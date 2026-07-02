On yılı aşkın bir süredir Avrupa’nın teknik açıdan en yetenekli ve dirençli takımlarından biri olan Hırvatistan, üst üste dördüncü kez Dünya Kupası’na katılıyor ve 1998’den bu yana toplamda yedinci kez turnuvada yer alıyor.

Hırvatistan'ın "Vatreni" takımı, şüphecileri bir kez daha yanılttı ve bu akşam Portekiz ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'ndaki efsanevi karşılaşmaya giderken, turnuvanın en büyük ustaları olarak ününü pekiştirdi.

Hırvatistan, Gana’ya karşı gösterdiği azimli ve taktiksel bir oyunla elde ettiği 2-1’lik galibiyetle L Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak eleme turlarına katılma hakkını kazandı.

Hırvatistan'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki yaklaşan maçları ve skorları

Tarih (maç başlama saati) Maç Mekan Son Skor / Biletler 17 Haziran Çarşamba İngiltere - Hırvatistan AT&T Stadyumu (Arlington, ABD) 4-2 23 Haziran Salı (19:00 ET) Panama - Hırvatistan BMO Field (Toronto, Kanada) 0-1 27 Haziran Cumartesi (17:00 ET) Hırvatistan - Gana Lincoln Financial Field (Philadelphia, ABD) 2-1 2 Temmuz Perşembe (19:00) Son 32 Turu: Portekiz - Hırvatistan BMO Field (Toronto, Kanada) Bilet Satın Al

Hırvatistan'ın 2026 Dünya Kupası eleme turu yolu ve biletler

2026 Hırvatistan Dünya Kupası biletleri nasıl alınır

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.

, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

da açılmıştır. Bu platform, taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Hırvatistan Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

*Not: Fiyatlar, talebe ve mekanın özelliklerine göre dinamik olarak değişebilir.

2026 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'dan ne beklenebilir?

Zlatko Dalic'in istikrarlı liderliği altında Hırvatistan, turnuvalarda tutarlı bir performans sergileyen bir takım olmaya devam ediyor. Takım, genç yıldızları kadroya entegre ederken, on yıldır kendilerini tanımlayan taktiksel zekayı da koruyarak etkileyici bir dönüşüm geçirdi.

40 yaşındaki efsanevi Luka Modric, zamana meydan okumaya devam ederek bu seviyede gerekli olan tecrübeli liderliği ve dünya standartlarında bir vizyon sergiliyor. Orta sahada, yorulmak bilmeyen Mateo Kovacic ve yaratıcı Nikola Vlasic ona destek oluyor.

Savunmada Joško Gvardiol, dünyanın en iyi stoperlerinden biri haline geldi; Dominik Livakovic ise özellikle yüksek baskı altındaki penaltı durumlarında kalede korkutucu bir varlık olmaya devam ediyor.

Hırvatistan’ın en büyük gücü, takım ruhu ve orta saha mücadelelerinde rakiplerini yıpratma yeteneğidir. Topa hakimiyet kurup, en atletik rakiplere karşı bile teknik üstünlüklerini kullanarak gol atmak için en uygun anı beklemeleri bekleniyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada’da, üçü Meksika’da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri’nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: