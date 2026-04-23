Ülke / Bölge
Yayıncı
🇦🇫 Afganistan
ATN
🇦🇱 Arnavutluk
TV Klan
🇩🇿 Cezayir
ENTV
🇦🇩 Andorra
RTVE | M6 | DAZN
🇦🇷 Arjantin
Telefe | TV Pública
🇦🇺 Avustralya
SBS
🇦🇹 Avusturya
ORF | ServusTV
🇦🇿 Azerbaycan
İTV
🇧🇪 Belçika
VRT | RTBF
🇧🇴 Bolivya
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
🇧🇦 Bosna Hersek
Arena Sport
🇧🇷 Brezilya
Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports
🇧🇬 Bulgaristan
BNT
🇰🇭 Kamboçya
Hang Meas
🇨🇦 Kanada
Bell Media
🇨🇱 Şili
Chilevisión
🇨🇳 Çin
CMG
🇨🇴 Kolombiya
Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports
🇨🇷 Kosta Rika
Teletica | Tigo Sports
🇭🇷 Hırvatistan
HRT
🇨🇾 Kıbrıs
Sigma TV
🇨🇿 Çekya
ČT | TV Nova
🇩🇰 Danimarka
DR | TV2
Ekvador
Teleamazonas
El Salvador
TCS | Tigo Sports
Estonya
TV3
Fiji
FBC
Finlandiya
Yle | MTV3
Fransa
M6 | beIN Sports
Almanya
ARD | ZDF | Magenta Sport
Yunanistan
ERT
Guatemala
Albavisión | Tigo Sports
Honduras
Televicentro | Tigo Sports
Hong Kong
PCCW
Macaristan
MTVA
İzlanda
RÚV
Endonezya
TVRI | RRI
İran
IRIB TV3
İrlanda
RTÉ
İsrail
KAN | Charlton
İtalya
RAI | DAZN
Japonya
NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN
Kazakistan
QAZTRK
Kosova
RTK | TV Vala | Arena Sport
Kırgızistan
KTRK
Letonya
TV3 Letonya
Lihtenştayn
SRG SSR
Litvanya
TV3 Litvanya
Lüksemburg
VRT | RTBF
Makao
TDM
Maldivler
Medianet
Malta
PBS
Mauritius
MBC
Meksika
TelevisaUnivision | TV Azteca
Orta Doğu ve Kuzey Afrika
beIN Sports
Moğolistan
EduTV | Ulusal Televizyon | Suld TV | MNB | mobihome VOO
Karadağ
Arena Sport | RTCG
Nepal
Acepro Media | Prime TV
Hollanda
NOS
Yeni Zelanda
TVNZ
Nikaragua
Grupo Ratensa | Tigo Sports
Makedonya
Arena Sport
Norveç
NRK | TV2
Panama
Medcom | TVN Media | Tigo Sports
Paraguay
Trece | GEN TV | Tigo Sports
Peru
América Televisión
Filipinler
Aleph Group
Polonya
TVP
Portekiz
Sport TV | LiveModeTV
Romanya
Antena
Rusya
Match TV
San Marino
RAI | DAZN
Sırbistan
RTS | Arena Sport
Singapur
Mediacorp
Slovakya
STVR | TV JOJ
Slovenya
Arena Sport
Güney Afrika
SABC | SportyTV
Güney Amerika
DSports | Disney+
Güney Kore
JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK
İspanya
RTVE | Mediapro | DAZN
Sahra Altı Afrika
New World TV | SuperSport
İsveç
SVT | TV4
İsviçre
SRG SSR
Tayvan
ELTA | EBC | TTV
Tacikistan
Varzish TV | TV Futbol
Doğu Timor
ETO
Türkiye
TRT
Türkmenistan
Türkmenistan Spor
Ukrayna
MEGOGO
Birleşik Krallık
BBC | ITV
Amerika Birleşik Devletleri
Fox Sports (İngilizce) | Telemundo (İspanyolca)
Uruguay
Canal 5 | Antel TV
Özbekistan
Zo'r TV
Venezuela
Televen
Vietnam
VTV
Riyad Mahrez ve Mohamed Amoura'nın zafer yolundaki her anını kaçırmak istemeyen taraftarlar, Cezayir'de ENTV ve beIN Sports kanallarından maçı izleyebilirler.
Cezayir'in bir sonraki maçı ne zaman?
Cezayir, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kimlerle oynayacak?
Cezayir, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda J Grubu'na çekildi. Les Fennecs, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üç farklı şehirde zorlu rakiplerle mücadele edecek.
İşte Cezayir'in resmi grup aşaması kadrosu:
J Grubu Rakipleri
- Arjantin (CONMEBOL)
- Avusturya (UEFA)
- Ürdün (AFC)