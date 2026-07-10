Arka arkaya ikinci Dünya Kupası’nda Fransa, eleme turlarında Fas ile karşı karşıya geldi ve arka arkaya ikinci Dünya Kupası’nda da Les Bleus, Atlas Aslanları’nı dize getirdi. Skor yine 2-0 oldu, ancak bu kez Boston’da oynanan çeyrek final maçında Faslıların kalbini kıranlar Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé oldu.

İki kez Dünya Kupası şampiyonu olan Fransa, dünya futbolunun zirvesine birden fazla kez çıkan sadece altı ülkeden biri ve 2026 Dünya Kupası’ndaki muhteşem performansları, Kuzey Amerika’da şampiyonluğa uzanan yolda en güçlü adaylardan biri olduklarını kanıtladı.

Fransa'nın bir sonraki rakibi, Salı günü (14 Temmuz) Dallas'ta oynanacak yarı final maçında İspanya olacak.

GOAL ile Fransa'nın yaklaşan eleme maçları için biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve bilet fiyatlarının ne kadar olacağı da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası'na ilişkin en güncel bilet bilgilerini öğrenin.

Fransa 2026 Dünya Kupası Maç Takvimi

Tarih Maç (yerel başlama saati) Stadyum Son Skor / Biletler 16 Haziran Salı Fransa - Senegal (15:00 ET) MetLife Stadyumu (East Rutherford) Fransa 3-1 kazandı 22 Haziran Pazartesi Fransa - Irak (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Fransa 3-1 kazandı 26 Haziran Cuma Fransa - Norveç (15:00 ET) Gillette Stadyumu (Foxborough) Fransa 4-1 kazandı 30 Haziran Salı Fransa - İsveç (17:00 ET) MetLife Stadyumu, East Rutherford Fransa 3-0 kazandı 4 Temmuz Cumartesi Fransa - Paraguay (17:00 ET) Lincoln Financial Field, Philadelphia Fransa 1-0 kazandı 9 Temmuz Perşembe Fransa - Fas (16:00 ET) Gillette Stadyumu, Foxborough Fransa 2-0 kazandı 14 Temmuz Salı Fransa - İspanya (14:00 CDT) AT&T Stadyumu, Arlington Biletler

2026 Dünya Kupası Fransa maç biletleri nasıl alınır

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam ediyor. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.

şu anda devam ediyor. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Fransa Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Fransa'nın 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

Fransa, I Grubu'nu birinci sırada tamamladığından, 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, maçların oynanacağı tarihler, saatler ve mekanlar aşağıdaki gibidir.

Çeyrek finalde Fas'ı mağlup eden Fransa, yarı finalde İspanya ile, finalde ise Arjantin/İngiltere/Norveç/İsviçreile karşılaşacak.

Tarih (yerel başlama saati) Tur Mekan Olası Maç Biletler 14 Temmuz (14:00 CDT) Yarı Finaller AT&T Stadyumu (Arlington) Fransa - İspanya Biletler 19 Temmuz (15:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) 104. Maç: TBC - Norveç/İngiltere/Arjantin/İsviçre Biletler

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı - Son sıralama

Fransa'nın Fas ile oynadığı çeyrek final maçında turnuvadaki sekizinci golünü atan Kylian Mbappé, Lionel Messi ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralamasında yeniden zirveye yükseldi. Grup aşamasında Norveç karşısında ilk yarıda unutulmaz bir hat-trick yapan Ousmane Dembélé de, Atlas Aslanları karşısında turnuvadaki 5. golünü atarak sıralamada yükseldi.

Oyuncu (Takım) Gol Sayısı Sonraki Maç - Biletler Kylian Mbappé (Fransa) 8 İspanya'ya karşı - Biletler Lionel Messi (Arjantin) 8 İsviçre maçı - Biletler Erling Haaland (Norveç) 7 İngiltere maçı - Biletler Harry Kane (İngiltere) 6 Norveç maçı - Biletler Ousmane Dembele (Fransa) 5 İspanya maçı - Biletler Vinícius Júnior (Brezilya) 4 Eleme Jude Bellingham (İngiltere) 4 Norveç maçı - Biletler Julián Quiñones (Meksika) 4 Eleme Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Elendi Mikel Oyarzabal (İspanya) 4 Fransa maçı - Biletler

2026 Dünya Kupası'nda Fransa'dan ne beklemeli?

Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ve Désiré Doué'den oluşan müthiş hücum hattına sahip PSG'nin çekirdek kadrosu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şimdiden muhteşem bir performans sergiliyor.

Bu kadroya, Avrupa'nın en iyi liglerinde hakimiyet kuran korkutucu bir süperstar kadrosu eşlik ediyor: Kısa süre önce 63 golle Olivier Giroud'u geçerek ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu olan karizmatik kaptan Kylian Mbappé (Real Madrid) ve takımın oyun kurucusu Michael Olise (Bayern Münih).

Hem 2006 hem de 2022’de acı verici bir şekilde ikincilikle yetinerek dünya şampiyonluğuna kıl payı yaklaşan takım için, bu turnuvanın önemi tarihsel olarak çok büyük. Deschamps, bu turnuvanın milli takımın başında geçireceği son turnuva olacağını doğruladı ve bu altın nesil, karizmatik teknik direktörün veda etmeden önce ona yeni zaferler kazandırmak için en uygun konumda görünüyor.