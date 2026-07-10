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France's goalkeeper Hugo Lloris holds the trophy as he celebrates with teammates during the trophy ceremony at the end of the Russia 2018 World CupGetty Images
Book France World Cup 2026 Tickets

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2026 Fransa Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: İspanya ile oynanacak yarı final maçı, eleme turu maçları, Altın Ayakkabı yarışı ve daha fazlası

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Dünya Kupası
Fransa
K. Mbappe
O. Dembele

Dünya Kupası'nda gösterişli Fransızları izleme fırsatını kaçırmak istemeyeceksiniz

Arka arkaya ikinci Dünya Kupası’nda Fransa, eleme turlarında Fas ile karşı karşıya geldi ve arka arkaya ikinci Dünya Kupası’nda da Les Bleus, Atlas Aslanları’nı dize getirdi. Skor yine 2-0 oldu, ancak bu kez Boston’da oynanan çeyrek final maçında Faslıların kalbini kıranlar Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé oldu.

İki kez Dünya Kupası şampiyonu olan Fransa, dünya futbolunun zirvesine birden fazla kez çıkan sadece altı ülkeden biri ve 2026 Dünya Kupası’ndaki muhteşem performansları, Kuzey Amerika’da şampiyonluğa uzanan yolda en güçlü adaylardan biri olduklarını kanıtladı.

Fransa'nın bir sonraki rakibi, Salı günü (14 Temmuz) Dallas'ta oynanacak yarı final maçında İspanya olacak.

GOAL ile Fransa'nın yaklaşan eleme maçları için biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve bilet fiyatlarının ne kadar olacağı da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası'na ilişkin en güncel bilet bilgilerini öğrenin.

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Fransa 2026 Dünya Kupası Maç Takvimi

TarihMaç (yerel başlama saati) StadyumSon Skor / Biletler
16 Haziran SalıFransa - Senegal (15:00 ET) MetLife Stadyumu (East Rutherford) Fransa 3-1 kazandı
22 Haziran Pazartesi Fransa - Irak (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Fransa 3-1 kazandı
26 Haziran Cuma Fransa - Norveç (15:00 ET) Gillette Stadyumu (Foxborough) Fransa 4-1 kazandı
30 Haziran SalıFransa - İsveç (17:00 ET)MetLife Stadyumu, East RutherfordFransa 3-0 kazandı
4 Temmuz CumartesiFransa - Paraguay (17:00 ET)Lincoln Financial Field, PhiladelphiaFransa 1-0 kazandı
9 Temmuz PerşembeFransa - Fas (16:00 ET)Gillette Stadyumu, FoxboroughFransa 2-0 kazandı
14 Temmuz SalıFransa - İspanya (14:00 CDT)AT&T Stadyumu, ArlingtonBiletler

2026 Dünya Kupası Fransa maç biletleri nasıl alınır

İşte bilmeniz gerekenler:

  • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam ediyor. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Fransa Dünya Kupası Biletleri Şimdi Rezervasyon Yapın

2026 Fransa Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

TarihlerAşama / KategoriResmi Fiyat Aralığıİkincil Piyasa Tahmini Aralığı
14 Temmuz – 15 TemmuzYarı finaller930 $ – 3.295 $1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 TemmuzÜçüncülük Maçı250 $ – 800500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 TemmuzFIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)1.490 $ – 7.8755.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Fransa'nın 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

Fransa, I Grubu'nu birinci sırada tamamladığından, 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, maçların oynanacağı tarihler, saatler ve mekanlar aşağıdaki gibidir.

Çeyrek finalde Fas'ı mağlup eden Fransa, yarı finalde İspanya ile, finalde ise Arjantin/İngiltere/Norveç/İsviçreile karşılaşacak.

Tarih (yerel başlama saati)TurMekanOlası MaçBiletler
14 Temmuz (14:00 CDT)Yarı FinallerAT&T Stadyumu (Arlington)Fransa - İspanyaBiletler
19 Temmuz (15:00 ET)FinalMetLife Stadyumu (East Rutherford)104. Maç: TBC - Norveç/İngiltere/Arjantin/İsviçre

Biletler

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı - Son sıralama

Fransa'nın Fas ile oynadığı çeyrek final maçında turnuvadaki sekizinci golünü atan Kylian Mbappé, Lionel Messi ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralamasında yeniden zirveye yükseldi. Grup aşamasında Norveç karşısında ilk yarıda unutulmaz bir hat-trick yapan Ousmane Dembélé de, Atlas Aslanları karşısında turnuvadaki 5. golünü atarak sıralamada yükseldi.

Oyuncu (Takım)Gol SayısıSonraki Maç - Biletler
Kylian Mbappé (Fransa)8İspanya'ya karşı - Biletler
Lionel Messi (Arjantin)8İsviçre maçı - Biletler
Erling Haaland (Norveç)7İngiltere maçı - Biletler
Harry Kane (İngiltere)6Norveç maçı - Biletler
Ousmane Dembele (Fransa)5İspanya maçı - Biletler
Vinícius Júnior (Brezilya)4Eleme
Jude Bellingham (İngiltere)4Norveç maçı - Biletler
Julián Quiñones (Meksika)4Eleme
Ismaïla Sarr (Senegal)4Elendi
Mikel Oyarzabal (İspanya)4Fransa maçı - Biletler

2026 Dünya Kupası'nda Fransa'dan ne beklemeli?

Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ve Désiré Doué'den oluşan müthiş hücum hattına sahip PSG'nin çekirdek kadrosu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şimdiden muhteşem bir performans sergiliyor.

Bu kadroya, Avrupa'nın en iyi liglerinde hakimiyet kuran korkutucu bir süperstar kadrosu eşlik ediyor: Kısa süre önce 63 golle Olivier Giroud'u geçerek ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu olan karizmatik kaptan Kylian Mbappé (Real Madrid) ve takımın oyun kurucusu Michael Olise (Bayern Münih).

Hem 2006 hem de 2022’de acı verici bir şekilde ikincilikle yetinerek dünya şampiyonluğuna kıl payı yaklaşan takım için, bu turnuvanın önemi tarihsel olarak çok büyük. Deschamps, bu turnuvanın milli takımın başında geçireceği son turnuva olacağını doğruladı ve bu altın nesil, karizmatik teknik direktörün veda etmeden önce ona yeni zaferler kazandırmak için en uygun konumda görünüyor.

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