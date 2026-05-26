2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan maçını bugün nereden izleyebilirim? TV kanalları ve çevrimiçi canlı yayınlar





Maçları yayınlandıkları ülke dışında izlemek için, ExpressVPN gibi bir Sanal Özel Ağ (VPN) kullanarak coğrafi kısıtlamaları aşabilirsiniz.

VPN'i nasıl kullanırım?

1. ExpressVPN, NordVPN veya Surfshark gibi güvenilir bir VPN'e kaydolun ve uygulamayı cihazınıza yükleyin.

2. Tercih ettiğiniz yayın platformunun bulunduğu ülkede bulunan bir sunucuya bağlanın.

3. Giriş yapın ve izleyin. Canlı yayını bulun ve oynat düğmesine basın.

Unutulmaması gerekenler:

1. Ücretsiz VPN'leri kullanmayın. Canlı spor yayınları için gerekli hız ve engel kaldırma özelliklerinden yoksundurlar.

2. Bilgisayar kullanıyorsanız, yayın sitesinin eski çerezlerinizi okuyamaması için "Gizli" veya "Özel" tarayıcıyı açın.

3. Coğrafi kısıtlamaları aşmak, bazı yayın platformlarının Hizmet Şartlarını ihlal eder.

Hırvatistan'da, turnuvanın resmi ve münhasır yayın hakları ulusal kamu yayıncısı HRT'ye (Hrvatska radiotelevizija) aittir. Maç, HRT 1 veya HRT 2 kanallarında ülke genelinde canlı ve ücretsiz olarak yayınlanacak ve izleyiciler, HRTi platformu üzerinden tam dijital yayın erişimine sahip olacak. İngiltere'de ise maç, ITV (ve İskoçya'da STV) kanallarında canlı ve ücretsiz olarak yayınlanacaktır. Taraftarlar, ITV1 kanalında lineer yayını izleyebilirken, tam dijital canlı yayın ve isteğe bağlı yayınlar, ITVX uygulaması ve web sitesi aracılığıyla ülke çapında sunulacaktır.

Hırvatistan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki bir sonraki maçı hangisi?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın İngiltere ile oynayacağı grup aşaması açılış maçı, ikonik Dallas Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu maç, Vatreni'nin tanıdık bir Avrupa devi ile oynayacağı ve büyük heyecanla beklenen turnuva açılış maçı olduğu için, hem ücretsiz hem de premium platformlarda geniş çapta izlenebilecek.

Ayrıntılar Bilgi Rakip İngiltere Tarih 17 Haziran 2026 Çarşamba Maç Başlangıç Saati 15:00 (Yerel) / 21:00 (BST) Stadyum Dallas Stadyumu (AT&T Stadyumu) Şehir Arlington, Teksas, ABD

2026 FIFA Dünya Kupası'nın dünya çapındaki yayıncıları

Hırvatistan'da FIFA Dünya Kupası maçlarını hangi kanal yayınlıyor?

Hırvatistan'ın Dünya Kupası serüveninin her anını kaçırmak istemeyen taraftarlar, HRT'yi izleyebilir.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı izlemek için en iyi VPN'ler ve ücretsiz yayınlar

Hırvatistan Milli Takımı'nı izlemek için, esasen ücretsiz veya tercih ettiğiniz bir yayın sunan bir ülkeye "sanal olarak" taşınmanız gerekir. Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Yüksek Hızlı bir VPN Seçin: 2026 için en iyi öneriler arasında ExpressVPN, NordVPN ve Surfshark yer alıyor Uygulamayı yükleyin: VPN yazılımını cihazınıza (dizüstü bilgisayar, telefon veya akıllı TV) indirin Stratejik bir sunucuya bağlanın Yayın hizmetini açın: Yayıncının web sitesine veya uygulamasına gidin. Maçı başlatın: "FIFA Dünya Kupası"nı arayın ve Hırvatistan maçını canlı izleyin!

Gezginlerin Tercihi: Saily eSIM ile Akış

Saily, dijital veri paketini doğrudan telefonunuza indirmenizi sağlayan bir seyahat eSIM hizmetidir (Nord Security uzmanları tarafından geliştirilmiştir). Gecikmesiz 4K veya HD canlı yayın için gerekli yüksek hızlı bant genişliğini sağladığı için 2026 Dünya Kupası için özellikle kullanışlıdır.