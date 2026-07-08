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France's goalkeeper Hugo Lloris holds the trophy as he celebrates with teammates during the trophy ceremony at the end of the Russia 2018 World CupGetty Images
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2026 Fransa Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Fas ile çeyrek final maçı, eleme turu maçları, Altın Ayakkabı yarışı ve daha fazlası

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Tickets
Dünya Kupası
Fransa
K. Mbappe
O. Dembele

Dünya Kupası'nda gösterişli Fransızları izleme fırsatını kaçırmak istemeyeceksiniz

Son 16 turu öncesinde Fransa, ilk dört maçının her birinde 3 veya daha fazla gol atarak en iyi performansını sergilemişti. Ancak Les Bleus, eleme turlarının ikinci aşamasında Paraguay ve onun kurnaz taktiklerine karşı büyük çaba sarf etmek zorunda kaldı. Fransızlar için neyse ki Kylian Mbappé bir kez daha bu zorlu görevin üstesinden geldi ve penaltı noktasından hayati öneme sahip galibiyet golünü attı.

İki kez Dünya Kupası şampiyonu olan Fransa, dünya futbolunun zirvesine birden fazla kez çıkmış sadece altı ülkeden biri ve 2026 Dünya Kupası’ndaki muhteşem performansları, Kuzey Amerika’da şampiyonluğa uzanan yolun en güçlü adaylarından biri olduklarını kanıtladı.

Fransa'nın çeyrek finaldeki bir sonraki rakibi, bu Perşembe (9 Temmuz) Boston'da Fas olacak.

GOAL ile 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri öğrenin; Fransa'nın yaklaşan eleme maçları için biletleri nasıl temin edebileceğinizi ve bilet fiyatlarını da buradan takip edebilirsiniz.

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Fransa 2026 Dünya Kupası Maç Takvimi

TarihMaç (yerel başlama saati) StadyumSon Skor / Biletler
16 Haziran SalıFransa - Senegal (15:00 ET) MetLife Stadyumu (East Rutherford) Fransa 3-1 kazandı
22 Haziran Pazartesi Fransa - Irak (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Fransa 3-1 kazandı
26 Haziran Cuma Fransa - Norveç (15:00 ET) Gillette Stadyumu (Foxborough) Fransa 4-1 kazandı
30 Haziran SalıFransa - İsveç (17:00 ET)MetLife Stadyumu, East RutherfordFransa 3-0 kazandı
4 Temmuz CumartesiFransa - Paraguay (17:00 ET)Lincoln Financial Field, PhiladelphiaFransa 1-0 kazandı
9 Temmuz PerşembeFransa - Fas (16:00 ET)Gillette Stadyumu, FoxboroughBiletler

2026 Dünya Kupası Fransa maç biletleri nasıl alınır

İşte bilmeniz gerekenler:

  • SonDakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabileceğiniz son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

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2026 Fransa Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

TarihlerAşama / KategoriResmi Fiyat Aralığıİkincil Piyasa Tahmini Aralığı
9 Temmuz – 11 TemmuzÇeyrek finaller450 $ – 1.775 $850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14 Temmuz – 15 TemmuzYarı finaller930 $ – 3.295 $1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 TemmuzÜçüncülük Maçı250 $ – 800500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 TemmuzFIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)1.490 $ – 7.8755.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Fransa'nın 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

Fransa, I Grubu'nu birinci sırada tamamladığından, 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarihleri, saatleri ve yerleri aşağıdaki gibidir.

Son 16 turunda Paraguay'ı mağlup eden Fransa, çeyrek finalde Fasile karşılaşacak. Bu maç, Les Bleus'un 2-0 kazandığı Katar 2022'deki son 4 karşılaşmasının rövanşı niteliğinde. Fransa, üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda Fas'ı yenerse, yarı finalde İspanya veya Belçika ile, finalde ise Arjantin/İngiltere/Norveç/İsviçreile karşılaşacak.

Tarih (yerel başlama saati)TurMekanOlası KarşılaşmaBiletler
9 Temmuz (16:00 ET)Çeyrek FinallerGillette Stadyumu (Foxborough)Fransa - FasBiletler
14 Temmuz (14:00 CDT)Yarı FinallerAT&T Stadyumu (Arlington)101. Maç: İspanya veya Belçika ileBiletler
19 Temmuz (15:00 ET)FinalMetLife Stadyumu (East Rutherford)104. Maç: Norveç/İngiltere/Arjantin/İsviçre ile

Biletler

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı - Son sıralama

Lionel Messi, son 16 turunda Mısır'a karşı turnuvadaki 8. golünü atarak 2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralamasında zirveye oturdu.

Ancak Fransız yıldızlar, özellikle de Messi'nin sadece bir gol gerisinde olan Kylian Mbappé, Kuzey Amerika'da gol kralı unvanı için yarışmaya devam ediyor. Grup aşamasında Norveç karşısında ilk yarıda unutulmaz bir hat-trick yapan Ousmane Dembélé ise şu anda turnuvada 4 gole ulaştı.

Oyuncu (Takım)Gol SayısıSonraki Maç - Biletler
Lionel Messi (Arjantin)8İsviçre'ye karşı - Biletler
Kylian Mbappé (Fransa)7Fas maçı - Biletler
Erling Haaland (Norveç)7İngiltere maçı - Biletler
Harry Kane (İngiltere)6Norveç maçı - Biletler
Vinícius Júnior (Brezilya)4Eleme
Jude Bellingham (İngiltere)4Norveç maçı - Biletler
Ousmane Dembele (Fransa)4Fas maçı - Biletler
Julián Quiñones (Meksika)4Eleme
Ismaïla Sarr (Senegal)4Elendi
Mikel Oyarzabal (İspanya)4Belçika maçı - Biletler

2026 Dünya Kupası'nda Fransa'dan ne beklemeli?

Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ve Désiré Doué'den oluşan müthiş hücum hattına sahip PSG'nin çekirdek kadrosu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şimdiden muhteşem bir performans sergiliyor.

Bu kadroya, Avrupa'nın en iyi liglerinde hakimiyet kuran korkutucu bir süperstar kadrosu eşlik ediyor: Kısa süre önce 63 golle Olivier Giroud'u geçerek ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu olan karizmatik kaptan Kylian Mbappé (Real Madrid) ve takımın iplerini elinde tutan Michael Olise (Bayern Münih).

Hem 2006 hem de 2022’de acı verici bir şekilde ikincilikle yetinerek dünya şampiyonluğuna kıl payı yaklaşan takım için, bu turnuvanın önemi tarihsel olarak çok büyük. Deschamps, bu turnuvanın milli takımın başında son görevi olacağını doğruladı ve bu altın nesil, karizmatik teknik direktörün veda etmeden önce ona yeni zaferler kazandırmak için en uygun konumda görünüyor.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileri?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada’da, üçü Meksika’da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri’nde). Bu şehirleri ve turnuvada kullanılacak stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz:

ÜlkeStadyum (Şehir)Kapasite
KanadaBC Place (Vancouver)48.821
 BMO Field (Toronto)44.315
MeksikaEstadio Azteca (Meksiko)72.766
 Estadio Akron (Guadalajara)44.330
 BBVA Stadyumu (Monterrey)50.113
Amerika Birleşik DevletleriMercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)67.382
 Gillette Stadyumu (Foxborough)63.815
 AT&T Stadyumu (Dallas)70.122
 NRG Stadyumu (Houston)68.311
 Arrowhead Stadyumu (Kansas City)67.513
 SoFi Stadyumu (Inglewood)69.650
 Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens)64.091
 MetLife Stadyumu (East Rutherford)78.576
 Lincoln Financial Field (Philadelphia)65.827
 Levi's Stadyumu (Santa Clara)69.391
 Lumen Field (Seattle)65.123

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