2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'yı bugün nereden izleyebilirim? Bir sonraki maç, başlama saati, TV kanalları ve çevrimiçi canlı yayınlar

Bulunduğunuz yerden maçı nereden izleyebileceğinizi öğrenin. Dünya çapındaki yayınlar için aşağı kaydırın!


Maçları yayınlandıkları ülke dışında izlemek için, ExpressVPN gibi bir Sanal Özel Ağ (VPN) kullanarak coğrafi kısıtlamaları aşabilirsiniz.

VPN'i nasıl kullanırım?

1. ExpressVPN, NordVPN veya Surfshark gibi güvenilir bir VPN'e kaydolun ve uygulamayı cihazınıza yükleyin.

2. Tercih ettiğiniz yayın platformunun bulunduğu ülkede bulunan bir sunucuya bağlanın.

3. Giriş yapın ve izleyin. Canlı yayını bulun ve oynat düğmesine basın.

Unutulmaması gerekenler:

1. Ücretsiz VPN'leri kullanmayın. Canlı spor yayınları için gerekli hız ve engel kaldırma özelliklerinden yoksundurlar.

2. Bilgisayar kullanıyorsanız, yayın sitesinin eski çerezlerinizi okuyamaması için "Gizli" veya "Özel" tarayıcıyı açın.

3. Coğrafi kısıtlamaları aşmak, bazı yayın platformlarının Hizmet Şartları'nı ihlal eder.

Almanya'da maç, ARD ve ZDF kanallarında yayınlanacak. Bu kanallara standart bir dijital antenle erişilebilir. Öte yandan, Curaçao'da TeleCuraçao resmi kamu yayıncısıdır. Maç, TeleCuraçao'da ve DirecTV (DSports) bölgesel ağında canlı olarak yayınlanacak.

Almanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki bir sonraki maçı hangisi?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'nın Curaçao ile oynayacağı grup aşaması açılış maçı, ikonik NRG Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu maç, Die Mannschaft'ın turnuvadaki ilk maçı olması ve iki önemli ülkenin karşılaşması olması nedeniyle, hem ücretsiz hem de premium platformlarda yaygın olarak izlenebilecek.

Detay

Bilgi

Rakip

Curaçao

Tarih

14 Haziran 2026 Pazar

Maç Başlangıç Saati

12:00 (Yerel) / 18:00 (BST)

Stadyum

NRG Stadyumu (Houston Stadyumu)

Şehir

Houston, Teksas, ABD

2026 FIFA Dünya Kupası'nın dünya çapındaki yayıncıları

🌍 Ülke / Bölge

📺 Yayıncı

🇦🇫 Afganistan

ATN

🇦🇱 Arnavutluk

TV Klan

🇩🇿 Cezayir

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorra

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Arjantin

Telefe Arjantin | DIRECTV Sports Arjantin | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Avustralya

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Avusturya

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Belçika

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolivya

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Şili | Entel TV

🇧🇦 Bosna Hersek

Arena Sport

🇧🇷 Brezilya

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaristan

BNT

🇨🇦 Kanada

TSN+ | TSN1 | CTV | RDS Uygulaması | CTV Uygulaması | Crave

🇨🇱 Şili

Chilevision | DIRECTV Sports Şili | DGO | Disney+ Premium Şili | Paramount+

🇨🇴 Kolombiya

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Kosta Rika

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Hırvatistan

HRTi

🇨🇾 Kıbrıs

Sigma TV

🇨🇿 Çekya

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Danimarka

TV2 Danimarka | TV2 Play Danimarka

🇪🇨 Ekvador

DIRECTV Sports Ekvador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonya

Go3 Extra Sports Estonya

🇫🇯 Fiji

FBC Sports

🇫🇮 Finlandiya

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Fransa

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Almanya

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Endonezya

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 İran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 İrlanda

RTÉ

🇮🇹 İtalya

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japonya

DAZN Japonya

🇽🇰 Kosova

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Makao

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

New World Sport Uygulaması

🇲🇽 Meksika

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Meksika

🌎 Orta Doğu ve Kuzey Afrika

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Hollanda

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Hollanda

🇳🇿 Yeni Zelanda

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nikaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nikaragua | FOX

🇳🇴 Norveç

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Şili | Paramount+

🇵🇹 Portekiz

Sport TV

🇷🇴 Romanya

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapur

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Güney Afrika

SABC 3 | SABC Plus | Sporty TV Uygulaması

🇪🇸 İspanya

DAZN İspanya | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 İsveç

TV4 İsveç | TV4 Play

🇨🇭 İsviçre

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Türkiye

tabii

🇬🇧 Birleşik Krallık

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player

🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Özbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Almanya'da FIFA Dünya Kupası maçlarını hangi kanal yayınlıyor?

Die Mannschaft'ın zafer yolundaki her anını kaçırmak istemeyen taraftarlar, MagentaTV, ARD ve ZDF'deki canlı yayınları izleyebilir.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'yı izlemek için en iyi VPN'ler ve ücretsiz yayınlar

Almanya Milli Takımı'nı izlemek için, temelde ücretsiz veya tercih ettiğiniz yayını sunan bir ülkeye "sanal olarak" taşınmanız gerekir. Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

  1. Yüksek Hızlı bir VPN Seçin: 2026 için en iyi öneriler arasında ExpressVPN, NordVPN ve Surfshark yer alıyor
  2. Uygulamayı yükleyin: VPN yazılımını cihazınıza (dizüstü bilgisayar, telefon veya akıllı TV) indirin
  3. Stratejik bir sunucuya bağlanın
  4. Yayın hizmetini açın: Yayıncının web sitesine veya uygulamasına gidin.
  5. Maçı başlatın: "FIFA Dünya Kupası"nı arayın ve Almanya maçını canlı olarak izleyin!

