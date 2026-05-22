Avusturya'daki taraftarlar maçı ORF veya ServusTV televizyon kanallarında ve ilgili yayın platformlarında ücretsiz olarak izleyebilirler. Öte yandan, Ürdün'deki izleyiciler maçı beIN Sports'un premium televizyon kanalları veya beIN Sports Connect yayın uygulaması üzerinden takip edebilirler.

Yurt dışından VPN kullanarak izlemek için, bir Avusturya sunucusuna bağlanarak maçı ORF'de ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.









Avusturya'nın bir sonraki 2026 FIFA Dünya Kupası maçı ne zaman?

Avusturya'nın merakla beklenen dünya sahnesine dönüşü, 16 Haziran 2026'da (yerel saat) Kaliforniya'nın Santa Clara kentindeki Levi's Stadyumu'nda Ürdün ile oynayacağı açılış maçıyla başlayacak. Bu maç her iki ülke için de tarihi bir olay: Avusturya'nın 28 yıl sonra Dünya Kupası'na ilk kez katılması ve Ürdün'ün Dünya Kupası'na ilk kez çıkması anlamına geliyor.





Rakip Ürdün Tarih 16 Haziran 2026 Salı Maç başlangıcı 21:00 PDT (Yerel) / 06:00 CEST (Avusturya) Stadyum Levi's Stadyumu (San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu) Şehir Santa Clara, Kaliforniya (ABD)





2024 AFC Asya Kupası'nın ikincisi olarak turnuvaya katılan Ürdün, kolay bir rakip olmasa da, bahisçiler şu anda Ralf Rangnick'in deneyimli Avusturya takımının üç puanı alacağını öngörüyor. Sadece altı gün sonra son şampiyon Arjantin ile karşılaşmayı da içeren zorlu J Grubu fikstürüyle, Avusturya'nın ilk iki sırayı garantileyip eleme turlarına yükselmeyi hedeflemesi durumunda bu maç "kazanılması gereken" bir maç niteliğinde.

Avusturya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Tam Fikstürü

Tarih Maç Yer 16 Haziran 2026 Avusturya - Ürdün Levi's Stadyumu (Santa Clara, Kaliforniya) 22 Haziran 2026 Arjantin - Avusturya AT&T Stadyumu (Arlington, Teksas) 27 Haziran 2026 Cezayir - Avusturya Arrowhead Stadyumu (Kansas City, MO)





2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avusturya'yı izlemek için en iyi VPN'ler

Avusturya Milli Takımı'nı izlemek için, esasen ücretsiz veya tercih ettiğiniz bir yayın sunan bir ülkeye "sanal olarak" taşınmanız gerekir. İşte bunu nasıl yapacağınız:

Yüksek Hızlı Bir VPN Seçin: 2026 için en iyi öneriler arasında ExpressVPN ve NordVPN yer alıyor

Uygulamayı yükleyin: VPN yazılımını cihazınıza (dizüstü bilgisayar, telefon veya akıllı TV) indirin

Stratejik bir sunucuya bağlanın

Yayın hizmetini açın: Yayıncının web sitesine veya uygulamasına gidin.

Maçı başlatın: "FIFA Dünya Kupası"nı arayın ve Avusturya maçını canlı olarak izleyin!

Avusturya'nın zafer yolundaki her anını kaçırmak istemeyen taraftarlar, ORF ve ServusTV'de ücretsiz canlı yayınları izleyebilirler.









Dünya çapında 2026 FIFA Dünya Kupası yayıncıları

🌍 Ülke / Bölge 📺 Yayıncı 🇦🇫 Afganistan ATN 🇦🇱 Arnavutluk TV Klan 🇩🇿 Cezayir ENTV 🇦🇩 Andorra RTVE | M6 | DAZN 🇦🇷 Arjantin Telefe | TV Pública 🇦🇺 Avustralya SBS 🇦🇹 Avusturya ORF | ServusTV 🇦🇿 Azerbaycan İTV 🇧🇪 Belçika VRT | RTBF 🇧🇴 Bolivya Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports 🇧🇦 Bosna Hersek Arena Sport 🇧🇷 Brezilya Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports 🇧🇬 Bulgaristan BNT 🇰🇭 Kamboçya Hang Meas 🇨🇦 Kanada Bell Media 🇨🇱 Şili Chilevisión 🇨🇳 Çin CMG 🇨🇴 Kolombiya Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports 🇨🇷 Kosta Rika Teletica | Tigo Sports 🇭🇷 Hırvatistan HRT 🇨🇾 Kıbrıs Sigma TV 🇨🇿 Çekya ČT | TV Nova 🇩🇰 Danimarka DR | TV2 🇪🇨 Ekvador Teleamazonas 🇸🇻 El Salvador TCS | Tigo Sports 🇪🇪 Estonya TV3 🇫🇯 Fiji FBC 🇫🇮 Finlandiya Yle | MTV3 🇫🇷 Fransa M6 | beIN Sports 🇩🇪 Almanya ARD | ZDF | Magenta Sport 🇬🇷 Yunanistan ERT 🇬🇹 Guatemala Albavisión | Tigo Sports 🇭🇳 Honduras Televicentro | Tigo Sports 🇭🇰 Hong Kong PCCW 🇭🇺 Macaristan MTVA 🇮🇸 İzlanda RÚV 🇮🇩 Endonezya TVRI | RRI 🇮🇷 İran IRIB TV3 🇮🇪 İrlanda RTÉ 🇮🇱 İsrail KAN | Charlton 🇮🇹 İtalya RAI | DAZN 🇯🇵 Japonya NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN 🇰🇿 Kazakistan QAZTRK 🇽🇰 Kosova RTK | TV Vala | Arena Sport 🇰🇬 Kırgızistan KTRK 🇱🇻 Letonya TV3 Letonya 🇱🇮 Lihtenştayn SRG SSR 🇱🇹 Litvanya TV3 Litvanya 🇱🇺 Lüksemburg VRT | RTBF 🇲🇴 Makao TDM 🇲🇻 Maldivler Medianet 🇲🇹 Malta PBS 🇲🇺 Mauritius MBC 🇲🇽 Meksika TelevisaUnivision | TV Azteca 🌎 Orta Doğu ve Kuzey Afrika beIN Sports 🇲🇳 Moğolistan EduTV | Ulusal Televizyon | Suld TV | MNB | mobihome VOO 🇲🇪 Karadağ Arena Sport | RTCG 🇳🇵 Nepal Acepro Media | Prime TV 🇳🇱 Hollanda NOS 🇳🇿 Yeni Zelanda TVNZ 🇳🇮 Nikaragua Grupo Ratensa | Tigo Sports 🇲🇰 Kuzey Makedonya Arena Sport 🇳🇴 Norveç NRK | TV2 🇵🇦 Panama Medcom | TVN Media | Tigo Sports 🇵🇾 Paraguay Trece | GEN TV | Tigo Sports 🇵🇪 Peru América Televisión 🇵🇭 Filipinler Aleph Group 🇵🇱 Polonya TVP 🇵🇹 Portekiz Sport TV | LiveModeTV 🇷🇴 Romanya Antena 🇷🇺 Rusya Match TV 🇸🇲 San Marino RAI | DAZN 🇷🇸 Sırbistan RTS | Arena Sport 🇸🇬 Singapur Mediacorp 🇸🇰 Slovakya STVR | TV JOJ 🇸🇮 Slovenya Arena Sport 🇿🇦 Güney Afrika SABC | SportyTV 🌏 Güney Amerika DSports | Disney+ 🇰🇷 Güney Kore JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK 🇪🇸 İspanya RTVE | Mediapro | DAZN 🌍 Sahra Altı Afrika New World TV | SuperSport 🇸🇪 İsveç SVT | TV4 🇨🇭 İsviçre SRG SSR 🇹🇼 Tayvan ELTA | EBC | TTV 🇹🇯 Tacikistan Varzish TV | TV Football 🇹🇱 Doğu Timor ETO 🇹🇷 Türkiye TRT 🇹🇲 Türkmenistan Türkmenistan Spor 🇺🇦 Ukrayna MEGOGO 🇬🇧 Birleşik Krallık BBC | ITV 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri Fox Sports (İngilizce) | Telemundo (İspanyolca) 🇺🇾 Uruguay Canal 5 | Antel TV 🇺🇿 Özbekistan Zo'r TV 🇻🇪 Venezuela Televen 🇻🇳 Vietnam VTV









Gezginlerin Tercihi: Saily eSIM ile İnternet

Saily, dijital veri paketini doğrudan telefonunuza indirmenizi sağlayan bir seyahat eSIM hizmetidir (Nord Security uzmanları tarafından geliştirilmiştir). 2026 Dünya Kupası için özellikle kullanışlıdır, çünkü gecikmesiz 4K veya HD canlı yayın için gerekli olan yüksek hızlı bant genişliğini sağlar.