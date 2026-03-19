2026 Hindistan Premier Ligi biletleri nasıl alınır: Kriket stadyumları, IPL bilet fiyatları, bilgiler ve daha fazlası

Bu, Hindistan Premier Ligi kapsamında Hindistan’ın dört bir yanında oynanacak toplam 84 maçın ilki; turnuva, iki ay sonra Bengaluru’da yapılacak final maçına kadar 31 Mayıs’a kadar sürecek.

Dünya çapındaki kriket hayranları, Hindistan ve Sri Lanka'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı son T20 Dünya Kupası'nın her dakikasının tadını çıkardı. Şimdi IPL 2026'nın başlamasıyla birlikte, Asya kıtasında daha fazla heyecan verici maçlar bizi bekliyor.

Bu yıl önceki IPL turnuvalarından daha fazla maç oynanacak olan GOAL, biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olacağı dahil olmak üzere IPL 2026 için ihtiyacınız olan tüm detayları sunuyor.

Hindistan Premier Ligi 2026 ne zaman?

IPL 2026, 28 Mart Cumartesi gününden 31 Mayıs Pazar gününe kadar Hindistan'ın çeşitli yerlerinde düzenlenecek. Turnuva şu şekilde gerçekleşecek:

Lig aşaması: 28 Mart – 24 Mayıs (80 maç)

28 Mart – 24 Mayıs (80 maç) Eleme 1: 26 Mayıs

26 Mayıs Eleme maçı: 27 Mayıs

27 Mayıs Eleme Maçı 2: 29 Mayıs

29 Mayıs Final: 31 Mayıs

2026 Hindistan Premier Ligi takvimi

Hindistan Kriket Kontrol Kurulu (BCCI), ilk 20 maçtan oluşan kısmi bir takvimi yayınladı. Çeşitli Hindistan bölgelerinde yaklaşan eyalet meclisi seçimleri nedeniyle tam takvimin açıklanması beklemede.

Tarih Maç (yerel saat) Mekan (Şehir) Biletler 28 Mart Cumartesi Royal Challengers Bengaluru - Sunrisers Hyderabad (19.30) M. Chinnaswamy Stadyumu (Bengaluru) Bilet 29 Mart Pazar Mumbai Indians - Kolkata Knight Riders (19.30) Wankhede Stadyumu (Mumbai) Biletler 30 Mart Pazartesi Rajasthan Royals - Chennai Super Kings (19.30) Barsapara Stadyumu (Guwahati) Biletler 31 Mart Salı Punjab Kings - Gujarat Titans (19.30) PCA MYS Uluslararası Stadyumu (Yeni Chandigarh) Biletler 1 Nisan Çarşamba Lucknow Super Giants - Delhi Capitals (19.30) BRSABV Ekana Stadyumu (Lucknow) Biletler 2 Nisan Perşembe Kolkata Knight Riders - Sunrisers Hyderabad (19.30) Eden Gardens (Kolkata) Bilet 3 Nisan Cuma Chennai Super Kings - Punjab Kings (19.30) M. A. Chidambaram Stadyumu (Chennai) Biletler 4 Nisan Cumartesi Delhi Capitals - Mumbai Indians (15.30) Arun Jaitley Stadyumu (Delhi) Bilet 4 Nisan Cumartesi Gujarat Titans - Rajasthan Royals (19:30) Narendra Modi Stadyumu (Ahmedabad) Bilet 5 Nisan Pazar Sunrisers Hyderabad - Lucknow Super Giants (15:30) Rajiv Gandhi Uluslararası Kriket Stadyumu (Haydarabad) Bilet 5 Nisan Pazar Royal Challengers Bengaluru - Chennai Super Kings (19:30) M. Chinnaswamy Stadyumu (Bengaluru) Bilet 6 Nisan Pazartesi Kolkata Knight Riders - Punjab Kings (19:30) Eden Gardens (Kolkata) Biletler 7 Nisan Salı Rajasthan Royals - Mumbai Indians (19.30) Barsapara Stadyumu (Guwahati) Biletler 8 Nisan Çarşamba Delhi Capitals - Gujarat Titans (19.30) Arun Jaitley Stadyumu (Delhi) Biletler 9 Nisan Perşembe Kolkata Knight Riders - Lucknow Super Giants (19.30) Eden Gardens (Kolkata) Biletler 10 Nisan Cuma Rajasthan Royals - Royal Challengers Bengaluru (19.30) Barsapara Stadyumu (Guwahati) Biletler 11 Nisan Cumartesi Punjab Kings - Sunrisers Hyderabad (15.30) PCA MYS Uluslararası Stadyumu (Yeni Chandigarh) Biletler 11 Nisan Cumartesi Chennai Super Kings - Delhi Capitals (19.30) M. A. Chidambaram Stadyumu (Chennai) Bilet 12 Nisan Pazar Lucknow Super Giants - Gujarat Titans (15.30) BRSABV Ekana Stadyumu (Lucknow) Biletler 12 Nisan Pazar Mumbai Indians - Royal Challengers Bengaluru (19.30) Wankhede Stadyumu (Mumbai) Biletler

2026 Hindistan Premier Ligi biletleri nasıl alınır

IPL 2026 için resmi bilet satışları, turnuva takviminin ilk aşamasının açıklanmasından kısa bir süre sonra, 16 Mart'ta başladı. IPL 2026'daki on takımın tamamının, ev sahibi oldukları maçlar için resmi bilet satış ortakları bulunmaktadır. Bu bilet satış ortakları, District by Zomato veya BookMyShow'dur.

Çevrimiçi rezervasyon en yaygın yöntem olmakla birlikte, takımlar taraftarların kendi ev sahalarında bilet satın alabilmeleri için fiziksel gişeler de kurmuştur.

Bazı IPL maçları diğerlerine göre daha popüler ve talep görmesi nedeniyle, taraftarlar gerektiğinde bilet satın almakta zorluk çekebilir. Ayrıca, biletleri elde etmek için en iyi fırsatı sunabilecek StubHub gibi ikincil siteleri de değerlendirebilirler.

Indian Premier League 2026 biletleri ne kadar?

Resmi IPL 2026 bilet satışlarının ilk aşamasında, fiyatlar 500 INR ile 40.000 INR (4 £ ile 320 £) arasında değişiyordu. Fiyatlar stadyuma, koltuk kategorisine ve oynayan takımların popülerliğine göre önemli ölçüde değişiklik gösterir.

Henüz belirli fiyatlar açıklanmamış olan maçlar için, taraftarlar koltuk türüne göre aşağıdaki genel aralıkları bekleyebilirler:

Genel Tribün / Ekonomik: 500 - 1.200 INR

500 - 1.200 INR Orta Sınıf / Tribün: 1.500 - 7.500 INR

1.500 - 7.500 INR Premium / Pavyon: 8.000 INR - 18.000 INR

8.000 INR - 18.000 INR VIP / Konukseverlik: 19.000 INR - 40.000 INR+

Daha fazla bilgi için IPL takımlarının kendi web sitelerini ve güncel bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi platformları takip etmeyi unutmayın.

Hindistan Premier Ligi 2026'nın maçları hangi stadyumlarda oynanacak?

2026 IPL sezonu için aşağıdaki 13 stadyum kullanılacak:

Mekan (Şehir) Ev Sahibi Takım M. A. Chidambaram Stadyumu (Chennai) Chennai Super Kings Arun Jaitley Stadyumu (Delhi) Delhi Capitals Narendra Modi Stadyumu (Ahmedabad) Gujarat Titans Eden Gardens (Kolkata) Kolkata Knight Riders BRSABV Ekana Stadyumu (Lucknow) Lucknow Süper Devleri Wankhede Stadyumu (Mumbai) Mumbai Indians HPCA Stadyumu (Dharamshala) Punjab Kings PCA MYS Uluslararası Stadyumu (Yeni Chandigarh) Punjab Kings Barsapara Stadyumu (Guwahati) Rajasthan Royals Sawai Mansingh Stadyumu (Jaipur) Rajasthan Royals M. Chinnaswamy Stadyumu (Bengaluru) Royal Challengers Bengaluru Shaheed Veer Narayan Singh Uluslararası Stadyumu (Nava Raipur) Royal Challengers Bengaluru Rajiv Gandhi Uluslararası Kriket Stadyumu (Haydarabad) Sunrisers Haydarabad

2026 Hint Premier Ligi'nden ne beklemeli?

Bu, Hindistan Premier Ligi (IPL) T20 turnuvasının 19. edisyonu olacak ve her yıl daha da büyüyüp daha da iyi hale geliyor. Hindistan'ın dört bir yanındaki stadyumlar, hem yerli efsaneleri hem de yurtdışından gelen parlak yetenekleri izlemeyi seven kriket tutkunlarıyla tıklım tıklım doluyor.

Geçen Haziran ayında, 91.419 kişilik dev bir kalabalık, Ahmedabad'daki muhteşem Narendra Modi Stadyumu'nu doldurdu ve Royal Challengers Bengaluru'nun 2025 IPL Finalinde Punjab Kings'i yenmesine tanık oldu. Bu, ilk IPL şampiyonluğunu kazanan Royal Challengers için çok önemli bir andı.

Bengaluru merkezli takım, şimdi Mumbai ve Chennai’den sonra şampiyonluğunu başarıyla koruyan tarihteki üçüncü takım olmayı hedefliyor. Mumbai ve Chennai’den bahsetmişken, bu iki takım 2008’den bu yana her biri beşer kez kupayı kaldırarak IPL’nin tüm zamanların şampiyonları sıralamasında başa baş gidiyor.

IPL 2026 müzayedesi, 16 Aralık 2025 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde gerçekleşti. Müzayedeye toplam 1.355 oyuncu kaydoldu ve bunlardan 369'u kısa listeye alındı. Sonunda 77 oyuncu müzayedede satıldı.

Müzayede, rekor kıran tekliflerle geçti ve Avustralyalı çok yönlü oyuncu Cameron Green, Kolkata Knight Riders tarafından 252.000.000 INR gibi şaşırtıcı bir fiyata transfer edilerek listenin zirvesine oturdu. Diğer manşetlere konu olan transferler arasında Sanju Samson'un Chennai Super Kings'e hızlı geçişi yer alırken, Ravindra Jadeja ve Sam Curran ise Rajasthan Royals'a katıldı.