2026 Güney Kore Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

AFC elemelerini domine ettikleri sansasyonel bir eleme kampanyasının ardından Güney Kore, 2026 Dünya Kupası'na inanılmaz bir şekilde üst üste 11. kez katılmaya hak kazandı.

Turnuvanın 48 takıma genişletilmesi, bu Haziran ayında ABD ve Meksika'yı fethetmeye hazırlanan Asya'nın en istikrarlı gücü için heyecanı daha da artırdı.

Güney Kore bu fırsatı değerlendirip üçüncü turnuvada da üst tura yükselebilecek mi? GOAL ile biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri öğrenin.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve ABD'deki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

Güney Kore'nin 2026 Dünya Kupası grup maç programı nedir?

Tarih Maç (Yerel saatle başlama saati) Yer Biletler 11 Haziran Perşembe Güney Kore - UEFA Play-off Kazananı D (22:00) Estadio Akron (Guadalajara) Bilet 18 Haziran Perşembe Meksika - Güney Kore (21:00) Estadio Akron (Guadalajara) Bilet 24 Haziran Çarşamba Güney Afrika - Güney Kore (21:00) Estadio BBVA (Monterrey) Bilet

Güney Kore'nin yolculuğu, turnuvanın ilk gününde Guadalajara'daki Estadio Akron'da başlıyor. Avrupa play-off galibi (Yol D) ile karşılaşacaklar; bu rakip, Danimarka gibi bir ağır top ya da dirençli Çek Cumhuriyeti takımı olabilir.

18 Haziran'da Meksika ile oynanacak maç, grup aşamasının en çekişmeli karşılaşmalarından biri olacak. İki takım en son 2018 Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelmişti ve Meksika'nın ev sahibi olması nedeniyle, atmosfer Taegeuk Warriors için gerçek bir irade testi olacak.

Grup aşamasının son maçı, Monterrey'de Güney Afrika ile oynanacak. Dağ manzarasıyla ünlü Estadio BBVA, 32'li turuna kimin yükseleceğini belirleyebilecek bu hayati karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

2026 Güney Kore Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Son Dakika Satış Aşaması

2026 yılının Nisan ayından itibaren, kalan biletler ilk gelene ilk hizmet esasına göre satışa sunulacak.

FIFA bilet sayısını belirtmedi, ancak Güney Kore-Meksika maçı için talep şimdiden rekor seviyelere ulaştı.

Kalan koltuklara erişmek için bir FIFA hesabı açmanız gerekir.

İkincil Piyasalar

Resmi çekilişleri kaçıran veya Guadalajara gibi belirli şehirler için bilete ihtiyaç duyan taraftarlar, StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler.

Bu platformlar, biletleri tükenmiş maçlar için özellikle yararlıdır ve maça son dakika alternatifleri sunar.

2026 Güney Kore Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Güney Kore'nin 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler dört ana kategoriye ayrılmıştır ve ev sahibi olmayan maçlar için fiyatlar 60 $'dan başlamaktadır.

Kategori 1: En pahalı koltuklar; orta alt katlarda yer almaktadır.

Kategori 2: Mükemmel yan görüş açısına sahip orta kat koltuklar.

Kategori 3: Çoğunlukla üst katlarda bulunan koltuklar.

Kategori 4: En uygun fiyatlı koltuklar, genellikle kalelerin arkasında yer alır.

Sahne Bilet fiyat aralığı (USD) Grup Aşaması (Güney Afrika/Playoff) 60 - 620 Grup Aşaması (Meksika'ya karşı) 75 - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Final 2.030 $ - 7.875

2026 Güney Kore Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Güney Kore'nin maçları için konukseverlik paketleriyle turnuvayı tam bir lüks içinde deneyimleyebilirsiniz.

Dünya Kupası konukseverlik paketleri şunları içerir:

Tek Maç: Kişi başı 1.400 $ 'dan başlayan fiyatlarla. Seçenekler arasında Pitchside Lounge ve Trophy Lounge bulunmaktadır.

Takımımı Takip Et: Güney Kore'nin 3 grup aşaması maçının tamamını ve 1 son 32 turu maçını izleyin. Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla.

Stadyum Serisi: Estadio Akron veya Estadio BBVA'daki tüm maçları izleyin. Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla.

Dünya Kupası'nda Güney Kore'den ne beklemeli?

Güney Kore, 2026 turnuvasına kendini kanıtlamak için geliyor. Elemelerde üstün bir performans sergileyen takım, yeni nesil yetenekleri başarıyla kadrosuna kattı.

Güney Kore, dünya sahnesinde maçların son dakikalarında kritik goller atma eğilimindedir. Kırmızı Şeytanlar tam kadro seyahat edecekleri için, Meksika'daki her maç Seul'deki bir iç saha maçı gibi hissedilecek.

Sürpriz sonuçlar yaratma yetenekleri (2018'de Almanya'ya karşı 2-0'lık galibiyet gibi), onları kura tablosundaki en tehlikeli seribaşı olmayan takımlardan biri haline getiriyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları hangileridir?

Ülke Stadyum (Şehir) Kapasite Meksika Estadio Azteca (Meksiko) 87.523 Estadio Akron (Guadalajara) 48.071 BBVA Stadyumu (Monterrey) 53.500 Amerika Birleşik Devletleri MetLife Stadyumu (New Jersey) 82.500 AT&T Stadyumu (Dallas) 94.000 Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 75.000 NRG Stadyumu (Houston) 72.220 Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 76.416 SoFi Stadyumu (Los Angeles) 70.240 Lincoln Financial Field (Philadelphia) 69.796 Levi's Stadyumu (San Francisco) 71.000 Lumen Field (Seattle) 69.000 Gillette Stadyumu (Boston) 65.878 Hard Rock Stadyumu (Miami) 65.326 Kanada BC Place (Vancouver) 54.500 BMO Field (Toronto) 45.000

