2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda maçlarını bugün nereden izleyebilirim? TV kanalları ve çevrimiçi canlı yayınlar





Maçları yayınlandıkları ülke dışında izlemek için, ExpressVPN gibi bir Sanal Özel Ağ (VPN) kullanarak coğrafi kısıtlamaları aşabilirsiniz.

VPN'i nasıl kullanırım?

1. ExpressVPN, NordVPN veya Surfshark gibi güvenilir bir VPN'e kaydolun ve uygulamayı cihazınıza yükleyin.

2. Tercih ettiğiniz yayın platformunun bulunduğu ülkede bulunan bir sunucuya bağlanın.

3. Giriş yapın ve izleyin. Canlı yayını bulun ve oynat düğmesine basın.

Unutulmaması gerekenler:

1. Ücretsiz VPN'leri kullanmayın. Canlı spor yayınları için gerekli hız ve engel kaldırma özelliklerinden yoksundurlar.

2. Bilgisayar kullanıyorsanız, yayın sitesinin eski çerezlerinizi okuyamaması için "Gizli" veya "Özel" tarayıcıyı açın.

3. Coğrafi kısıtlamaları aşmak, bazı yayın platformlarının Hizmet Şartları'nı ihlal eder.

Yeni Zelanda'da, turnuvanın resmi ve münhasır yayın hakları TVNZ'ye aittir. All Whites taraftarları için TVNZ 1, maçın canlı ve ücretsiz televizyon yayınını sunarken, turnuvanın tamamı TVNZ+'daki ücretli etkinlik geçişi ile izlenebilir. İran'da ise resmi haklar devlet yayıncısı IRIB'e (İran İslam Cumhuriyeti Yayın Kurumu) aittir. Maç, kanalın amiral gemisi spor kanalı IRIB Varzesh'te canlı olarak yayınlanacak ve Telewebion platformunda yerel olarak izlenebilecek.

Yeni Zelanda'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki bir sonraki maçı hangisi?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda'nın İran ile oynayacağı grup aşaması açılış maçı, ikonik Los Angeles Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu maç, All Whites'ın rekabetçi bir kıtasal rakibe karşı oynayacağı ve büyük heyecanla beklenen turnuva açılış maçı olduğu için, hem ücretsiz hem de premium platformlarda geniş çapta izlenebilecek.

Ayrıntılar Bilgi Rakip İran Tarih 15 Haziran 2026 Pazartesi Maç Başlangıç Saati 18:00 (Yerel) / 02:00 (BST, 16 Haziran) Stadyum Los Angeles Stadyumu (SoFi Stadyumu) Şehir Inglewood, Kaliforniya, ABD

2026 FIFA Dünya Kupası'nın dünya çapındaki yayıncıları

Yeni Zelanda'da FIFA Dünya Kupası maçlarını hangi kanal yayınlıyor?

Yeni Zelanda'nın Dünya Kupası mücadelesinin her anını kaçırmak istemeyen taraftarlar, TVNZ'yi izleyebilir.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda'yı izlemek için en iyi VPN'ler ve ücretsiz yayınlar

Yeni Zelanda Milli Takımı'nı izlemek için, temelde ücretsiz veya tercih ettiğiniz bir yayın sunan bir ülkeye "sanal olarak" taşınmanız gerekir. Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Yüksek Hızlı bir VPN Seçin: 2026 için en iyi öneriler arasında ExpressVPN, NordVPN ve Surfshark yer alıyor Uygulamayı yükleyin: VPN yazılımını cihazınıza (dizüstü bilgisayar, telefon veya akıllı TV) indirin Stratejik bir sunucuya bağlanın Yayın hizmetini açın: Yayıncının web sitesine veya uygulamasına gidin. Maçı başlatın: "FIFA Dünya Kupası"nı arayın ve Yeni Zelanda maçını canlı olarak izleyin!

