2026 Fransa Açık biletleri nasıl alınır: Roland-Garros 2026 tenis biletleri, nereden alınır, maç programı ve daha fazlası

Tenis sezonu bu Mayıs ayında hız kazanıyor; dünyanın en iyi oyuncuları, 2026 yılının ikinci Grand Slam turnuvası olan Fransa Açık için Roland-Garros'a doğru yola çıkıyor.

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek ve Aryna Sabalenka gibi isimlerin sahneye çıkmaya hazır olmasıyla, toprak kortta heyecan dolu iki hafta yaşanacak. Tribünlerde oturup bir dizi maçı izleyebilirsiniz.

GOAL, biletlerin nasıl satın alınabileceği, fiyatları ve daha fazlası dahil olmak üzere Fransız Açık ile ilgili tüm önemli bilgileri size sunacak.

2026 Fransa Açık ne zaman?

2026 Fransa Açık, 24 Mayıs Pazar günü başlayıp 7 Haziran Pazar günü sona erecek. Heyecan verici iki haftalık turnuva programı şu şekilde:

Erkekler ve Kadınlar Tekler 1. ila 4. Turlar: 24 Mayıs - 1 Haziran

Erkekler ve Kadınlar Çeyrek Finalleri: 2-3 Haziran

Kadınlar Tekler Yarı Finalleri: 4 Haziran

Erkekler Tekler Yarı Finalleri: 5 Haziran

Kadınlar Tekler Finali: 6 Haziran

Erkekler Tekler Finali: 7 Haziran

Tekler maçları, yarı finallere kadar her gün saat 11:00 CET'de başlar; gece seansları ise son dörtlüye kadar her gün saat 20:15 CET'de başlar.

2026 Fransa Açık biletleri nasıl satın alınır?

Resmi Fransa Açık biletleri, Roland-Garros bilet satış sitesinden satın alınabilir. İlk etapta, biletlere olan yüksek talebi yönetmek amacıyla bir kura sistemi uygulanmaktadır.

2026 Fransa Açık turnuvası için kura kayıt dönemi, 3-17 Aralık 2025 tarihleri arasında iki hafta süreyle açılmıştır. Kurada başarılı olan tenis severlere, Şubat ayında başlayan bilet satın alma önceliği tanınmıştır.

Açılış haftasında dış kortlara giriş için biletlerin ilk gelene ilk hizmet esasına göre genel satışı 31 Mart'ta başlamıştır. Nisan sonundan itibaren son dakika satış dönemi de olacaktır.

Hayranlar, Fransa Açık biletlerini doğrudan Roland-Garros sitesinden veya resmi yeniden satış platformu üzerinden satın almanın yanı sıra, ikincil piyasadan da temin etme seçeneğine sahiptir. Ticombo, alternatif kanallardan bilet satın almak isteyenler için önde gelen perakendecilerden biridir.

2026 Fransa Açık biletleri ne kadar?

2026 Fransa Açık bilet fiyatları, korta, seansa ve güne göre önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Resmi fiyatlara genel bakış aşağıdaki gibidir:

Bilet Türü / Kort Tur / Seans Fiyat Stadyum Giriş Kartı İlk Turlar 35 € ve üzeri Gösteri Kortları Gündüz Seansı 199 €'dan başlayan fiyatlarla Philippe-Chatrier Kortu Gece Seansı 299 €'dan başlayan fiyatlarla Philippe-Chatrier Kortu Kadınlar Finali 550 €'dan başlayan fiyatlarla Philippe-Chatrier Kortu Erkekler Finali 750 € ve üzeri



Ek bilgi için resmi Fransa Açık (Roland-Garros) bilet portalını ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için Ticombo gibi ikincil siteleri takip etmeyi unutmayın.

