibi ikincil pazar yerlerinde de 2026 Dünya Kupası biletleri satışa sunulacaktır.

İngiltere 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

İngiltere'nin 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir. İlk tahminler aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875

Ek bilgiler için FIFA sitesini, ayrıca grup maçları için çeşitli paketler de dahil olmak üzere güncel bilet durumunu öğrenmek üzere StubHub gibi diğer siteleri takip etmeyi unutmayın.

İngiltere'nin yaklaşan maçlarından ne beklenebilir?

İngiltere, Euro 2016'dan bu yana Gareth Southgate'in yönetiminde ilk büyük turnuva finallerine giriyor. Ünlü yelek giyen teknik direktör, takımı 2018 Dünya Kupası'nda yarı finale, 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale taşıdı ve ayrıca arka arkaya iki UEFA Avrupa Şampiyonası'nda (2020 ve 2024) ikincilik elde etti.

Eski Borussia Dortmund, PSG, Chelsea ve Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel, Southgate'in istifasının ardından takımın başına geçme sorumluluğunu üstlendi.

İngiltere son dostluk maçlarında beklenenin altında performans sergilese de, Tuchel, Üç Aslanlar'ın tek bir gol bile yemeden sekiz maçın hepsini kazandığı muhteşem bir Dünya Kupası eleme kampanyasına imza attı.

İngiltere'nin Haziran ayında üst üste ikinci kez U21 Avrupa Şampiyonası'nı kazanması ve Declan Rice, Jude Bellingham ve Bukayo Saka gibi isimlerin uzun süre A Milli Takım'da forma giymeye hazır olmasıyla, Üç Aslanlar'ın geleceği çok parlak görünüyor.

İngiltere, bu kez de Dünya Kupası kampanyasına hızlı bir başlangıç yapmayı umuyor. Dört yıl önce Katar'da İran'ı 6-2 mağlup ederek turnuvaya hızlı bir başlangıç yapmışlardı. ABD ile oynadıkları maçta golsüz berabere kalarak hayal kırıklığı yaşasalar da, Galler'i 3-0 mağlup ederek grup aşamasını memnuniyet verici bir şekilde tamamladılar.

İngiltere, 2018 Dünya Kupası'nda grup rakibi Panama'ya da altı gol atmıştı; ancak İngiltere'nin grup maçlarının tamamını kazandığı son Dünya Kupası'na bakmak için 1982'ye kadar gitmek gerekiyor.