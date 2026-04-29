2026 FIFA Dünya Kupası'nın dünya çapındaki yayıncıları
🌍 Ülke / Bölge
📺 Yayıncı
🇦🇫 Afganistan
ATN
🇦🇱 Arnavutluk
TV Klan
🇩🇿 Cezayir
ENTV
🇦🇩 Andorra
RTVE | M6 | DAZN
🇦🇷 Arjantin
Telefe | TV Pública
🇦🇺 Avustralya
SBS
🇦🇹 Avusturya
ORF | ServusTV
🇦🇿 Azerbaycan
İTV
🇧🇪 Belçika
VRT | RTBF
🇧🇴 Bolivya
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
🇧🇦 Bosna Hersek
Arena Sport
🇧🇷 Brezilya
Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports
🇧🇬 Bulgaristan
BNT
🇰🇭 Kamboçya
Hang Meas
🇨🇦 Kanada
Bell Media
🇨🇱 Şili
Chilevisión
🇨🇳 Çin
CMG
🇨🇴 Kolombiya
Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports
🇨🇷 Kosta Rika
Teletica | Tigo Sports
🇭🇷 Hırvatistan
HRT
🇨🇾 Kıbrıs
Sigma TV
🇨🇿 Çekya
ČT | TV Nova
🇩🇰 Danimarka
DR | TV2
🇪🇨 Ekvador
Teleamazonas
🇸🇻 El Salvador
TCS | Tigo Sports
🇪🇪 Estonya
TV3
🇫🇯 Fiji
FBC
🇫🇮 Finlandiya
Yle | MTV3
🇫🇷 Fransa
M6 | beIN Sports
🇩🇪 Almanya
ARD | ZDF | Magenta Sport
🇬🇷 Yunanistan
ERT
🇬🇹 Guatemala
Albavisión | Tigo Sports
🇭🇳 Honduras
Televicentro | Tigo Sports
🇭🇰 Hong Kong
PCCW
🇭🇺 Macaristan
MTVA
🇮🇸 İzlanda
RÚV
🇮🇩 Endonezya
TVRI | RRI
🇮🇷 İran
IRIB TV3
🇮🇪 İrlanda
RTÉ
🇮🇱 İsrail
KAN | Charlton
🇮🇹 İtalya
RAI | DAZN
🇯🇵 Japonya
NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN
🇰🇿 Kazakistan
QAZTRK
🇽🇰 Kosova
RTK | TV Vala | Arena Sport
🇰🇬 Kırgızistan
KTRK
🇱🇻 Letonya
TV3 Letonya
🇱🇮 Lihtenştayn
SRG SSR
🇱🇹 Litvanya
TV3 Litvanya
🇱🇺 Lüksemburg
VRT | RTBF
🇲🇴 Makao
TDM
🇲🇻 Maldivler
Medianet
🇲🇹 Malta
PBS
🇲🇺 Mauritius
MBC
🇲🇽 Meksika
TelevisaUnivision | TV Azteca
🌎 Orta Doğu ve Kuzey Afrika
beIN Sports
🇲🇳 Moğolistan
EduTV | Ulusal Televizyon | Suld TV | MNB | mobihome VOO
🇲🇪 Karadağ
Arena Sport | RTCG
🇳🇵 Nepal
Acepro Media | Prime TV
🇳🇱 Hollanda
NOS
🇳🇿 Yeni Zelanda
TVNZ
🇳🇮 Nikaragua
Grupo Ratensa | Tigo Sports
🇲🇰 Kuzey Makedonya
Arena Sport
🇳🇴 Norveç
NRK | TV2
🇵🇦 Panama
Medcom | TVN Media | Tigo Sports
🇵🇾 Paraguay
Trece | GEN TV | Tigo Sports
🇵🇪 Peru
América Televisión
🇵🇭 Filipinler
Aleph Group
🇵🇱 Polonya
TVP
🇵🇹 Portekiz
Sport TV | LiveModeTV
🇷🇴 Romanya
Antena
🇷🇺 Rusya
Match TV
🇸🇲 San Marino
RAI | DAZN
🇷🇸 Sırbistan
RTS | Arena Sport
🇸🇬 Singapur
Mediacorp
🇸🇰 Slovakya
STVR | TV JOJ
🇸🇮 Slovenya
Arena Sport
🇿🇦 Güney Afrika
SABC | SportyTV
🌏 Güney Amerika
DSports | Disney+
🇰🇷 Güney Kore
JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK
🇪🇸 İspanya
RTVE | Mediapro | DAZN
🌍 Sahra Altı Afrika
New World TV | SuperSport
🇸🇪 İsveç
SVT | TV4
🇨🇭 İsviçre
SRG SSR
🇹🇼 Tayvan
ELTA | EBC | TTV
🇹🇯 Tacikistan
Varzish TV | TV Football
🇹🇱 Doğu Timor
ETO
🇹🇷 Türkiye
TRT
🇹🇲 Türkmenistan
Türkmenistan Spor
🇺🇦 Ukrayna
MEGOGO
🇬🇧 Birleşik Krallık
BBC | ITV
🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri
Fox Sports (İngilizce) | Telemundo (İspanyolca)
🇺🇾 Uruguay
Canal 5 | Antel TV
🇺🇿 Özbekistan
Zo'r TV
🇻🇪 Venezuela
Televen
🇻🇳 Vietnam
VTV
Portekiz'de FIFA Dünya Kupası maçlarını hangi kanal yayınlıyor?
Portekiz'in zafer yolundaki her anı kaçırmak istemeyen taraftarlar, Sport TV ve LiveModeTV'deki canlı yayınları izleyebilir.