2026 Fransa Açık için hangi konaklama paketleri mevcuttur?

2026 Fransa Açık için resmi konaklama paketleri, ayrıntıları Roland-Garros sitesinden erişilebilir, Philippe-Chatrier Kortu'nda premium ayrılmış koltuklar ve özel yemek alanlarına erişim içerir. Bu paketler genellikle gurme yemekler, sınırsız içecek ve özel VIP girişleri içerir.

Ağırlama paketi mekanları arasında şunlar yer almaktadır:

L’Orangerie: Oturmalı gurme öğle veya akşam yemeği sunan 5 yıldızlı bir deneyim.

Le Pavillon: Oyuncuların yakınında yürüyen büfe (ilk hafta) veya tam yemek (ikinci hafta) sunan 4 yıldızlı bir deneyim.

La Mezzanine: 4 yıldızlı bir gastronomik yemek deneyimi sunar.

Salon Legende: Gastronomik yemeklerin sunulduğu birinci sınıf kurumsal süit.

Fransız Açık konukseverlik paketlerinin fiyatları turnuva ilerledikçe artacaktır:

İlk Turlar: 380 € ve üzeri

Çeyrek finaller: 550 € ve üzeri

Yarı finaller ve finaller: 1.800 € ve üzeri

2026 Fransa Açık'tan ne beklemeli

2025 Fransa Açık'ta sayısız unutulmaz an ve etkileyici hikaye yaşandı; Roland-Garros'un tribünlerinden izlemiş olsaydınız, bu anlar daha da etkileyici olurdu.

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ile 5 saat 29 dakikalık tarihi bir maratonun ardından Fransa Açık erkekler şampiyonluğunu şık bir şekilde korudu. Tüm zamanların en uzun Fransa Açık finali olan bu maçta, İspanyol yıldız iki set geriden gelerek şampiyonluğa ulaştı.

Bu yılın başlarında Avustralya Açık'ta kazandığı kupa ile moral bulan Alcaraz, şimdi arka arkaya üç Fransa Açık şampiyonluğu kazanan Rafael Nadal ve Bjorn Borg'u taklit etmeye çalışıyor.

Kadınlar teklerde ise Coco Gauff, ilk Fransa Açık şampiyonluğunu ve kariyerinin ikinci Grand Slam zaferini elde ederek Roland-Garros'un gözdesi oldu. Philippe-Chatrier Kortu'nda Amerikan bayrağı dalgalandı ve Gauff, 2015'teki Serena Williams'tan bu yana Paris'te şampiyon olan ilk Amerikalı kadın oldu.

İkinci olan Aryna Sabalenka, yarı finalde Iga Swiatek'i eleyerek Fransız seyircileri şok etmişti. Kil zeminde başarılı olan Polonyalı yıldız, 2022 ile 2024 yılları arasında Roland-Garros'ta üst üste üç yıl boyunca hüküm sürmüştü. Bu yıl, ödeşmek için geri dönecek.

Fransız Açık nerede oynanıyor?

Roland-Garros, her yıl Fransa Açık'a ev sahipliği yapan stadyumları da içeren bir tenis kortu kompleksidir. Paris'in batı tarafında, şehrin 16. bölgesindeki Bois de Boulogne'nin güney sınırında yer almaktadır.

Adını öncü bir Fransız havacıdan alan tesis, 1928 yılında Fransa'nın ilk Davis Cup savunmasına ev sahipliği yapmak üzere inşa edildi. Fransa Açık da aynı yıl ilk kez burada düzenlendi ve o günden bu yana burada devam ediyor.

34 dönümlük kompleks, şu anda üç büyük kapasiteli stadyum da dahil olmak üzere yirmi kort barındırmaktadır: Philippe Chatrier Kortu (15.000 kişi kapasiteli), Suzanne Lenglen Kortu (10.000 kişi kapasiteli) ve Simonne Mathieu Kortu (5.000 kişi kapasiteli).

Son Fransız Açık şampiyonları kimler?

İşte son on Fransız Açık erkekler ve kadınlar tekler şampiyonlarının listesi