2026 FIFA Dünya Kupası'nda Meksika maçlarını bugün nereden izleyebilirim? TV kanalları ve çevrimiçi canlı yayınlar

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı olan Meksika - Güney Afrika karşılaşması, efsanevi Estadio Azteca'da oynanacak. Turnuvanın açılış maçı olması ve iki önemli ülkenin karşı karşıya gelmesi nedeniyle, maç hem ücretsiz yayın yapan kanallarda hem de ücretli platformlarda geniş çapta izlenebilecek.

Meksika'da maç, TV Azteca (Azteca 7) ve Televisa (Canal 5 ve Las Estrellas) kanallarında yayınlanacak. Bu kanallara standart bir dijital antenle erişilebilir.

Güney Afrika'da ise SABC (South African Broadcasting Corporation) resmi kamu yayıncısıdır. Maç, SABC 1 veya SABC 3'ün yanı sıra SABC Sport kanalında da canlı olarak yayınlanacak.

Ayrıntılar Bilgi Rakip Güney Afrika Tarih 11 Haziran 2026 Perşembe Maç Başlangıç Saati 19:00 (Yerel) / 20:00 (BST) Stadyum Estadio Azteca (Meksiko Stadyumu) Şehir Meksiko, Meksika

2026 FIFA Dünya Kupası'nın dünya çapındaki yayıncıları

🌍 Ülke / Bölge 📺 Yayıncı 🇦🇫 Afganistan ATN 🇦🇱 Arnavutluk TV Klan 🇩🇿 Cezayir ENTV 🇦🇩 Andorra RTVE | M6 | DAZN 🇦🇷 Arjantin Telefe | TV Pública 🇦🇺 Avustralya SBS 🇦🇹 Avusturya ORF | ServusTV 🇦🇿 Azerbaycan İTV 🇧🇪 Belçika VRT | RTBF 🇧🇴 Bolivya Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports 🇧🇦 Bosna Hersek Arena Sport 🇧🇷 Brezilya Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports 🇧🇬 Bulgaristan BNT 🇰🇭 Kamboçya Hang Meas 🇨🇦 Kanada Bell Media 🇨🇱 Şili Chilevisión 🇨🇳 Çin CMG 🇨🇴 Kolombiya Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports 🇨🇷 Kosta Rika Teletica | Tigo Sports 🇭🇷 Hırvatistan HRT 🇨🇾 Kıbrıs Sigma TV 🇨🇿 Çekya ČT | TV Nova 🇩🇰 Danimarka DR | TV2 🇪🇨 Ekvador Teleamazonas 🇸🇻 El Salvador TCS | Tigo Sports 🇪🇪 Estonya TV3 🇫🇯 Fiji FBC 🇫🇮 Finlandiya Yle | MTV3 🇫🇷 Fransa M6 | beIN Sports 🇩🇪 Almanya ARD | ZDF | Magenta Sport 🇬🇷 Yunanistan ERT 🇬🇹 Guatemala Albavisión | Tigo Sports 🇭🇳 Honduras Televicentro | Tigo Sports 🇭🇰 Hong Kong PCCW 🇭🇺 Macaristan MTVA 🇮🇸 İzlanda RÚV 🇮🇩 Endonezya TVRI | RRI 🇮🇷 İran IRIB TV3 🇮🇪 İrlanda RTÉ 🇮🇱 İsrail KAN | Charlton 🇮🇹 İtalya RAI | DAZN 🇯🇵 Japonya NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN 🇰🇿 Kazakistan QAZTRK 🇽🇰 Kosova RTK | TV Vala | Arena Sport 🇰🇬 Kırgızistan KTRK 🇱🇻 Letonya TV3 Letonya 🇱🇮 Lihtenştayn SRG SSR 🇱🇹 Litvanya TV3 Litvanya 🇱🇺 Lüksemburg VRT | RTBF 🇲🇴 Makao TDM 🇲🇻 Maldivler Medianet 🇲🇹 Malta PBS 🇲🇺 Mauritius MBC 🇲🇽 Meksika TelevisaUnivision | TV Azteca 🌎 Orta Doğu ve Kuzey Afrika beIN Sports 🇲🇳 Moğolistan EduTV | Ulusal Televizyon | Suld TV | MNB | mobihome VOO 🇲🇪 Karadağ Arena Sport | RTCG 🇳🇵 Nepal Acepro Media | Prime TV 🇳🇱 Hollanda NOS 🇳🇿 Yeni Zelanda TVNZ 🇳🇮 Nikaragua Grupo Ratensa | Tigo Sports 🇲🇰 Kuzey Makedonya Arena Sport 🇳🇴 Norveç NRK | TV2 🇵🇦 Panama Medcom | TVN Media | Tigo Sports 🇵🇾 Paraguay Trece | GEN TV | Tigo Sports 🇵🇪 Peru América Televisión 🇵🇭 Filipinler Aleph Group 🇵🇱 Polonya TVP 🇵🇹 Portekiz Sport TV | LiveModeTV 🇷🇴 Romanya Antena 🇷🇺 Rusya Match TV 🇸🇲 San Marino RAI | DAZN 🇷🇸 Sırbistan RTS | Arena Sport 🇸🇬 Singapur Mediacorp 🇸🇰 Slovakya STVR | TV JOJ 🇸🇮 Slovenya Arena Sport 🇿🇦 Güney Afrika SABC | SportyTV 🌏 Güney Amerika DSports | Disney+ 🇰🇷 Güney Kore JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK 🇪🇸 İspanya RTVE | Mediapro | DAZN 🌍 Sahra Altı Afrika New World TV | SuperSport 🇸🇪 İsveç SVT | TV4 🇨🇭 İsviçre SRG SSR 🇹🇼 Tayvan ELTA | EBC | TTV 🇹🇯 Tacikistan Varzish TV | TV Football 🇹🇱 Doğu Timor ETO 🇹🇷 Türkiye TRT 🇹🇲 Türkmenistan Türkmenistan Spor 🇺🇦 Ukrayna MEGOGO 🇬🇧 Birleşik Krallık BBC | ITV 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri Fox Sports (İngilizce) | Telemundo (İspanyolca) 🇺🇾 Uruguay Canal 5 | Antel TV 🇺🇿 Özbekistan Zo'r TV 🇻🇪 Venezuela Televen 🇻🇳 Vietnam VTV





Meksika'da FIFA Dünya Kupası maçlarını hangi yayıncı gösteriyor?

Meksika'nın Dünya Kupası serüveninin her anını kaçırmak istemeyen taraftarlar, TelevisaUnivision ve TV Azteca kanallarını izleyebilir.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Meksika'yı izlemek için en iyi VPN'ler ve ücretsiz yayınlar

Meksika Milli Takımı'nı izlemek için, temelde ücretsiz veya tercih ettiğiniz bir yayın sunan bir ülkeye "sanal olarak" taşınmanız gerekir. Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Yüksek Hızlı Bir VPN Seçin: 2026 için en iyi öneriler arasında ExpressVPN, NordVPN ve Surfshark yer alıyor Uygulamayı yükleyin: VPN yazılımını cihazınıza (dizüstü bilgisayar, telefon veya akıllı TV) indirin Stratejik bir sunucuya bağlanın Yayın hizmetini açın: Yayıncının web sitesine veya uygulamasına gidin. Maçı başlatın: "FIFA Dünya Kupası"nı arayın ve Meksika maçını canlı olarak izleyin!

