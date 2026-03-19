2026 Hindistan Premier Ligi biletleri nasıl alınır: Kriket stadyumları, IPL bilet fiyatları, bilgiler ve daha fazlası

Son şampiyon Royal Challengers Bengaluru, 28 Mart'ta oynanacak sezonun açılış maçında Sunrisers Hyderabad'ı ağırlayacak

Bu, Hindistan Premier Ligi kapsamında Hindistan’ın dört bir yanında oynanacak toplam 84 maçın ilki; turnuva, iki ay sonra Bengaluru’da yapılacak final maçına kadar 31 Mayıs’a kadar sürecek.  

Dünya çapındaki kriket hayranları, Hindistan ve Sri Lanka'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı son T20 Dünya Kupası'nın her dakikasının tadını çıkardı. Şimdi IPL 2026'nın başlamasıyla birlikte, Asya kıtasında daha fazla heyecan verici maçlar bizi bekliyor.

Bu yıl önceki IPL turnuvalarından daha fazla maç oynanacak olan GOAL, biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olacağı dahil olmak üzere IPL 2026 için ihtiyacınız olan tüm detayları sunuyor.

Hindistan Premier Ligi 2026 ne zaman?

IPL 2026, 28 Mart Cumartesi gününden 31 Mayıs Pazar gününe kadar Hindistan'ın çeşitli yerlerinde düzenlenecek. Turnuva şu şekilde gerçekleşecek:

  • Lig aşaması: 28 Mart – 24 Mayıs (80 maç)
  • Eleme 1: 26 Mayıs
  • Eleme maçı: 27 Mayıs
  • Eleme Maçı 2: 29 Mayıs
  • Final: 31 Mayıs

2026 Hindistan Premier Ligi takvimi

Hindistan Kriket Kontrol Kurulu (BCCI), ilk 20 maçtan oluşan kısmi bir takvimi yayınladı. Çeşitli Hindistan bölgelerinde yaklaşan eyalet meclisi seçimleri nedeniyle tam takvimin açıklanması beklemede.

TarihMaç (yerel saat) Mekan (Şehir)Biletler
28 Mart CumartesiRoyal Challengers Bengaluru - Sunrisers Hyderabad (19.30)M. Chinnaswamy Stadyumu (Bengaluru)Bilet
29 Mart PazarMumbai Indians - Kolkata Knight Riders (19.30) Wankhede Stadyumu (Mumbai)Biletler
30 Mart PazartesiRajasthan Royals - Chennai Super Kings (19.30) Barsapara Stadyumu (Guwahati)Biletler
31 Mart SalıPunjab Kings - Gujarat Titans (19.30) PCA MYS Uluslararası Stadyumu (Yeni Chandigarh)Biletler
1 Nisan ÇarşambaLucknow Super Giants - Delhi Capitals (19.30) BRSABV Ekana Stadyumu (Lucknow)Biletler
2 Nisan PerşembeKolkata Knight Riders - Sunrisers Hyderabad (19.30) Eden Gardens (Kolkata)Bilet
3 Nisan CumaChennai Super Kings - Punjab Kings (19.30) M. A. Chidambaram Stadyumu (Chennai)Biletler
4 Nisan CumartesiDelhi Capitals - Mumbai Indians (15.30) Arun Jaitley Stadyumu (Delhi)Bilet
4 Nisan CumartesiGujarat Titans - Rajasthan Royals (19:30) Narendra Modi Stadyumu (Ahmedabad)Bilet
5 Nisan PazarSunrisers Hyderabad - Lucknow Super Giants (15:30) Rajiv Gandhi Uluslararası Kriket Stadyumu (Haydarabad)Bilet
5 Nisan PazarRoyal Challengers Bengaluru - Chennai Super Kings (19:30) M. Chinnaswamy Stadyumu (Bengaluru)Bilet
6 Nisan PazartesiKolkata Knight Riders - Punjab Kings (19:30) Eden Gardens (Kolkata)Biletler
7 Nisan SalıRajasthan Royals - Mumbai Indians (19.30) Barsapara Stadyumu (Guwahati)Biletler
8 Nisan ÇarşambaDelhi Capitals - Gujarat Titans (19.30) Arun Jaitley Stadyumu (Delhi)Biletler
9 Nisan PerşembeKolkata Knight Riders - Lucknow Super Giants (19.30) Eden Gardens (Kolkata)Biletler
10 Nisan CumaRajasthan Royals - Royal Challengers Bengaluru (19.30) Barsapara Stadyumu (Guwahati)Biletler
11 Nisan CumartesiPunjab Kings - Sunrisers Hyderabad (15.30) PCA MYS Uluslararası Stadyumu (Yeni Chandigarh)Biletler
11 Nisan CumartesiChennai Super Kings - Delhi Capitals (19.30) M. A. Chidambaram Stadyumu (Chennai)Bilet
12 Nisan PazarLucknow Super Giants - Gujarat Titans (15.30) BRSABV Ekana Stadyumu (Lucknow)Biletler
12 Nisan PazarMumbai Indians - Royal Challengers Bengaluru (19.30) Wankhede Stadyumu (Mumbai)Biletler

2026 Hindistan Premier Ligi biletleri nasıl alınır

IPL 2026 için resmi bilet satışları, turnuva takviminin ilk aşamasının açıklanmasından kısa bir süre sonra, 16 Mart'ta başladı. IPL 2026'daki on takımın tamamının, ev sahibi oldukları maçlar için resmi bilet satış ortakları bulunmaktadır. Bu bilet satış ortakları, District by Zomato veya BookMyShow'dur.

Çevrimiçi rezervasyon en yaygın yöntem olmakla birlikte, takımlar taraftarların kendi ev sahalarında bilet satın alabilmeleri için fiziksel gişeler de kurmuştur.

Bazı IPL maçları diğerlerine göre daha popüler ve talep görmesi nedeniyle, taraftarlar gerektiğinde bilet satın almakta zorluk çekebilir. Ayrıca, biletleri elde etmek için en iyi fırsatı sunabilecek StubHub gibi ikincil siteleri de değerlendirebilirler.

Indian Premier League 2026 biletleri ne kadar?

Resmi IPL 2026 bilet satışlarının ilk aşamasında, fiyatlar 500 INR ile 40.000 INR (4 £ ile 320 £) arasında değişiyordu. Fiyatlar stadyuma, koltuk kategorisine ve oynayan takımların popülerliğine göre önemli ölçüde değişiklik gösterir.

Henüz belirli fiyatlar açıklanmamış olan maçlar için, taraftarlar koltuk türüne göre aşağıdaki genel aralıkları bekleyebilirler:

  • Genel Tribün / Ekonomik: 500 - 1.200 INR
  • Orta Sınıf / Tribün: 1.500 - 7.500 INR
  • Premium / Pavyon: 8.000 INR - 18.000 INR
  • VIP / Konukseverlik: 19.000 INR - 40.000 INR+

Daha fazla bilgi için IPL takımlarının kendi web sitelerini ve güncel bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi platformları takip etmeyi unutmayın.

Hindistan Premier Ligi 2026'nın maçları hangi stadyumlarda oynanacak?

2026 IPL sezonu için aşağıdaki 13 stadyum kullanılacak:

Mekan (Şehir)Ev Sahibi Takım
M. A. Chidambaram Stadyumu (Chennai) Chennai Super Kings
Arun Jaitley Stadyumu (Delhi) Delhi Capitals
Narendra Modi Stadyumu (Ahmedabad) Gujarat Titans
Eden Gardens (Kolkata) Kolkata Knight Riders
BRSABV Ekana Stadyumu (Lucknow) Lucknow Süper Devleri
Wankhede Stadyumu (Mumbai) Mumbai Indians
HPCA Stadyumu (Dharamshala) Punjab Kings
PCA MYS Uluslararası Stadyumu (Yeni Chandigarh) Punjab Kings
Barsapara Stadyumu (Guwahati) Rajasthan Royals
Sawai Mansingh Stadyumu (Jaipur) Rajasthan Royals
M. Chinnaswamy Stadyumu (Bengaluru) Royal Challengers Bengaluru
Shaheed Veer Narayan Singh Uluslararası Stadyumu (Nava Raipur) Royal Challengers Bengaluru
Rajiv Gandhi Uluslararası Kriket Stadyumu (Haydarabad) Sunrisers Haydarabad

2026 Hint Premier Ligi'nden ne beklemeli?

Bu, Hindistan Premier Ligi (IPL) T20 turnuvasının 19. edisyonu olacak ve her yıl daha da büyüyüp daha da iyi hale geliyor. Hindistan'ın dört bir yanındaki stadyumlar, hem yerli efsaneleri hem de yurtdışından gelen parlak yetenekleri izlemeyi seven kriket tutkunlarıyla tıklım tıklım doluyor.

Geçen Haziran ayında, 91.419 kişilik dev bir kalabalık, Ahmedabad'daki muhteşem Narendra Modi Stadyumu'nu doldurdu ve Royal Challengers Bengaluru'nun 2025 IPL Finalinde Punjab Kings'i yenmesine tanık oldu. Bu, ilk IPL şampiyonluğunu kazanan Royal Challengers için çok önemli bir andı.

Bengaluru merkezli takım, şimdi Mumbai ve Chennai’den sonra şampiyonluğunu başarıyla koruyan tarihteki üçüncü takım olmayı hedefliyor. Mumbai ve Chennai’den bahsetmişken, bu iki takım 2008’den bu yana her biri beşer kez kupayı kaldırarak IPL’nin tüm zamanların şampiyonları sıralamasında başa baş gidiyor.

IPL 2026 müzayedesi, 16 Aralık 2025 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde gerçekleşti. Müzayedeye toplam 1.355 oyuncu kaydoldu ve bunlardan 369'u kısa listeye alındı. Sonunda 77 oyuncu müzayedede satıldı.

Müzayede, rekor kıran tekliflerle geçti ve Avustralyalı çok yönlü oyuncu Cameron Green, Kolkata Knight Riders tarafından 252.000.000 INR gibi şaşırtıcı bir fiyata transfer edilerek listenin zirvesine oturdu. Diğer manşetlere konu olan transferler arasında Sanju Samson'un Chennai Super Kings'e hızlı geçişi yer alırken, Ravindra Jadeja ve Sam Curran ise Rajasthan Royals'a katıldı.

