2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda'yı bugün nereden izleyebilirim? Bir sonraki maç, canlı yayın, TV kanalları ve çevrimiçi canlı yayınlar





Maçları yayınlandıkları ülke dışında izlemek için, ExpressVPN gibi bir Sanal Özel Ağ (VPN) kullanarak coğrafi kısıtlamaları aşabilirsiniz.

VPN'i nasıl kullanırım?

1. ExpressVPN, NordVPN veya Surfshark gibi güvenilir bir VPN'e kaydolun ve uygulamayı cihazınıza yükleyin.

2. Tercih ettiğiniz yayın platformunun bulunduğu ülkedeki bir sunucuya bağlanın.

3. Giriş yapın ve izleyin. Canlı yayını bulun ve oynat düğmesine basın.

Unutulmaması gerekenler:

1. Ücretsiz VPN'leri kullanmayın. Canlı spor yayınları için gerekli hız ve engel kaldırma özelliklerinden yoksundurlar.

2. Bilgisayar kullanıyorsanız, yayın sitesinin eski çerezlerinizi okuyamaması için "Gizli" veya "Özel" tarayıcıyı açın.

3. Coğrafi kısıtlamaları aşmak, bazı yayın platformlarının Hizmet Şartlarını ihlal eder.

Hollanda'da, resmi yayın hakları kamu yayıncısı NOS'a aittir. Maç, amiral gemisi kanallarında ücretsiz olarak canlı yayınlanacak ve NOS.nl ile NPO Start uygulaması üzerinden çevrimiçi olarak izlenebilecektir. Öte yandan Japonya'da maç, Japan Consortium aracılığıyla yayınlanacak ve NHK (karasal, NHK+ ve BS Premium 4K kanalları üzerinden) ile ticari yayıncılar Nippon TV ve Fuji TV'de ücretsiz canlı yayınlanacak. Premium dijital yayın da DAZN üzerinden izlenebilecek.

Hollanda'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki bir sonraki maçı ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda'nın Japonya ile oynayacağı grup aşaması açılış maçı, ikonik AT&T Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu maç, Oranje'nin zorlu bir rakibe karşı oynayacağı ve büyük heyecanla beklenen turnuva açılış maçı olduğu için, hem ücretsiz hem de premium platformlarda geniş çapta yayınlanacak.

Ayrıntılar Bilgi Rakip Japonya Tarih 14 Haziran 2026 Pazar Maç Başlangıç Saati 15:00 (Yerel) / 21:00 (BST) Stadyum AT&T Stadyumu (Dallas Stadyumu) Şehir Arlington, Teksas, ABD

2026 FIFA Dünya Kupası'nın dünya çapındaki yayıncıları

Hollanda'da FIFA Dünya Kupası maçlarını hangi kanal yayınlıyor?

Hollanda'nın Dünya Kupası mücadelesinin her anını kaçırmak istemeyen taraftarlar, NOS'u izleyebilir.

