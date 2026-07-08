Son 16 turu öncesinde Fransa, ilk dört maçının her birinde 3 veya daha fazla gol atarak en iyi performansını sergilemişti. Ancak Les Bleus, eleme turlarının ikinci aşamasında Paraguay ve onun kurnaz taktiklerine karşı büyük çaba sarf etmek zorunda kaldı. Fransızlar için neyse ki Kylian Mbappé bir kez daha bu zorlu görevin üstesinden geldi ve penaltı noktasından hayati öneme sahip galibiyet golünü attı.

İki kez Dünya Kupası şampiyonu olan Fransa, dünya futbolunun zirvesine birden fazla kez çıkmış sadece altı ülkeden biri ve 2026 Dünya Kupası’ndaki muhteşem performansları, Kuzey Amerika’da şampiyonluğa uzanan yolun en güçlü adaylarından biri olduklarını kanıtladı.

Fransa'nın çeyrek finaldeki bir sonraki rakibi, bu Perşembe (9 Temmuz) Boston'da Fas olacak.

GOAL ile 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri öğrenin; Fransa'nın yaklaşan eleme maçları için biletleri nasıl temin edebileceğinizi ve bilet fiyatlarını da buradan takip edebilirsiniz.

Fransa 2026 Dünya Kupası Maç Takvimi

Tarih Maç (yerel başlama saati) Stadyum Son Skor / Biletler 16 Haziran Salı Fransa - Senegal (15:00 ET) MetLife Stadyumu (East Rutherford) Fransa 3-1 kazandı 22 Haziran Pazartesi Fransa - Irak (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Fransa 3-1 kazandı 26 Haziran Cuma Fransa - Norveç (15:00 ET) Gillette Stadyumu (Foxborough) Fransa 4-1 kazandı 30 Haziran Salı Fransa - İsveç (17:00 ET) MetLife Stadyumu, East Rutherford Fransa 3-0 kazandı 4 Temmuz Cumartesi Fransa - Paraguay (17:00 ET) Lincoln Financial Field, Philadelphia Fransa 1-0 kazandı 9 Temmuz Perşembe Fransa - Fas (16:00 ET) Gillette Stadyumu, Foxborough Biletler

2026 Dünya Kupası Fransa maç biletleri nasıl alınır

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabileceğiniz son fırsattır.

, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabileceğiniz son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Fransa Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Fransa'nın 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

Fransa, I Grubu'nu birinci sırada tamamladığından, 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarihleri, saatleri ve yerleri aşağıdaki gibidir.

Son 16 turunda Paraguay'ı mağlup eden Fransa, çeyrek finalde Fasile karşılaşacak. Bu maç, Les Bleus'un 2-0 kazandığı Katar 2022'deki son 4 karşılaşmasının rövanşı niteliğinde. Fransa, üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda Fas'ı yenerse, yarı finalde İspanya veya Belçika ile, finalde ise Arjantin/İngiltere/Norveç/İsviçreile karşılaşacak.

Tarih (yerel başlama saati) Tur Mekan Olası Karşılaşma Biletler 9 Temmuz (16:00 ET) Çeyrek Finaller Gillette Stadyumu (Foxborough) Fransa - Fas Biletler 14 Temmuz (14:00 CDT) Yarı Finaller AT&T Stadyumu (Arlington) 101. Maç: İspanya veya Belçika ile Biletler 19 Temmuz (15:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) 104. Maç: Norveç/İngiltere/Arjantin/İsviçre ile Biletler

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı - Son sıralama

Lionel Messi, son 16 turunda Mısır'a karşı turnuvadaki 8. golünü atarak 2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralamasında zirveye oturdu.

Ancak Fransız yıldızlar, özellikle de Messi'nin sadece bir gol gerisinde olan Kylian Mbappé, Kuzey Amerika'da gol kralı unvanı için yarışmaya devam ediyor. Grup aşamasında Norveç karşısında ilk yarıda unutulmaz bir hat-trick yapan Ousmane Dembélé ise şu anda turnuvada 4 gole ulaştı.

Oyuncu (Takım) Gol Sayısı Sonraki Maç - Biletler Lionel Messi (Arjantin) 8 İsviçre'ye karşı - Biletler Kylian Mbappé (Fransa) 7 Fas maçı - Biletler Erling Haaland (Norveç) 7 İngiltere maçı - Biletler Harry Kane (İngiltere) 6 Norveç maçı - Biletler Vinícius Júnior (Brezilya) 4 Eleme Jude Bellingham (İngiltere) 4 Norveç maçı - Biletler Ousmane Dembele (Fransa) 4 Fas maçı - Biletler Julián Quiñones (Meksika) 4 Eleme Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Elendi Mikel Oyarzabal (İspanya) 4 Belçika maçı - Biletler

2026 Dünya Kupası'nda Fransa'dan ne beklemeli?

Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ve Désiré Doué'den oluşan müthiş hücum hattına sahip PSG'nin çekirdek kadrosu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şimdiden muhteşem bir performans sergiliyor.

Bu kadroya, Avrupa'nın en iyi liglerinde hakimiyet kuran korkutucu bir süperstar kadrosu eşlik ediyor: Kısa süre önce 63 golle Olivier Giroud'u geçerek ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu olan karizmatik kaptan Kylian Mbappé (Real Madrid) ve takımın iplerini elinde tutan Michael Olise (Bayern Münih).

Hem 2006 hem de 2022’de acı verici bir şekilde ikincilikle yetinerek dünya şampiyonluğuna kıl payı yaklaşan takım için, bu turnuvanın önemi tarihsel olarak çok büyük. Deschamps, bu turnuvanın milli takımın başında son görevi olacağını doğruladı ve bu altın nesil, karizmatik teknik direktörün veda etmeden önce ona yeni zaferler kazandırmak için en uygun konumda görünüyor.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileri?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada’da, üçü Meksika’da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri’nde). Bu şehirleri ve turnuvada kullanılacak stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: