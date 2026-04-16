2026 Fransa Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Son zamanlarda seyahat etme ve Fransa'yı sahada izleme isteği giderek artmış durumda ve pek çok futbolsever, yaz aylarında Kuzey Amerika'da nasıl bir performans sergileyeceklerini merakla bekliyor.

İki kez Dünya Kupası şampiyonu olan Fransa, bu unvanı birden fazla kez kazanan sadece altı takımdan biri.

Fransız yıldızlar Kuzey Amerika'da muhteşem bir gösteri sunacak mı? Bunu öğrenmek için orada olabilirsiniz. GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuvaya ilk kez 48 takım katılacak ve üç ülke ortaklaşa ev sahipliği yapacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

Fransa'nın 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih (Kore Saati, Doğu Saati) Maç Mekan Biletler 16 Haziran (15:00 ET) Fransa - Senegal MetLife Stadyumu, East Rutherford Bilet 22 Haziran (17:00 ET) Fransa - Irak Lincoln Financial Field, Philadelphia Bilet 26 Haziran (15:00 ET) Norveç - Fransa Gillette Stadyumu, Foxborough Bilet

2026 Fransa Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil biletlerin mevcudiyeti şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Fransa Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Fransa'nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.

Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875

2026 Dünya Kupası'nda Fransa'dan ne beklemeli?

Paris Saint-Germain'in geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği sansasyonel zafer, Fransız futboluna ve uluslararası oyuncularına olan ilgiyi daha da artırdı.

Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Lucas Hernandez ve Desire Doue gibi PSG'de forma giyenlerin yanı sıra, birçok üst düzey ligde futbolseverleri eğlendiren diğer oyuncular da var: Kylian Mbappe (Real Madrid), Marcus Thuram (Inter Milan), Adrien Rabiot (AC Milan), Michael Olise (Bayern Münih), Rayan Cherki (Man City), William Saliba (Arsenal). Tüm bu göz kamaştırıcı yıldızlar, 2026 Dünya Kupası'nda ulusal zafer arayışına çıkarken bir araya gelecek ve siz de tüm bu gelişmeleri izlemek için orada olabilirsiniz.

Elbette Fransa, yıllar boyunca muhteşem bir yetenek kadrosuna sahip olma şansını yakaladı. 1998 ve 2018 yıllarında kazandıkları iki Dünya Kupası zaferi sırasında Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Marcel Desailly, N'Golo Kanté, Paul Pogba ve Antoine Griezmann gibi isimler, takımın iplerini elinde tutarak onları zafere taşıdı.

Les Bleus, daha önce iki kez büyük ödülü kazanmanın yanı sıra, 2006 ve 2022'de ikincilik elde ederek dünya şöhretine bir adım daha yaklaşmıştı.

2026 Fransa Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren eksiksiz konaklama paketleriyle Fransa maçlarında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz.

Paketler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi olmayan herhangi bir ülkenin 1 maçı (CAN, MEX, USA hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir maç

Konaklama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

Seçtiğiniz mekanda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamaları geçerlidir

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, takımınızı her grup aşaması maçında izleyin.

3 Grup Aşaması maçı ve 1 Son 32 Turu maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

Takımımı Takip Et özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir

Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

En seçkin seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için özel süitler ve Platinum Erişim imkanı da sunulmaktadır.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: