Senegal’e karşı nefes kesici bir 3-1’lik turnuva açılış maçının ve Irak’a karşı 3-0’lık ezici bir galibiyetin ardından Fransa, grup aşamasında bir maç daha oynamasına gerek kalmadan 2026 Dünya Kupası’nın Son 32 Turu’na resmen katılma hakkını elde etti.

İki kez Dünya Kupası şampiyonu olan Les Bleus, dünya futbolunun zirvesine birden fazla kez çıkmış sadece altı ülkeden biri ve I Grubu’ndaki kusursuz başlangıcı, bu yaz Kuzey Amerika’da şampiyonluğa uzanacak en güçlü adaylar arasında yer aldıklarını pekiştirdi.

Fransa 2026 Dünya Kupası maç takvimi

Tarih ve başlama saati Maç Stadyum Son Skor / Biletler 16 Haziran Salı Fransa - Senegal MetLife Stadyumu, East Rutherford 3-1 22 Haziran Pazar (17:00 ET) Fransa - Irak Lincoln Financial Field, Philadelphia 3-0 26 Haziran Perşembe (15:00 ET) Norveç - Fransa Gillette Stadyumu, Foxborough Biletler Henüz açıklanmadı 32'li Tur: Fransa - Belirlenecek Henüz belirlenmedi Bilet

2026 Fransa Dünya Kupası biletlerini nasıl satın alabilirsiniz?

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabileceğiniz son fırsattır.

, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabileceğiniz son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Fransa Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma sistemini uygulamaya koydu. Grup Aşaması biletleri 60 $’dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $’a kadar çıkabiliyor.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

2026 Dünya Kupası'nda Fransa'dan ne beklemeli?

Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ve Désiré Doué'den oluşan müthiş hücum hattına sahip PSG'nin çekirdek kadrosu, şimdiden Kuzey Amerika'da nefes kesici performanslar sergiliyor.

Bu kadroya, Avrupa'nın en iyi liglerinde hakimiyet kuran korkutucu bir süperstar kadrosu eşlik ediyor: Kısa süre önce 58 golle Olivier Giroud'u geçerek ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu olan, takımın sembolü kaptan Kylian Mbappé (Real Madrid).

Senegal’i (3-1) ve Irak’ı arka arkaya ezici galibiyetlerle mağlup eden Les Bleus, grup aşamasında bir maç kalmasına rağmen şimdiden son 32 turuna katılma hakkını elde etti.

Boston’da yeniden güçlenen Norveç takımıyla oynayacakları Grup I’deki son maç, artık sadece grubun en üst sırasını ele geçirmek için verilecek bir devler savaşına dönüştü.

Hem 2006 hem de 2022’de acı verici bir şekilde ikincilikle yetinerek dünya şampiyonluğuna kıl payı yaklaşan Fransa için, bu turnuvanın önemi tarihsel olarak çok büyük. Deschamps, bu turnuvanın milli takımın başında geçireceği son turnuva olacağını doğruladı ve eleme turuna kalmayı garantileyen bu altın nesil, onu üçüncü bir dünya şampiyonluğuyla uğurlamaya hazır görünüyor.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahibi şehirleri hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada’da, üçü Meksika’da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri’nde). Bu şehirleri ve turnuvada kullanılacak stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: