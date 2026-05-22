2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avusturya'yı bugün nereden izleyebilirim? Bir sonraki maç, başlama saati, TV kanalları ve çevrimiçi canlı yayınlar

Avusturya
Dünya Kupası

Bulunduğunuz bölgede Avusturya'nın bir sonraki maçının nereden yayınlanacağını öğrenin.

Avusturya'daki taraftarlar maçı ORF veya ServusTV televizyon kanallarında ve ilgili yayın platformlarında ücretsiz olarak izleyebilirler. Öte yandan, Ürdün'deki izleyiciler maçı beIN Sports'un premium televizyon kanalları veya beIN Sports Connect yayın uygulaması üzerinden takip edebilirler.

Yurt dışından VPN kullanarak izlemek için, bir Avusturya sunucusuna bağlanarak maçı ORF'de ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.



Avusturya'nın bir sonraki 2026 FIFA Dünya Kupası maçı ne zaman?

Avusturya'nın merakla beklenen dünya sahnesine dönüşü, 16 Haziran 2026'da (yerel saat) Kaliforniya'nın Santa Clara kentindeki Levi's Stadyumu'nda Ürdün ile oynayacağı açılış maçıyla başlayacak. Bu maç her iki ülke için de tarihi bir olay: Avusturya'nın 28 yıl sonra Dünya Kupası'na ilk kez katılması ve Ürdün'ün Dünya Kupası'na ilk kez çıkması anlamına geliyor.


Rakip

Ürdün

Tarih

16 Haziran 2026 Salı

Maç başlangıcı

21:00 PDT (Yerel) / 06:00 CEST (Avusturya)

Stadyum

Levi's Stadyumu (San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu)

Şehir

Santa Clara, Kaliforniya (ABD)


2024 AFC Asya Kupası'nın ikincisi olarak turnuvaya katılan Ürdün, kolay bir rakip olmasa da, bahisçiler şu anda Ralf Rangnick'in deneyimli Avusturya takımının üç puanı alacağını öngörüyor. Sadece altı gün sonra son şampiyon Arjantin ile karşılaşmayı da içeren zorlu J Grubu fikstürüyle, Avusturya'nın ilk iki sırayı garantileyip eleme turlarına yükselmeyi hedeflemesi durumunda bu maç "kazanılması gereken" bir maç niteliğinde.

Avusturya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Tam Fikstürü

Tarih

Maç

Yer

16 Haziran 2026

Avusturya - Ürdün

Levi's Stadyumu (Santa Clara, Kaliforniya)

22 Haziran 2026

Arjantin - Avusturya

AT&T Stadyumu (Arlington, Teksas)

27 Haziran 2026

Cezayir - Avusturya

Arrowhead Stadyumu (Kansas City, MO)


2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avusturya'yı izlemek için en iyi VPN'ler

Avusturya Milli Takımı'nı izlemek için, esasen ücretsiz veya tercih ettiğiniz bir yayın sunan bir ülkeye "sanal olarak" taşınmanız gerekir. İşte bunu nasıl yapacağınız:

  • Yüksek Hızlı Bir VPN Seçin: 2026 için en iyi öneriler arasında ExpressVPNveNordVPN yer alıyor
  • Uygulamayı yükleyin: VPN yazılımını cihazınıza (dizüstü bilgisayar, telefon veya akıllı TV) indirin
  • Stratejik bir sunucuya bağlanın
  • Yayın hizmetini açın: Yayıncının web sitesine veya uygulamasına gidin.
  • Maçı başlatın: "FIFA Dünya Kupası"nı arayın ve Avusturya maçını canlı olarak izleyin!

Avusturya'nın zafer yolundaki her anını kaçırmak istemeyen taraftarlar, ORF ve ServusTV'de ücretsiz canlı yayınları izleyebilirler.



Dünya çapında 2026 FIFA Dünya Kupası yayıncıları

🌍 Ülke / Bölge

📺 Yayıncı

🇦🇫 Afganistan

ATN

🇦🇱 Arnavutluk

TV Klan

🇩🇿 Cezayir

ENTV

🇦🇩 Andorra

RTVE | M6 | DAZN

🇦🇷 Arjantin

Telefe | TV Pública

🇦🇺 Avustralya

SBS

🇦🇹 Avusturya

ORF | ServusTV

🇦🇿 Azerbaycan

İTV

🇧🇪 Belçika

VRT | RTBF

🇧🇴 Bolivya

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

🇧🇦 Bosna Hersek

Arena Sport

🇧🇷 Brezilya

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

🇧🇬 Bulgaristan

BNT

🇰🇭 Kamboçya

Hang Meas

🇨🇦 Kanada

Bell Media

🇨🇱 Şili

Chilevisión

🇨🇳 Çin

CMG

🇨🇴 Kolombiya

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

🇨🇷 Kosta Rika

Teletica | Tigo Sports

🇭🇷 Hırvatistan

HRT

🇨🇾 Kıbrıs

Sigma TV

🇨🇿 Çekya

ČT | TV Nova

🇩🇰 Danimarka

DR | TV2

🇪🇨 Ekvador

Teleamazonas

🇸🇻 El Salvador

TCS | Tigo Sports

🇪🇪 Estonya

TV3

🇫🇯 Fiji

FBC

🇫🇮 Finlandiya

Yle | MTV3

🇫🇷 Fransa

M6 | beIN Sports

🇩🇪 Almanya

ARD | ZDF | Magenta Sport

🇬🇷 Yunanistan

ERT

🇬🇹 Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

🇭🇳 Honduras

Televicentro | Tigo Sports

🇭🇰 Hong Kong

PCCW

🇭🇺 Macaristan

MTVA

🇮🇸 İzlanda

RÚV

🇮🇩 Endonezya

TVRI | RRI

🇮🇷 İran

IRIB TV3

🇮🇪 İrlanda

RTÉ

🇮🇱 İsrail

KAN | Charlton

🇮🇹 İtalya

RAI | DAZN

🇯🇵 Japonya

NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

🇰🇿 Kazakistan

QAZTRK

🇽🇰 Kosova

RTK | TV Vala | Arena Sport

🇰🇬 Kırgızistan

KTRK

🇱🇻 Letonya

TV3 Letonya

🇱🇮 Lihtenştayn

SRG SSR

🇱🇹 Litvanya

TV3 Litvanya

🇱🇺 Lüksemburg

VRT | RTBF

🇲🇴 Makao

TDM

🇲🇻 Maldivler

Medianet

🇲🇹 Malta

PBS

🇲🇺 Mauritius

MBC

🇲🇽 Meksika

TelevisaUnivision | TV Azteca

🌎 Orta Doğu ve Kuzey Afrika

beIN Sports

🇲🇳 Moğolistan

EduTV | Ulusal Televizyon | Suld TV | MNB | mobihome VOO

🇲🇪 Karadağ

Arena Sport | RTCG

🇳🇵 Nepal

Acepro Media | Prime TV

🇳🇱 Hollanda

NOS

🇳🇿 Yeni Zelanda

TVNZ

🇳🇮 Nikaragua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

🇲🇰 Kuzey Makedonya

Arena Sport

🇳🇴 Norveç

NRK | TV2

🇵🇦 Panama

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

🇵🇾 Paraguay

Trece | GEN TV | Tigo Sports

🇵🇪 Peru

América Televisión

🇵🇭 Filipinler

Aleph Group

🇵🇱 Polonya

TVP

🇵🇹 Portekiz

Sport TV | LiveModeTV

🇷🇴 Romanya

Antena

🇷🇺 Rusya

Match TV

🇸🇲 San Marino

RAI | DAZN

🇷🇸 Sırbistan

RTS | Arena Sport

🇸🇬 Singapur

Mediacorp

🇸🇰 Slovakya

STVR | TV JOJ

🇸🇮 Slovenya

Arena Sport

🇿🇦 Güney Afrika

SABC | SportyTV

🌏 Güney Amerika

DSports | Disney+

🇰🇷 Güney Kore

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

🇪🇸 İspanya

RTVE | Mediapro | DAZN

🌍 Sahra Altı Afrika

New World TV | SuperSport

🇸🇪 İsveç

SVT | TV4

🇨🇭 İsviçre

SRG SSR

🇹🇼 Tayvan

ELTA | EBC | TTV

🇹🇯 Tacikistan

Varzish TV | TV Football

🇹🇱 Doğu Timor

ETO

🇹🇷 Türkiye

TRT

🇹🇲 Türkmenistan

Türkmenistan Spor

🇺🇦 Ukrayna

MEGOGO

🇬🇧 Birleşik Krallık

BBC | ITV

🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri

Fox Sports (İngilizce) | Telemundo (İspanyolca)

🇺🇾 Uruguay

Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 Özbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

Televen

🇻🇳 Vietnam

VTV



