



Maçları yayınlandıkları ülke dışında izlemek için, ExpressVPN gibi bir Sanal Özel Ağ (VPN) kullanarak coğrafi kısıtlamaları aşabilirsiniz.

VPN'i nasıl kullanırım?

1. ExpressVPN, NordVPN veya Surfshark gibi güvenilir bir VPN'e kaydolun ve uygulamayı cihazınıza yükleyin.

2. Tercih ettiğiniz yayın platformunun bulunduğu ülkede bulunan bir sunucuya bağlanın.

3. Giriş yapın ve izleyin. Canlı yayını bulun ve oynat düğmesine basın.

Unutulmaması gerekenler:

1. Ücretsiz VPN'leri kullanmayın. Canlı spor yayınları için gerekli hız ve engel kaldırma özelliklerinden yoksundurlar.

2. Bilgisayar kullanıyorsanız, yayın sitesinin eski çerezlerinizi okuyamaması için "Gizli" veya "Özel" tarayıcıyı açın.

3. Coğrafi engelleri aşmak, bazı yayın platformlarının Hizmet Şartlarını ihlal eder.

İspanya'da maç RTVE (La 1) kanalında yayınlanacak. Bu kanal, standart bir dijital antenle izlenebilir. Yeşil Burun Adaları'nda ise SuperSport (DStv ağı üzerinden) resmi bölgesel yayıncıdır. Maç, SuperSport kanallarında ve New World TV ağında canlı olarak yayınlanacak.

İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki bir sonraki maçı nedir?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'nın Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı grup aşaması açılış maçı, ikonik Mercedes-Benz Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu maç, La Roja'nın turnuvadaki ilk maçı olması ve iki önemli ülkenin karşılaşması olması nedeniyle, hem ücretsiz hem de premium platformlarda geniş çapta yayınlanacak.

Detay Bilgi Rakip Yeşil Burun Adaları Tarih 15 Haziran 2026 Pazartesi Maç Başlangıç Saati 12:00 (Yerel) / 17:00 (BST) Stadyum Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta Stadyumu) Şehir Atlanta, Georgia, ABD

2026 FIFA Dünya Kupası'nın dünya çapındaki yayıncıları

🇧🇷 Brezilya

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaristan

BNT

🇨🇦 Kanada

TSN+ | TSN1 | CTV | RDS Uygulaması | CTV Uygulaması | Crave

🇨🇱 Şili

Chilevision | DIRECTV Sports Şili | DGO | Disney+ Premium Şili | Paramount+

🇨🇴 Kolombiya

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Kosta Rika

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Hırvatistan

HRTi

🇨🇾 Kıbrıs

Sigma TV

🇨🇿 Çekya

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Danimarka

TV2 Danimarka | TV2 Play Danimarka

🇪🇨 Ekvador

DIRECTV Sports Ekvador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonya

Go3 Extra Sports Estonya

🇫🇯 Fiji

FBC Sports

🇫🇮 Finlandiya

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Fransa

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Almanya

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Endonezya

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 İran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 İrlanda

RTÉ

🇮🇹 İtalya

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japonya

DAZN Japonya

🇽🇰 Kosova

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Makao

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

New World Sport Uygulaması

🇲🇽 Meksika

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Meksika

🌎 Orta Doğu ve Kuzey Afrika

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Hollanda

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Hollanda

🇳🇿 Yeni Zelanda

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nikaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nikaragua | FOX

🇳🇴 Norveç

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Şili | Paramount+

🇵🇹 Portekiz

Sport TV

🇷🇴 Romanya

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapur

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Güney Afrika

SABC 3 | SABC Plus | Sporty TV Uygulaması

🇪🇸 İspanya

DAZN İspanya | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV İspanya

🇸🇪 İsveç

TV4 İsveç | TV4 Play

🇨🇭 İsviçre

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Türkiye

tabii

🇬🇧 Birleşik Krallık

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player

🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports Uygulaması | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Özbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

İspanya'da FIFA Dünya Kupası maçlarını hangi kanal yayınlıyor?

İspanya'nın zafer yolundaki her anını kaçırmak istemeyen taraftarlar, RTVE, Mediapro ve DAZN'deki canlı yayınları izleyebilirler.

