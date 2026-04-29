Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
team-logoPortekiz
NRG Stadium
team-logoKongo D. Cumhuriyeti
STREAM ENTV ANYWHEREGET A TRAVEL ESIM

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz maçlarını bugün nereden izleyebilirim? TV izleme rehberi, ücretsiz yayınlar, VPN'ler, eSIM'ler

Portekiz milli takımı, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan gibi güçlü rakiplerle karşılaşacağı K Grubu mücadelesine hazırlanırken, takımda heyecan dalgası yaşanıyor.


2026 FIFA Dünya Kupası'nın dünya çapındaki yayıncıları

🌍 Ülke / Bölge

📺 Yayıncı

🇦🇫 Afganistan

ATN

🇦🇱 Arnavutluk

TV Klan

🇩🇿 Cezayir

ENTV

🇦🇩 Andorra

RTVE | M6 | DAZN

🇦🇷 Arjantin

Telefe | TV Pública

🇦🇺 Avustralya

SBS

🇦🇹 Avusturya

ORF | ServusTV

🇦🇿 Azerbaycan

İTV

🇧🇪 Belçika

VRT | RTBF

🇧🇴 Bolivya

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

🇧🇦 Bosna Hersek

Arena Sport

🇧🇷 Brezilya

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

🇧🇬 Bulgaristan

BNT

🇰🇭 Kamboçya

Hang Meas

🇨🇦 Kanada

Bell Media

🇨🇱 Şili

Chilevisión

🇨🇳 Çin

CMG

🇨🇴 Kolombiya

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

🇨🇷 Kosta Rika

Teletica | Tigo Sports

🇭🇷 Hırvatistan

HRT

🇨🇾 Kıbrıs

Sigma TV

🇨🇿 Çekya

ČT | TV Nova

🇩🇰 Danimarka

DR | TV2

🇪🇨 Ekvador

Teleamazonas

🇸🇻 El Salvador

TCS | Tigo Sports

🇪🇪 Estonya

TV3

🇫🇯 Fiji

FBC

🇫🇮 Finlandiya

Yle | MTV3

🇫🇷 Fransa

M6 | beIN Sports

🇩🇪 Almanya

ARD | ZDF | Magenta Sport

🇬🇷 Yunanistan

ERT

🇬🇹 Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

🇭🇳 Honduras

Televicentro | Tigo Sports

🇭🇰 Hong Kong

PCCW

🇭🇺 Macaristan

MTVA

🇮🇸 İzlanda

RÚV

🇮🇩 Endonezya

TVRI | RRI

🇮🇷 İran

IRIB TV3

🇮🇪 İrlanda

RTÉ

🇮🇱 İsrail

KAN | Charlton

🇮🇹 İtalya

RAI | DAZN

🇯🇵 Japonya

NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

🇰🇿 Kazakistan

QAZTRK

🇽🇰 Kosova

RTK | TV Vala | Arena Sport

🇰🇬 Kırgızistan

KTRK

🇱🇻 Letonya

TV3 Letonya

🇱🇮 Lihtenştayn

SRG SSR

🇱🇹 Litvanya

TV3 Litvanya

🇱🇺 Lüksemburg

VRT | RTBF

🇲🇴 Makao

TDM

🇲🇻 Maldivler

Medianet

🇲🇹 Malta

PBS

🇲🇺 Mauritius

MBC

🇲🇽 Meksika

TelevisaUnivision | TV Azteca

🌎 Orta Doğu ve Kuzey Afrika

beIN Sports

🇲🇳 Moğolistan

EduTV | Ulusal Televizyon | Suld TV | MNB | mobihome VOO

🇲🇪 Karadağ

Arena Sport | RTCG

🇳🇵 Nepal

Acepro Media | Prime TV

🇳🇱 Hollanda

NOS

🇳🇿 Yeni Zelanda

TVNZ

🇳🇮 Nikaragua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

🇲🇰 Kuzey Makedonya

Arena Sport

🇳🇴 Norveç

NRK | TV2

🇵🇦 Panama

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

🇵🇾 Paraguay

Trece | GEN TV | Tigo Sports

🇵🇪 Peru

América Televisión

🇵🇭 Filipinler

Aleph Group

🇵🇱 Polonya

TVP

🇵🇹 Portekiz

Sport TV | LiveModeTV

🇷🇴 Romanya

Antena

🇷🇺 Rusya

Match TV

🇸🇲 San Marino

RAI | DAZN

🇷🇸 Sırbistan

RTS | Arena Sport

🇸🇬 Singapur

Mediacorp

🇸🇰 Slovakya

STVR | TV JOJ

🇸🇮 Slovenya

Arena Sport

🇿🇦 Güney Afrika

SABC | SportyTV

🌏 Güney Amerika

DSports | Disney+

🇰🇷 Güney Kore

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

🇪🇸 İspanya

RTVE | Mediapro | DAZN

🌍 Sahra Altı Afrika

New World TV | SuperSport

🇸🇪 İsveç

SVT | TV4

🇨🇭 İsviçre

SRG SSR

🇹🇼 Tayvan

ELTA | EBC | TTV

🇹🇯 Tacikistan

Varzish TV | TV Football

🇹🇱 Doğu Timor

ETO

🇹🇷 Türkiye

TRT

🇹🇲 Türkmenistan

Türkmenistan Spor

🇺🇦 Ukrayna

MEGOGO

🇬🇧 Birleşik Krallık

BBC | ITV

🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri

Fox Sports (İngilizce) | Telemundo (İspanyolca)

🇺🇾 Uruguay

Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 Özbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

Televen

🇻🇳 Vietnam

VTV


Daha fazla bilgi: Portekiz'in 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Portekiz'de FIFA Dünya Kupası maçlarını hangi kanal yayınlıyor?

Portekiz'in zafer yolundaki her anı kaçırmak istemeyen taraftarlar, Sport TV ve LiveModeTV'deki canlı yayınları izleyebilir.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz'i izlemek için en iyi VPN'ler ve ücretsiz yayınlar


Portekiz Milli Takımı'nı izlemek için, temelde ücretsiz veya tercih ettiğiniz bir yayın sunan bir ülkeye "sanal olarak" taşınmanız gerekir. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:

  1. Yüksek Hızlı Bir VPN Seçin: 2026 için en iyi öneriler arasında ExpressVPN, NordVPN ve Surfshark yer alıyor
  2. Uygulamayı yükleyin: VPN yazılımını cihazınıza (dizüstü bilgisayar, telefon veya akıllı TV) indirin
  3. Stratejik bir sunucuya bağlanın
  4. Yayın hizmetini açın: Yayıncının web sitesine veya uygulamasına gidin.
  5. Maçı başlatın: "FIFA Dünya Kupası"nı arayın ve Portekiz maçını canlı olarak izleyin!

Gezginlerin Tercihi: Saily eSIM ile Akış

Saily, dijital veri paketini doğrudan telefonunuza indirmenize olanak tanıyan bir seyahat eSIM hizmetidir (Nord Security uzmanları tarafından geliştirilmiştir). 2026 Dünya Kupası için özellikle kullanışlıdır, çünkü gecikmesiz 4K veya HD canlı yayın izlemek için gereken yüksek hızlı internet bağlantısını sağlar.

  1. Uygulamayı İndirin: Saily uygulamasını App Store veya Google Play'den indirin.
  2. Paketinizi Seçin: Bulunduğunuz ülkeyi seçin (örneğin, turnuva için Amerika Birleşik Devletleri) ve bir veri paketi seçin. 90 dakikalık maçların yoğun olarak izlenmesi için 10 GB veya 20 GB'lık bir paket önerilir.
  3. eSIM'i yükleyin: Uygulamadaki tek dokunuşla yükleme kılavuzunu izleyin. Fiziksel SIM kart veya "ataç" gerekmez.
  4. Etkinleştirin ve İzleyin: Uçağınız indiğinde veya veriye ihtiyaç duyduğunuzda paketi etkinleştirin. Ardından yayın uygulamanızı açabilir ve özel, yüksek hızlı mobil bağlantı kullanarak maçı izleyebilirsiniz.