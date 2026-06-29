Fransa, 2026 Dünya Kupası’nda eleme turlarına muhteşem bir performansla adını yazdırdı. Turnuvaya Senegal’i 3-1 mağlup ederek muhteşem bir başlangıç yapan takım, daha sonra Irak ve Norveç’i sırasıyla 3-0 ve 4-1’lik skorlarla ezici bir üstünlükle mağlup etti.

İki kez Dünya Kupası şampiyonu olan Les Bleus, dünya futbolunun zirvesine birden fazla kez çıkan sadece altı ülkeden biri ve grup aşamasındaki kusursuz performansı, bu yaz Kuzey Amerika'da şampiyonluğa uzanan yolun en güçlü adaylarından biri olduklarını kanıtladı.

Fransa'nın bir sonraki maçı, 32'li turda bu Salı (30 Haziran) MetLife Stadyumu'nda İsveç ile oynanacak.

GOAL ile 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri öğrenin; Fransa'nın yaklaşan eleme maçları için biletleri nasıl temin edebileceğinizi ve bilet fiyatlarını da buradan takip edebilirsiniz.

Fransa 2026 Dünya Kupası Maç Takvimi

Tarih Maç (yerel başlama saati) Stadyum Son Skor / Biletler 16 Haziran Salı Fransa - Senegal (15:00 ET) MetLife Stadyumu (East Rutherford) Fransa 3-1 kazandı 22 Haziran Pazartesi Fransa - Irak (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Fransa 3-1 kazandı 26 Haziran Cuma Fransa - Norveç (15:00 ET) Gillette Stadyumu (Foxborough) Fransa 4-1 kazandı 30 Haziran Salı Fransa - İsveç (17:00 ET) MetLife Stadyumu, East Rutherford Biletler

2026 Dünya Kupası Fransa maç biletleri nasıl alınır

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın alabilmek için son fırsattır.

, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın alabilmek için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Fransa Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Standart Mekanlar) 225 $ – 540 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Fransa'nın 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

Fransa, I Grubu'nu birinci sırada tamamladığı için, 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarihleri, saatleri ve yerleri aşağıdaki gibidir.

Fransa Salı günü İsveç'i yenerse, 16 turunda Almanya veya Paraguay ile karşılaşacak.

Bunun ardından çeyrek finalde Kanada/Hollanda/Fas, yarı finalde İspanya veya Portekiz ve finalde Brezilya/Arjantin/İngiltere ile karşılaşabilir.

Tarih (yerel başlama saati) Tur Mekan Olası Maç Biletler 30 Haziran (17:00 ET) 32'li Tur MetLife Stadyumu (East Rutherford) Fransa - İsveç Biletler 4 Temmuz (17:00 ET) Son 16 Turu Lincoln Financial Field (Philadelphia) 89. Maç: Almanya veya Paraguay ile Biletler 9 Temmuz (16:00 ET) Çeyrek Finaller Gillette Stadyumu (Foxborough) 97. Maç: Kanada/Hollanda/Fas ile Biletler 14 Temmuz (14:00 CDT) Yarı Finaller AT&T Stadyumu (Arlington) 101. Maç: 98. Maçın Galibi ile Biletler 19 Temmuz (15:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) Maç 104: Maç 101'in galibi ile Biletler

2026 Dünya Kupası'nda Fransa'dan ne beklemeli?

Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ve Désiré Doué'den oluşan müthiş hücum hattına sahip PSG'nin çekirdek kadrosu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şimdiden muhteşem bir performans sergiliyor.

Bu kadroya, Avrupa'nın en iyi liglerinde hakimiyet kuran korkutucu bir süperstar kadrosu eşlik ediyor: Kısa süre önce 60 golle Olivier Giroud'u geçerek ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu olan karizmatik kaptan Kylian Mbappé (Real Madrid).

Hem 2006 hem de 2022'de acı verici bir şekilde ikincilikle yetinerek dünya şampiyonluğuna kıl payı yaklaşan takım için, bu turnuvanın önemi tarihsel olarak çok büyük. Deschamps, bu turnuvanın milli takımın başında geçireceği son turnuva olacağını doğruladı ve eleme turuna yükselmeyi garantileyen bu altın nesil, Kuzey Amerika'da şampiyonluk mücadelesine hazır görünüyor.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada’da, üçü Meksika’da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri’nde). Bu şehirleri ve turnuvada kullanılacak stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: