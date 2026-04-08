2026 Hırvatistan Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Hırvatistan, üst üste dördüncü ve toplamda yedinci kez Dünya Kupası’na katılmaya hazırlanıyor ve Avrupa’nın teknik açıdan en yetenekli ve dirençli kadrolarından birini dünya sahnesine taşıyor.

2022'de tarihi bir üçüncü sıra ve 2018'de finale yükselmenin ardından, Vatreni taraftarları takımlarının nihayet zirveye ulaşıp kupayı kaldırabileceklerini görmek için her zamankinden daha istekli.

Zlatko Dalic'in adamları tarih yazabilecek mi? GOAL, en ucuz biletleri nasıl bulacağınız ve çevrimiçi olarak nereden satın alabileceğiniz dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere sunuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek tarihi bir etkinlik olacak.

Turnuvaya ilk kez 48 takım katılacak ve ABD, Meksika ve Kanada'daki 16 şehirde düzenlenecek. Toplam 104 maç oynanacak ve bu da her zamankinden daha fazla futbol izleme fırsatı sunacak.

Hırvatistan, Teksas'ta gerçekleşecek muhteşem açılış haftasından sonra Doğu Kıyısı ve Kanada'ya doğru yola çıkarak Kuzey Amerika'nın önemli merkezlerini gezecek.

2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Meksika: Mexico City, Guadalajara, Monterrey.

Mexico City, Guadalajara, Monterrey. Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco, Seattle.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco, Seattle. Kanada: Toronto, Vancouver.

Hırvatistan'ın 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih Maç (Yerel Saat) Mekan Biletler 17 Haziran Çarşamba İngiltere - Hırvatistan (23:00) AT&T Stadyumu (Arlington, ABD) Bilet 24 Haziran Çarşamba Panama - Hırvatistan (02:00) BMO Field (Toronto, Kanada) Bilet 28 Haziran Pazar Hırvatistan - Gana (00:00) Lincoln Financial Field (Philadelphia, ABD) Bilet

Hırvatistan'ın Arlington'da İngiltere ile oynayacağı açılış maçı, grup aşamasının en çok beklenen maçlarından biri olacak ve modern dönemdeki şiddetli rekabeti yeniden alevlendirecek. Ardından Vatreni, büyük bir Hırvat diasporasının yaşadığı Toronto'ya kuzeye uçarak BMO Field'da Panama ile karşılaşacak.

Grup aşamasını, grubun birinciliğini belirleyebilecek tarihi Philadelphia kentinde Gana ile oynayacakları maçla tamamlayacaklar.

Hırvatistan 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Resmi FIFA Bilet Satış Portalı

FIFA, biletleri birkaç aşamada satışa sunuyor. Erken çekilişleri kaçırdıysanız, yaklaşan fırsatları takip edin:

Rastgele Seçim Çekilişi: Bu, taraftarların belirli maçlar için başvuru yaptıkları ilk aşamadır. Talep arzı aşarsa, bir çekiliş düzenlenir.

Bu, taraftarların belirli maçlar için başvuru yaptıkları ilk aşamadır. Talep arzı aşarsa, bir çekiliş düzenlenir. Son Dakika Satışları: 2026 ilkbaharında turnuvanın başlamasına yaklaştıkça, kalan biletler ilk gelen ilk alır esasına göre satılacaktır.

2026 ilkbaharında turnuvanın başlamasına yaklaştıkça, kalan biletler ilk gelen ilk alır esasına göre satılacaktır. Taraftar Giriş Kategorisi: FIFA, Hırvatistan gibi turnuvaya katılmaya hak kazanan takımların sadık taraftarları için özel olarak 60 dolarlık bir giriş kategorisi getirmiştir. Bu biletler, ulusal futbol federasyonu tarafından yönetilmektedir.

İkincil Piyasalar

Resmi sitede biletler tükenmişse veya diğer Hırvat taraftarlarla birlikte olmak için belirli koltuk blokları arıyorsanız, StubHub gibi ikincil pazar yerleri son dakika için iyi bir seçenek olabilir.

Bu platformlardaki fiyatlar talebe göre dalgalanır, ancak Hırvatistan-İngiltere gibi yüksek profilli maçlar için son dakika koltuk bulmak için en iyi şansı sunarlar.

