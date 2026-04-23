Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
GEHA Field at Arrowhead Stadium
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Cezayir'i bugün nereden izleyebilirim? Yaklaşan maçlar için canlı yayın ve TV kanalları

Les Fennecs, Arjantin, Ürdün ve Avusturya'nın yer aldığı zorlu J Grubu kadrosuyla karşılaşmaya hazırlanırken heyecan giderek artıyor.

Ülke / Bölge

Yayıncı

🇦🇫 Afganistan

ATN

🇦🇱 Arnavutluk

TV Klan

🇩🇿 Cezayir

ENTV

🇦🇩 Andorra

RTVE | M6 | DAZN

🇦🇷 Arjantin

Telefe | TV Pública

🇦🇺 Avustralya

SBS

🇦🇹 Avusturya

ORF | ServusTV

🇦🇿 Azerbaycan

İTV

🇧🇪 Belçika

VRT | RTBF

🇧🇴 Bolivya

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

🇧🇦 Bosna Hersek

Arena Sport

🇧🇷 Brezilya

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

🇧🇬 Bulgaristan

BNT

🇰🇭 Kamboçya

Hang Meas

🇨🇦 Kanada

Bell Media

🇨🇱 Şili

Chilevisión

🇨🇳 Çin

CMG

🇨🇴 Kolombiya

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

🇨🇷 Kosta Rika

Teletica | Tigo Sports

🇭🇷 Hırvatistan

HRT

🇨🇾 Kıbrıs

Sigma TV

🇨🇿 Çekya

ČT | TV Nova

🇩🇰 Danimarka

DR | TV2

Ekvador

Teleamazonas

El Salvador

TCS | Tigo Sports

Estonya

TV3

Fiji

FBC

Finlandiya

Yle | MTV3

Fransa

M6 | beIN Sports

Almanya

ARD | ZDF | Magenta Sport

Yunanistan

ERT

Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

Honduras

Televicentro | Tigo Sports

Hong Kong

PCCW

Macaristan

MTVA

İzlanda

RÚV

Endonezya

TVRI | RRI

İran

IRIB TV3

İrlanda

RTÉ

İsrail

KAN | Charlton

İtalya

RAI | DAZN

Japonya

NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

Kazakistan

QAZTRK

Kosova

RTK | TV Vala | Arena Sport

Kırgızistan

KTRK

Letonya

TV3 Letonya

Lihtenştayn

SRG SSR

Litvanya

TV3 Litvanya

Lüksemburg

VRT | RTBF

Makao

TDM

Maldivler

Medianet

Malta

PBS

Mauritius

MBC

Meksika

TelevisaUnivision | TV Azteca

Orta Doğu ve Kuzey Afrika

beIN Sports

Moğolistan

EduTV | Ulusal Televizyon | Suld TV | MNB | mobihome VOO

Karadağ

Arena Sport | RTCG

Nepal

Acepro Media | Prime TV

Hollanda

NOS

Yeni Zelanda

TVNZ

Nikaragua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

Makedonya

Arena Sport

Norveç

NRK | TV2

Panama

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

Paraguay

Trece | GEN TV | Tigo Sports

Peru

América Televisión

Filipinler

Aleph Group

Polonya

TVP

Portekiz

Sport TV | LiveModeTV

Romanya

Antena

Rusya

Match TV

San Marino

RAI | DAZN

Sırbistan

RTS | Arena Sport

Singapur

Mediacorp

Slovakya

STVR | TV JOJ

Slovenya

Arena Sport

Güney Afrika

SABC | SportyTV

Güney Amerika

DSports | Disney+

Güney Kore

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

İspanya

RTVE | Mediapro | DAZN

Sahra Altı Afrika

New World TV | SuperSport

İsveç

SVT | TV4

İsviçre

SRG SSR

Tayvan

ELTA | EBC | TTV

Tacikistan

Varzish TV | TV Futbol

Doğu Timor

ETO

Türkiye

TRT

Türkmenistan

Türkmenistan Spor

Ukrayna

MEGOGO

Birleşik Krallık

BBC | ITV

Amerika Birleşik Devletleri

Fox Sports (İngilizce) | Telemundo (İspanyolca)

Uruguay

Canal 5 | Antel TV

Özbekistan

Zo'r TV

Venezuela

Televen

Vietnam

VTV

Riyad Mahrez ve Mohamed Amoura'nın zafer yolundaki her anını kaçırmak istemeyen taraftarlar, Cezayir'de ENTV ve beIN Sports kanallarından maçı izleyebilirler.

Cezayir'in bir sonraki maçı ne zaman?

Dünya Kupası - Grp. J
GEHA Field at Arrowhead Stadium

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Cezayir'i izlemek için en iyi VPN'ler ve ücretsiz yayınlar

Cezayir Milli Takımı'nı izlemek için, temelde ücretsiz veya tercih ettiğiniz bir yayın sunan bir ülkeye "sanal olarak" taşınmanız gerekir. Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

VPN ile ENTV'yi izleme: Adım adım kılavuz

  1. Yüksek Hızlı Bir VPN Seçin: 2026 için en iyi öneriler arasında ExpressVPN, NordVPN ve Surfshark yer alıyor
  2. Uygulamayı yükleyin: VPN yazılımını cihazınıza (dizüstü bilgisayar, telefon veya akıllı TV) indirin
  3. Stratejik bir sunucuya bağlanın
  4. Yayın hizmetini açın: Yayıncının web sitesine veya uygulamasına gidin.
  5. Maçı başlatın: "FIFA Dünya Kupası"nı arayın ve Cezayir maçını canlı olarak izleyin!

Cezayir, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kimlerle oynayacak?

Cezayir, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda J Grubu'na çekildi. Les Fennecs, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üç farklı şehirde zorlu rakiplerle mücadele edecek.

İşte Cezayir'in resmi grup aşaması kadrosu:

J Grubu Rakipleri

  • Arjantin (CONMEBOL)
  • Avusturya (UEFA)
  • Ürdün (AFC)
