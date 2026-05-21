Maçları yayınlandıkları ülke dışında izlemek için, ExpressVPN gibi bir Sanal Özel Ağ (VPN) kullanarak coğrafi kısıtlamaları aşabilirsiniz.
VPN'i nasıl kullanırım?
1. ExpressVPN, NordVPN veya Surfshark gibi güvenilir bir VPN'e kaydolun ve uygulamayı cihazınıza yükleyin.
2. Tercih ettiğiniz yayın platformunun bulunduğu ülkede bulunan bir sunucuya bağlanın.
3. Giriş yapın ve izleyin. Canlı yayını bulun ve oynat düğmesine basın.
Unutulmaması gerekenler:
1. Ücretsiz VPN'leri kullanmayın. Canlı spor yayınları için gerekli hız ve engel kaldırma özelliklerinden yoksundurlar.
2. Bilgisayar kullanıyorsanız, yayın sitesinin eski çerezlerinizi okuyamaması için "Gizli" veya "Özel" tarayıcıyı açın.
3. Coğrafi engelleri aşmak, bazı yayın platformlarının Hizmet Şartlarını ihlal eder.
İspanya'da maç RTVE (La 1) kanalında yayınlanacak. Bu kanal, standart bir dijital antenle izlenebilir. Yeşil Burun Adaları'nda ise SuperSport (DStv ağı üzerinden) resmi bölgesel yayıncıdır. Maç, SuperSport kanallarında ve New World TV ağında canlı olarak yayınlanacak.
İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki bir sonraki maçı nedir?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'nın Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı grup aşaması açılış maçı, ikonik Mercedes-Benz Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu maç, La Roja'nın turnuvadaki ilk maçı olması ve iki önemli ülkenin karşılaşması olması nedeniyle, hem ücretsiz hem de premium platformlarda geniş çapta yayınlanacak.
Detay
Bilgi
Rakip
Yeşil Burun Adaları
Tarih
15 Haziran 2026 Pazartesi
Maç Başlangıç Saati
12:00 (Yerel) / 17:00 (BST)
Stadyum
Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta Stadyumu)
Şehir
Atlanta, Georgia, ABD
2026 FIFA Dünya Kupası'nın dünya çapındaki yayıncıları
🌍 Ülke / Bölge
📺 Yayıncı
🇦🇫 Afganistan
🇦🇱 Arnavutluk
🇩🇿 Cezayir
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Arjantin
Telefe Arjantin | DIRECTV Sports Arjantin | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Avustralya
🇦🇹 Avusturya
🇧🇪 Belçika
🇧🇴 Bolivya
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Şili | Entel TV
🇧🇦 Bosna Hersek
🇧🇷 Brezilya
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaristan
🇨🇦 Kanada
TSN+ | TSN1 | CTV | RDS Uygulaması | CTV Uygulaması | Crave
🇨🇱 Şili
Chilevision | DIRECTV Sports Şili | DGO | Disney+ Premium Şili | Paramount+
🇨🇴 Kolombiya
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Kosta Rika
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Hırvatistan
🇨🇾 Kıbrıs
🇨🇿 Çekya
🇩🇰 Danimarka
TV2 Danimarka | TV2 Play Danimarka
🇪🇨 Ekvador
DIRECTV Sports Ekvador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonya
🇫🇯 Fiji
🇫🇮 Finlandiya
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Fransa
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Almanya
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Endonezya
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 İran
🇮🇪 İrlanda
🇮🇹 İtalya
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japonya
🇽🇰 Kosova
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Makao
🇲🇺 Mauritius
🇲🇽 Meksika
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Meksika
🌎 Orta Doğu ve Kuzey Afrika
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Hollanda
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Hollanda
🇳🇿 Yeni Zelanda
🇳🇮 Nikaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nikaragua | FOX
🇳🇴 Norveç
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Şili | Paramount+
🇵🇹 Portekiz
🇷🇴 Romanya
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapur
🇿🇦 Güney Afrika
SABC 3 | SABC Plus | Sporty TV Uygulaması
🇪🇸 İspanya
DAZN İspanya | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV İspanya
🇸🇪 İsveç
🇨🇭 İsviçre
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Türkiye
🇬🇧 Birleşik Krallık
ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player
🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports Uygulaması | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Özbekistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam
İspanya'da FIFA Dünya Kupası maçlarını hangi kanal yayınlıyor?
İspanya'nın zafer yolundaki her anını kaçırmak istemeyen taraftarlar, RTVE, Mediapro ve DAZN'deki canlı yayınları izleyebilirler.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'yı izlemek için en iyi VPN'ler ve ücretsiz yayınlar
İspanya Milli Takımı'nı izlemek için, temelde ücretsiz veya tercih ettiğiniz yayını sunan bir ülkeye "sanal olarak" taşınmanız gerekir. Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:
- Yüksek Hızlı Bir VPN Seçin: 2026 için en iyi öneriler arasında ExpressVPN, NordVPN ve Surfshark yer alıyor
- Uygulamayı yükleyin: VPN yazılımını cihazınıza (dizüstü bilgisayar, telefon veya akıllı TV) indirin
- Stratejik bir sunucuya bağlanın
- Yayın hizmetini açın: Yayıncının web sitesine veya uygulamasına gidin.
- Maçı başlatın: "FIFA Dünya Kupası"nı arayın ve İspanya maçını canlı olarak izleyin!
