2026 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç'i bugün nereden izleyebilirim? Bir sonraki maç, başlama saati, TV kanalları ve çevrimiçi canlı yayınlar

Maçları yayınlandıkları ülke dışında izlemek için, ExpressVPN gibi bir Sanal Özel Ağ (VPN) kullanarak coğrafi kısıtlamaları aşabilirsiniz.
VPN'i nasıl kullanırım?
1. ExpressVPN, NordVPN veya Surfshark gibi güvenilir bir VPN'e kaydolun ve uygulamayı cihazınıza yükleyin.
2. Tercih ettiğiniz yayın platformunun bulunduğu ülkede bulunan bir sunucuya bağlanın.
3. Giriş yapın ve izleyin. Canlı yayını bulun ve oynat düğmesine basın.
Unutulmaması gerekenler:
1. Ücretsiz VPN'leri kullanmayın. Canlı spor yayınları için gerekli hız ve engel kaldırma özelliklerinden yoksundurlar.
2. Bilgisayar kullanıyorsanız, yayın sitesinin eski çerezlerinizi okuyamaması için "Gizli" veya "Özel" bir tarayıcı açın.
3. Coğrafi engelleri aşmak, bazı yayın platformlarının Hizmet Şartlarını ihlal eder.
İsveç'te turnuvanın yayın hakları, kamu yayıncısı SVT ve ticari ağ TV4 arasında paylaşılmaktadır. Bu açılış maçı için taraftarlar, SVT aracılığıyla televizyonda canlı ve ücretsiz olarak maçı izleyebilirler; ayrıca SVT Play platformu üzerinden ülke çapında ücretsiz dijital canlı yayın da mevcuttur. Öte yandan Tunus'ta, ana yayın hakları Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde turnuvanın tek yayıncısı olan beIN SPORTS'a aittir. Maç, beIN SPORTS MAX kanallarında canlı olarak yayınlanacak ve beIN CONNECT üzerinden çevrimiçi erişim sağlanacak; ayrıca Télévision Tunisienne (El Wataniya 1) tarafından televizyonda ücretsiz yayınlanacaktır.
İsveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki bir sonraki maçı hangisi?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç'in Tunus ile oynayacağı grup aşaması açılış maçı, ikonik Monterrey Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu maç, Blågult'un zorlu bir Afrika rakibiyle oynayacağı ve büyük heyecanla beklenen turnuva açılış maçı olduğu için, hem ücretsiz hem de premium platformlarda geniş çapta yayınlanacak.
Ayrıntılar
Bilgi
Rakip
Tunus
Tarih
14 Haziran 2026 Pazar
Maç Başlangıç Saati
20:00 (Yerel) / 03:00 (BST, 15 Haziran)
Stadyum
Monterrey Stadyumu (Estadio BBVA)
Şehir
Guadalupe, Monterrey, Meksika
2026 FIFA Dünya Kupası'nın dünya çapındaki yayıncıları
🌍 Ülke / Bölge
📺Yayıncı
🇦🇫Afganistan
🇦🇱 Arnavutluk
🇩🇿 Cezayir
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6| beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷Arjantin
Telefe Arjantin | DIRECTV Sports Arjantin | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Avustralya
🇦🇹 Avusturya
🇧🇪 Belçika
🇧🇴 Bolivya
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia| Disney+ Premium Şili| Entel TV
🇧🇦 Bosna-Hersek
🇧🇷 Brezilya
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping| N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaristan
🇨🇦 Kanada
TSN+ | TSN1 | CTV | RDS Uygulaması | CTV Uygulaması | Crave
🇨🇱 Şili
Chilevision | DIRECTV Sports Şili | DGO | Disney+ Premium Şili | Paramount+
🇨🇴Kolombiya
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Kosta Rika
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX| FOX
🇭🇷 Hırvatistan
🇨🇾 Kıbrıs
🇨🇿 Çekya
🇩🇰 Danimarka
TV2 Danimarka | TV2 Play Danimarka
🇪🇨 Ekvador
DIRECTV Sports Ekvador | DGO | Teleamazonas| Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonya
🇫🇯 Fiji
🇫🇮 Finlandiya
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Fransa
M6 | beIN Sports 1 | M6+| beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free| 6play | myCANAL
🇩🇪Almanya
🇬🇹Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩Endonezya
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 İran
🇮🇪 İrlanda
🇮🇹 İtalya
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japonya
🇽🇰 Kosova
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Makao
🇲🇺Mauritius
🇲🇽 Meksika
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo| Azteca Deportes En Vivo | ViX Meksika
🌎 Orta Doğu ve Kuzey Afrika
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Hollanda
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Hollanda
🇳🇿 Yeni Zelanda
🇳🇮Nikaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nikaragua | FOX
🇳🇴 Norveç
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Şili | Paramount+
🇵🇹 Portekiz
🇷🇴 Romanya
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬Singapur
🇿🇦 Güney Afrika
SABC 3 | SABC Plus | Sporty TV Uygulaması
🇪🇸 İspanya
DAZN İspanya | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España
🇸🇪 İsveç
🇨🇭İsviçre
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Türkiye
🇬🇧 Birleşik Krallık
ITV 1 UK | ITVX | STV İskoçya | STV Player
🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com| FOX Sports Uygulaması | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿Özbekistan
🇻🇪Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam
İsveç'te FIFA Dünya Kupası maçlarını hangi kanal yayınlıyor?
İsveç'in Dünya Kupası mücadelesinin her anını kaçırmak istemeyen taraftarlar, SVT ve TV4 kanallarını izleyebilir.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç'i izlemek için en iyi VPN'ler ve ücretsiz yayınlar
İsveç Milli Takımı'nı izlemek için, temelde ücretsiz veya tercih ettiğiniz bir yayın sunan bir ülkeye "sanal olarak" taşınmanız gerekir. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:
- Yüksek Hızlı bir VPN Seçin: 2026 için en iyi öneriler arasında ExpressVPN, NordVPN ve Surfshark yer alıyor
- Uygulamayı yükleyin: VPN yazılımını cihazınıza (dizüstü bilgisayar, telefon veya akıllı TV) indirin
- Stratejik bir sunucuya bağlanın
- Yayın hizmetini açın: Yayıncının web sitesine veya uygulamasına gidin.
- Maçı başlatın: "FIFA Dünya Kupası"nı arayın ve İsveç maçını canlı olarak izleyin!
