Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
France's goalkeeper Hugo Lloris holds the trophy as he celebrates with teammates during the trophy ceremony at the end of the Russia 2018 World CupGetty Images
Book France World Cup 2026 Tickets

Çeviri:

2026 Fransa Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Eleme turu tarihleri, yaklaşan maçlar, fiyatlar ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Dünya Kupası
Fransa
K. Mbappe
O. Dembele

Dünya Kupası'nda gösterişli Fransızları izleme fırsatını kaçırmak istemeyeceksiniz

Fransa, 2026 Dünya Kupası’nda eleme turlarına muhteşem bir performansla adını yazdırdı. Turnuvaya Senegal’i 3-1 mağlup ederek muhteşem bir başlangıç yapan takım, daha sonra Irak ve Norveç’i sırasıyla 3-0 ve 4-1’lik skorlarla ezici bir üstünlükle mağlup etti.

İki kez Dünya Kupası şampiyonu olan Les Bleus, dünya futbolunun zirvesine birden fazla kez çıkan sadece altı ülkeden biri ve grup aşamasındaki kusursuz performansı, bu yaz Kuzey Amerika'da şampiyonluğa uzanan yolun en güçlü adaylarından biri olduklarını kanıtladı.

Fransa'nın bir sonraki maçı, 32'li turda bu Salı (30 Haziran) MetLife Stadyumu'nda İsveç ile oynanacak.

GOAL ile 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri öğrenin; Fransa'nın yaklaşan eleme maçları için biletleri nasıl temin edebileceğinizi ve bilet fiyatlarını da buradan takip edebilirsiniz.

Fransa 2026 Dünya Kupası Biletleri Şimdi Rezervasyon Yapın

Fransa 2026 Dünya Kupası Maç Takvimi

TarihMaç (yerel başlama saati) StadyumSon Skor / Biletler
16 Haziran SalıFransa - Senegal (15:00 ET) MetLife Stadyumu (East Rutherford) Fransa 3-1 kazandı
22 Haziran Pazartesi Fransa - Irak (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Fransa 3-1 kazandı
26 Haziran Cuma Fransa - Norveç (15:00 ET) Gillette Stadyumu (Foxborough) Fransa 4-1 kazandı
30 Haziran SalıFransa - İsveç (17:00 ET)MetLife Stadyumu, East RutherfordBiletler

2026 Dünya Kupası Fransa maç biletleri nasıl alınır

İşte bilmeniz gerekenler:

  • SonDakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın alabilmek için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Fransa Dünya Kupası Biletleri Şimdi rezervasyon yapın

2026 Fransa Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

TarihlerAşama / KategoriResmi Fiyat Aralığıİkincil Piyasa Tahmini Aralığı
28 Haziran - 3 Temmuz32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)225 $ – 540 $550 $ – 3.200 $ (1.250 $)
28 Haziran - 3 Temmuz32'li Tur (Standart Mekanlar)225 $ – 540400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4 Temmuz – 7 TemmuzSon 16 Turu240 $ – 640650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9 Temmuz – 11 TemmuzÇeyrek finaller450 $ – 1.775 $850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14 Temmuz – 15 TemmuzYarı finaller930 $ – 3.295 $1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 TemmuzÜçüncülük Maçı250 $ – 800500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 TemmuzFIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)1.490 $ – 7.8755.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Fransa'nın 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

Fransa, I Grubu'nu birinci sırada tamamladığı için, 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarihleri, saatleri ve yerleri aşağıdaki gibidir.

Fransa Salı günü İsveç'i yenerse, 16 turunda Almanya veya Paraguay ile karşılaşacak.

Bunun ardından çeyrek finalde Kanada/Hollanda/Fas, yarı finalde İspanya veya Portekiz ve finalde Brezilya/Arjantin/İngiltere ile karşılaşabilir.

Tarih (yerel başlama saati)TurMekanOlası MaçBiletler
30 Haziran (17:00 ET)32'li TurMetLife Stadyumu (East Rutherford)Fransa - İsveç

Biletler

4 Temmuz (17:00 ET)Son 16 TuruLincoln Financial Field (Philadelphia)89. Maç: Almanya veya Paraguay ileBiletler
9 Temmuz (16:00 ET)Çeyrek FinallerGillette Stadyumu (Foxborough)97. Maç: Kanada/Hollanda/Fas ileBiletler
14 Temmuz (14:00 CDT)Yarı FinallerAT&T Stadyumu (Arlington)101. Maç: 98. Maçın Galibi ileBiletler
19 Temmuz (15:00 ET)FinalMetLife Stadyumu (East Rutherford)Maç 104: Maç 101'in galibi ile

Biletler

2026 Dünya Kupası'nda Fransa'dan ne beklemeli?

Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ve Désiré Doué'den oluşan müthiş hücum hattına sahip PSG'nin çekirdek kadrosu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şimdiden muhteşem bir performans sergiliyor.

Bu kadroya, Avrupa'nın en iyi liglerinde hakimiyet kuran korkutucu bir süperstar kadrosu eşlik ediyor: Kısa süre önce 60 golle Olivier Giroud'u geçerek ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu olan karizmatik kaptan Kylian Mbappé (Real Madrid).

Hem 2006 hem de 2022'de acı verici bir şekilde ikincilikle yetinerek dünya şampiyonluğuna kıl payı yaklaşan takım için, bu turnuvanın önemi tarihsel olarak çok büyük. Deschamps, bu turnuvanın milli takımın başında geçireceği son turnuva olacağını doğruladı ve eleme turuna yükselmeyi garantileyen bu altın nesil, Kuzey Amerika'da şampiyonluk mücadelesine hazır görünüyor.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada’da, üçü Meksika’da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri’nde). Bu şehirleri ve turnuvada kullanılacak stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz:

ÜlkeStadyum (Şehir)Kapasite
KanadaBC Place (Vancouver)48.821
 BMO Field (Toronto)44.315
MeksikaEstadio Azteca (Meksiko)72.766
 Estadio Akron (Guadalajara)44.330
 BBVA Stadyumu (Monterrey)50.113
Amerika Birleşik DevletleriMercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)67.382
 Gillette Stadyumu (Foxborough)63.815
 AT&T Stadyumu (Dallas)70.122
 NRG Stadyumu (Houston)68.311
 Arrowhead Stadyumu (Kansas City)67.513
 SoFi Stadyumu (Inglewood)69.650
 Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens)64.091
 MetLife Stadyumu (East Rutherford)78.576
 Lincoln Financial Field (Philadelphia)65.827
 Levi's Stadyumu (Santa Clara)69.391
 Lumen Field (Seattle)65.123

2026 Fransa Dünya Kupası Biletleri Şimdi rezervasyon yapın