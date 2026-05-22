Avusturya'daki taraftarlar maçı ORF veya ServusTV televizyon kanallarında ve ilgili yayın platformlarında ücretsiz olarak izleyebilirler. Öte yandan, Ürdün'deki izleyiciler maçı beIN Sports'un premium televizyon kanalları veya beIN Sports Connect yayın uygulaması üzerinden takip edebilirler.
Yurt dışından VPN kullanarak izlemek için, bir Avusturya sunucusuna bağlanarak maçı ORF'de ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.
Avusturya'nın bir sonraki 2026 FIFA Dünya Kupası maçı ne zaman?
Avusturya'nın merakla beklenen dünya sahnesine dönüşü, 16 Haziran 2026'da (yerel saat) Kaliforniya'nın Santa Clara kentindeki Levi's Stadyumu'nda Ürdün ile oynayacağı açılış maçıyla başlayacak. Bu maç her iki ülke için de tarihi bir olay: Avusturya'nın 28 yıl sonra Dünya Kupası'na ilk kez katılması ve Ürdün'ün Dünya Kupası'na ilk kez çıkması anlamına geliyor.
Rakip
Ürdün
Tarih
16 Haziran 2026 Salı
Maç başlangıcı
21:00 PDT (Yerel) / 06:00 CEST (Avusturya)
Stadyum
Levi's Stadyumu (San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu)
Şehir
Santa Clara, Kaliforniya (ABD)
2024 AFC Asya Kupası'nın ikincisi olarak turnuvaya katılan Ürdün, kolay bir rakip olmasa da, bahisçiler şu anda Ralf Rangnick'in deneyimli Avusturya takımının üç puanı alacağını öngörüyor. Sadece altı gün sonra son şampiyon Arjantin ile karşılaşmayı da içeren zorlu J Grubu fikstürüyle, Avusturya'nın ilk iki sırayı garantileyip eleme turlarına yükselmeyi hedeflemesi durumunda bu maç "kazanılması gereken" bir maç niteliğinde.
Avusturya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Tam Fikstürü
Tarih
Maç
Yer
16 Haziran 2026
Avusturya - Ürdün
Levi's Stadyumu (Santa Clara, Kaliforniya)
22 Haziran 2026
Arjantin - Avusturya
AT&T Stadyumu (Arlington, Teksas)
27 Haziran 2026
Cezayir - Avusturya
Arrowhead Stadyumu (Kansas City, MO)
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avusturya'yı izlemek için en iyi VPN'ler
Avusturya Milli Takımı'nı izlemek için, esasen ücretsiz veya tercih ettiğiniz bir yayın sunan bir ülkeye "sanal olarak" taşınmanız gerekir. İşte bunu nasıl yapacağınız:
- Yüksek Hızlı Bir VPN Seçin: 2026 için en iyi öneriler arasında ExpressVPNveNordVPN yer alıyor
- Uygulamayı yükleyin: VPN yazılımını cihazınıza (dizüstü bilgisayar, telefon veya akıllı TV) indirin
- Stratejik bir sunucuya bağlanın
- Yayın hizmetini açın: Yayıncının web sitesine veya uygulamasına gidin.
- Maçı başlatın: "FIFA Dünya Kupası"nı arayın ve Avusturya maçını canlı olarak izleyin!
Avusturya'nın zafer yolundaki her anını kaçırmak istemeyen taraftarlar, ORF ve ServusTV'de ücretsiz canlı yayınları izleyebilirler.
