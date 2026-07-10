2026 FIFA Dünya Kupası, kaotik dramlar, tarihi sürprizler ve heyecan dolu eleme maçları vaatlerini yerine getirirken, Kuzey Amerika’yı bir futbol çılgınlığı sarmış durumda.

Turnuva, yoğun geçen Son 16 Turu'ndan belirleyici Çeyrek Finallere doğru ilerlerken, eleme tablosu son dörde daralıyor. ABD, Kanada ve Meksika'da futbol devleri ile tarihi sürpriz takımlar diş dişe mücadele ederken, merakla beklenen iki yarı final karşılaşması da kapıda.

Tarihe yakından tanık olmak istiyorsanız, yarı final biletleri en çok rağbet gören ürünler arasında yer alıyor; ancak ikincil piyasalar kızışırken ve resmi kanallardaki bilet sayısı oldukça sınırlı olduğundan hızlı davranmanız gerekecek.

GOAL, bu Temmuz ayında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalleri için ihtiyacınız olan tüm önemli bilet, stadyum ve maç programı bilgilerini sizlere sunuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalleri ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası yarı final biletleri nasıl alınır

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Dünya Kupası yarı finallerinden ne beklemeli?

FIFA Dünya Kupası, 1994 ABD Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez resmi olarak Kuzey Amerika'ya geri döndü. Otuz yıl önce, bölgede futbolun popülerliği daha düşük olmasına rağmen, o turnuva seyirci rekorlarını alt üst ederek tarihin ticari açıdan en başarılı turnuvalarından biri olmuştu.

Şimdi ise Amerika kıtası, şimdiden benzeri görülmemiş bir heyecan yaşatan, 48 takımla yeni genişletilmiş devasa bir şölene ev sahipliği yapıyor. Turnuva, her maçı büyük önem taşıyan eleme turlarına doğru ilerlerken, mevcut eleme tablosu daralıyor.

Bu durum, Lionel Messi ve Julián Álvarez’in Arjantin’i 3-0’lık skorla Hırvatistan’ı rahatça geçirdiği ve Fransa’nın Fas’ın masalsı serüvenini 2-0’lık kusursuz bir galibiyetle sonlandırdığı 2022 Katar Dünya Kupası yarı finallerinin senaryosundan çok uzak. Bu yıl, açık eleme yapısı öngörülemez bir kaosa yol açarak, son dört maçın sonucunun kimsenin tahmin edemeyeceği bir hal almasını sağladı.

Bu Kuzey Amerika serüveninin zirvesi hızla yaklaşıyor. Büyük heyecanla beklenen iki yarı final karşılaşması, arka arkaya iki gece gerçekleşecek:

Yarı Final 1: 14 Temmuz 2026 Salı, Teksas, Arlington’daki Dallas Stadyumu ’nda (AT&T Stadyumu).

14 Temmuz 2026 Salı, Teksas, Arlington’daki ’nda (AT&T Stadyumu). Yarı Final 2: 15 Temmuz 2026 Çarşamba, Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda (Mercedes-Benz Stadyumu).

Ev sahibi şehirlerde bilet talebinin hızla artmasıyla birlikte, taraftarlar 19 Temmuz’da MetLife Stadyumu’nda oynanacak finale giden yolda yerlerini garantilemek için tarihi bir fırsat yakaladı.

2026 FIFA Dünya Kupası biletlerini yeniden satış yoluyla alabilir misiniz?

FIFA 2026 Dünya Kupası biletlerinizi yeniden satmak veya takas etmek için resmi ve güvenli bir yol arıyorsanız, FIFA Yeniden Satış/Takas Pazarı bunu yapmak için resmi kanaldır. Pazar, 2 Ekim'de açılmıştır ve FIFA.com/tickets adresinden erişilebilir.

FIFA Yeniden Satış Pazarı, Kanada, ABD ve diğer ülkelerdeki sakinlere açıktır; FIFA Değişim Pazarı (Mercado de Intercambio de la FIFA) ise Meksika'da ikamet edenlere yöneliktir.

Yeniden satış alıcıları için önemli bir nokta: biletlerin sayısı çok sınırlı olabilir ve biletler ara sıra ortaya çıkabilir. Yeniden satış biletlerini garantilemek isteyen taraftarlar, platformu sık sık kontrol etmeli, biletler ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurmalıdır.

2026 FIFA Dünya Kupası biletleri arıyorsanız, StubHub gibi ikincil satış platformlarını da kontrol etmenizde fayda var. İkincil platformlardaki fiyatlar, biletlerin mevcudiyetine ve talebe göre değişebilir.

2026 FIFA Dünya Kupası yarı final biletleri ne kadar?

2026 Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine göre aşağıdaki şekilde değişir:

Kategori 1: En pahalı olanıdır ve alt koltuk katında yer alır.

En pahalı olanıdır ve alt koltuk katında yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanacaktır, ancak iki yarı final maçı için koltuk fiyatları, aşağıda gösterildiği gibi, stadyuma bağlı olarak başlangıçta 420-2780 dolar arasında değişiyordu:

Mekan Biletler AT&T Stadyumu (Dallas) 455 $ - 2780 $ Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 420 $ - 2565



StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerinde taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final biletlerini 1181 $'dan başlayan fiyatlarla satın alabilirler.

2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçları hangi stadyumlarda oynanacak?