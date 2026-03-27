2026 Güney Afrika Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Nijerya gibi kıtanın devlerini geride bırakarak C Grubu'nu birinci sırada tamamladıkları tarihi bir eleme serisinin ardından Güney Afrika, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.

Bu, 2010'da turnuvaya ev sahipliği yaptıklarından bu yana ilk katılımları olacak ve Sarı Ulus, vuvuzela ruhunu Amerika kıtasına taşımaya hazır.

Hugo Broos'un oyuncuları, 1996'nın büyüsünü veya 2010'un azmini tekrarlayabilecek mi? GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

Güney Afrika taraftarları dikkat etsin: Bafana Bafana, A Grubu'na çekildi, yani turnuvanın merakla beklenen açılış gününde yer alacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şu şekilde:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

Güney Afrika'nın 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Güney Afrika Hazırlık Programı

Tarih Maç (Yerel saatle başlama saati) Mekan Bilet 27 Mart Cuma Güney Afrika - Panama (19:30) Moses Mabhida Stadyumu (Durban) Bilet 31 Mart 2026 Salı Güney Afrika - Panama (20:00) DHL Stadyumu (Cape Town) Bilet

Güney Afrika 2026 Dünya Kupası Fikstürü

Tarih Maç (Başlama saati yerel saat) Mekan Biletler 11 Haziran Perşembe Meksika - Güney Afrika (19:00) Estadio Azteca (Meksiko) Bilet 18 Haziran Perşembe UEFA Playoff D* - Güney Afrika (16:00) Atlanta Stadyumu (Atlanta) Bilet 24 Haziran Çarşamba Güney Afrika - Güney Kore (21:00) Estadio BBVA (Monterrey) Bilet

*UEFA Playoff D'de Çek Cumhuriyeti, İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka veya Kuzey Makedonya yer almaktadır.

Yolculuk, üç Dünya Kupası açılış maçına ev sahipliği yapan ilk stadyum olan efsanevi Estadio Azteca'da başlıyor. Güney Afrika, Siphiwe Tshabalala'nın ikonik golünün dünyayı şaşkına çevirdiği 2010 yılının büyüsünü tekrarlamayı hedefliyor. Bu kez, 80.000 coşkulu taraftarın önünde ev sahibi Meksika ile karşı karşıya gelecekler; bu, seyahat eden her taraftar için ömür boyu unutulmayacak bir deneyim olacak.

Oradan takım, grup aşamasını Monterrey'de tamamlamadan önce, Avrupa'dan bir rakiple oynayacağı kritik maç için kuzeye, Atlanta'ya gidecek. Güney Kore ile karşılaşmak taktiksel bir sınav olacak, ancak Bafana Bafana ilk iki maçında puan toplayabilirse, 32 turuna kalmak için mücadele ederken Guadalupe'deki atmosfer elektriklenecek.

2026 Dünya Kupası'nda Güney Afrika'dan ne beklemeli?

Takımı son AFCON'da bronz madalyaya taşıyan Hugo Broos'un yönetiminde Güney Afrika, yeni bir kimlik buldu.

Takımın omurgası, Ronwen Williams ve Teboho Mokoena gibi Mamelodi Sundowns yıldızlarının kıtasal deneyimini de içeren, yerli oyuncuların mükemmelliği üzerine kuruludur.

Tek bir penaltı atışında dört penaltı kurtararak tarihe geçen Williams, Dünya Kupası'nın yüksek baskı ortamında hayati bir rol oynayacak. Hücumda, Oswin Appollis'in yeteneği ve Lyle Foster'ın soğukkanlılığı, Güney Afrika'ya kontra ataklarda herhangi bir savunmayı alt edebilecek araçları sağlıyor.

Ruanda'yı 3-0'lık ezici bir galibiyetle eleyerek eleme turunu geçen takımın morali, tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

2026 Güney Afrika Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Taraftarlar, FIFA web sitesi ve onaylı ikincil satış platformları üzerinden bilet satın almak için çeşitli fırsatlara sahip.

Rastgele Seçim Çekilişi

Grup maçlarının son hali belli olduktan sonra, resmi bilet satışlarının bir sonraki önemli aşaması Rastgele Seçim Çekilişi ile devam edecek.

Taraftarlar belirli maçlar için başvuruda bulunur ve sonuçlar kura ile belirlenir. Başarılı bulunan başvuru sahiplerine genellikle başvuru süresinin sona ermesinden sonraki bir ay içinde bildirimde bulunulur.

İkincil Piyasalar

Azteca'daki açılış maçı gibi yüksek talep gören maçlar için resmi biletler anında tükenir. Taraftarlar genellikle StubHub gibi güvenilir ikincil pazar yerlerine başvurur.

Bu platformlar, talebe göre değişen fiyatlarla diğer taraftarlardan bilet satın almanın güvenli bir yolunu sunar.

İkincil satıcılardan satın alıyorsanız, web sitesinin Şartlar ve Koşullarını mutlaka kontrol edin.

2026 Güney Afrika Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Fiyatlar, koltuk konumuna göre kategorilere ayrılmıştır. Kategori 1, alt katlarda en iyi manzarayı sunarken, Kategori 4 yerel ve uluslararası taraftarlar için en uygun fiyatlı kategoridir.

Sahne Bilet Fiyat Aralığı (USD) Grup Aşaması (Ev Sahibi Olmayan) 60 - 620 Grup Aşaması (Ev Sahibi/Açılış Maçı) 75 - 2.355 32'li Tur 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 8.680

2026 Güney Afrika Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülkede (ABD, Meksika ve Kanada) sunulan, premium biletler, gurme yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren Güney Afrika maçları için eksiksiz konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz.

Şık bir seyahat arayan Bafana Bafana taraftarları için aşağıdaki paketler mevcuttur:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi olmayan herhangi bir ülkenin takımının 1 maçı (Güney Afrika'nın Atlanta veya Monterrey'deki maçları için mükemmel).

Eleme Turları: 32'li Tur / 16'lı Tur / Bronz Madalya Maçı: Herhangi bir 1 maç.

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Güney Afrika'nın Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri arasında seyahat ettiği ilk aşamadaki tüm maçlarda, yeri ne olursa olsun Güney Afrika'yı izleyin.

Dahil olanlar: Tüm 3 Grup Aşaması maçı ve 1 Son 32 Turu maçı.

Konaklama seçenekleri: FIFA Pavyonu.

Kişi başı 6.750 ABD Doları'ndan başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

Seçtiğiniz stadyumda (ör. Estadio Azteca veya Mercedes-Benz Stadyumu) tüm maçları izleyin.

Dahil olanlar: Seçilen mekana bağlı olarak 4-9 maç.

Konaklama seçenekleri: Saha Kenarı Salonu, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavyonu.

Kişi başı 8.275 ABD Doları'ndan başlayan fiyatlarla

2026 Dünya Kupası Mekanları