Dünya çapında 2026 FIFA Dünya Kupası yayıncıları
🌍 Ülke / Bölge
📺 Yayıncı
🇦🇫 Afganistan
ATN
🇦🇱 Arnavutluk
TV Klan
🇩🇿 Cezayir
ENTV
🇦🇩 Andorra
RTVE | M6 | DAZN
🇦🇷 Arjantin
Telefe | TV Pública
🇦🇺 Avustralya
SBS
🇦🇹 Avusturya
ORF | ServusTV
🇦🇿 Azerbaycan
İTV
🇧🇪 Belçika
VRT | RTBF
🇧🇴 Bolivya
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
🇧🇦 Bosna Hersek
Arena Sport
🇧🇷 Brezilya
Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports
🇧🇬 Bulgaristan
BNT
🇰🇭 Kamboçya
Hang Meas
🇨🇦 Kanada
Bell Media
🇨🇱 Şili
Chilevisión
🇨🇳 Çin
CMG
🇨🇴 Kolombiya
Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports
🇨🇷 Kosta Rika
Teletica | Tigo Sports
🇭🇷 Hırvatistan
HRT
🇨🇾 Kıbrıs
Sigma TV
🇨🇿 Çekya
ČT | TV Nova
🇩🇰 Danimarka
DR | TV2
🇪🇨 Ekvador
Teleamazonas
🇸🇻 El Salvador
TCS | Tigo Sports
🇪🇪 Estonya
TV3
🇫🇯 Fiji
FBC
🇫🇮 Finlandiya
Yle | MTV3
🇫🇷 Fransa
M6 | beIN Sports
🇩🇪 Almanya
ARD | ZDF | Magenta Sport
🇬🇷 Yunanistan
ERT
🇬🇹 Guatemala
Albavisión | Tigo Sports
🇭🇳 Honduras
Televicentro | Tigo Sports
🇭🇰 Hong Kong
PCCW
🇭🇺 Macaristan
MTVA
🇮🇸 İzlanda
RÚV
🇮🇩 Endonezya
TVRI | RRI
🇮🇷 İran
IRIB TV3
🇮🇪 İrlanda
RTÉ
🇮🇱 İsrail
KAN | Charlton
🇮🇹 İtalya
RAI | DAZN
🇯🇵 Japonya
NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN
🇰🇿 Kazakistan
QAZTRK
🇽🇰 Kosova
RTK | TV Vala | Arena Sport
🇰🇬 Kırgızistan
KTRK
🇱🇻 Letonya
TV3 Letonya
🇱🇮 Lihtenştayn
SRG SSR
🇱🇹 Litvanya
TV3 Litvanya
🇱🇺 Lüksemburg
VRT | RTBF
🇲🇴 Makao
TDM
🇲🇻 Maldivler
Medianet
🇲🇹 Malta
PBS
🇲🇺 Mauritius
MBC
🇲🇽 Meksika
TelevisaUnivision | TV Azteca
🌎 Orta Doğu ve Kuzey Afrika
beIN Sports
🇲🇳 Moğolistan
EduTV | Ulusal Televizyon | Suld TV | MNB | mobihome VOO
🇲🇪 Karadağ
Arena Sport | RTCG
🇳🇵 Nepal
Acepro Media | Prime TV
🇳🇱 Hollanda
NOS
🇳🇿 Yeni Zelanda
TVNZ
🇳🇮 Nikaragua
Grupo Ratensa | Tigo Sports
🇲🇰 Kuzey Makedonya
Arena Sport
🇳🇴 Norveç
NRK | TV2
🇵🇦 Panama
Medcom | TVN Media | Tigo Sports
🇵🇾 Paraguay
Trece | GEN TV | Tigo Sports
🇵🇪 Peru
América Televisión
🇵🇭 Filipinler
Aleph Group
🇵🇱 Polonya
TVP
🇵🇹 Portekiz
Sport TV | LiveModeTV
🇷🇴 Romanya
Antena
🇷🇺 Rusya
Match TV
🇸🇲 San Marino
RAI | DAZN
🇷🇸 Sırbistan
RTS | Arena Sport
🇸🇬 Singapur
Mediacorp
🇸🇰 Slovakya
STVR | TV JOJ
🇸🇮 Slovenya
Arena Sport
🇿🇦 Güney Afrika
SABC | SportyTV
🌏 Güney Amerika
DSports | Disney+
🇰🇷 Güney Kore
JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK
🇪🇸 İspanya
RTVE | Mediapro | DAZN
🌍 Sahra Altı Afrika
New World TV | SuperSport
🇸🇪 İsveç
SVT | TV4
🇨🇭 İsviçre
SRG SSR
🇹🇼 Tayvan
ELTA | EBC | TTV
🇹🇯 Tacikistan
Varzish TV | TV Football
🇹🇱 Doğu Timor
ETO
🇹🇷 Türkiye
TRT
🇹🇲 Türkmenistan
Türkmenistan Spor
🇺🇦 Ukrayna
MEGOGO
🇬🇧 Birleşik Krallık
BBC | ITV
🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri
Fox Sports (İngilizce) | Telemundo (İspanyolca)
🇺🇾 Uruguay
Canal 5 | Antel TV
🇺🇿 Özbekistan
Zo'r TV
🇻🇪 Venezuela
Televen
🇻🇳 Vietnam
VTV