2026 Hırvatistan Dünya Kupası biletleri nereden alınır?

Tüm resmi biletlerin birincil kaynağı FIFA.com/tickets'tir.

Herhangi bir resmi satış dönemine katılmak için bir FIFA ID oluşturmanız gerekir.

FIFA ayrıca, maça artık katılamayacak taraftarlar için resmi bir Yeniden Satış Platformu sunarak, diğer kişilerin biletleri nominal değerinden satın almasına olanak tanır.

Daha fazla esneklik isteyen veya resmi satış dönemlerini kaçıran taraftarlar için StubHub, diğer taraftarlardan bilet satın alabileceğiniz son dakika ikincil bir platformdur.

2026 Hırvatistan Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Biletler dört kategoriye ayrılmıştır.

Kategori 4 en uygun fiyatlı olanıdır ancak genellikle ev sahibi ülkenin sakinleri için ayrılmıştır. Yabancı taraftarlar genellikle en iyi fiyat-fayda oranını Kategori 3'te bulurlar.

Grup Aşaması maçları için tahmini fiyat aralıkları şu şekildedir:

Kategori Yer Tahmini Fiyat (USD) Taraftar Girişi Kale arkası (Belirlenmiş taraftarlar) 60 Kategori 3 Üst katlar 180 $ - 220 Kategori 2 Köşeler ve orta-üst katlar 420 $ - 480 Kategori 1 Yan taraflar (Alt katlar) 600 $ - 750

*Not: Fiyatlar, talebe ve mekanın özelliklerine göre dinamik olarak değişebilir.

Hırvatistan konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz

Premium biletler, gurme yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren eksiksiz Hırvatistan konukseverlik paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz.

Bunlar, kura sistemi dışında koltuğunuzu garanti altına almanın tek yoludur ve tüm ev sahibi ülkelerde mevcuttur.

Şık bir seyahat arayan taraftarlar için aşağıdaki paketler mevcuttur:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi ülke dışındaki herhangi bir takımın 1 maçı (Arlington'daki Hırvatistan'ın büyük karşılaşması için ideal).

Eleme Turları: Son 32 / Son 16 / Bronz Madalya Maçı: Herhangi bir 1 maç.

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Kupa Lounge, Şampiyonlar Kulübü, FIFA Pavyonu.

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Hırvatistan'ın ABD ve Kanada arasında seyahat ettiği erken aşamadaki tüm maçlarda, yeri ne olursa olsun, Hırvatistan'ı sahada izleyin.

Dahil olanlar: Tüm 3 Grup Aşaması maçı ve 1 Son 32 Turu maçı.

Konaklama seçenekleri: FIFA Pavyonu.

Kişi başı 6.750 ABD Doları'ndan başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

Seçtiğiniz stadyumda (ör. AT&T Stadyumu veya BMO Field) tüm maçları izleyin.

Dahil olanlar: Seçilen stadyuma bağlı olarak 4-9 maç.

Konaklama seçenekleri: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

2026'da Hırvatistan'dan ne beklemeli?

Zlatko Dalic'in istikrarlı liderliği altında Hırvatistan, turnuva uzmanı olmaya devam ediyor. Takım, on yıldır kendilerini tanımlayan taktiksel zekayı korurken genç yıldızları da kadroya dahil ederek mükemmel bir geçiş süreci yaşadı.

Efsanevi Luka Modric, zamana meydan okumaya devam ederek bu seviyede gerekli olan tecrübeli liderliği ve dünya standartlarında vizyonu sunuyor. Orta sahada, yorulmak bilmeyen Mateo Kovacic ve yaratıcı Nikola Vlasic ona destek oluyor.

Defans tarafında Joško Gvardiol, dünyanın en iyi stoperlerinden biri haline geldi; Dominik Livakovic ise özellikle yüksek baskı altındaki penaltı durumlarında kale önünde korkutucu bir varlık olmaya devam ediyor.

Hırvatistan'ın en büyük gücü, takım ruhu ve orta saha mücadelelerinde rakiplerini alt etmeyi başarma yeteneğidir. Topa hakimiyet kurup, en atletik rakiplere karşı bile teknik üstünlüklerini kullanarak, gol atmak için mükemmel anı beklemeleri bekleniyor.

