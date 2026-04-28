



2026 FIFA Dünya Kupası'nın dünya çapındaki yayıncıları

🌍 Ülke / Bölge 📺 Yayıncı 🇦🇫 Afganistan ATN 🇦🇱 Arnavutluk TV Klan 🇩🇿 Cezayir ENTV 🇦🇩 Andorra RTVE | M6 | DAZN 🇦🇷 Arjantin Telefe | TV Pública 🇦🇺 Avustralya SBS 🇦🇹 Avusturya ORF | ServusTV 🇦🇿 Azerbaycan İTV 🇧🇪 Belçika VRT | RTBF 🇧🇴 Bolivya Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports 🇧🇦 Bosna Hersek Arena Sport 🇧🇷 Brezilya Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports 🇧🇬 Bulgaristan BNT 🇰🇭 Kamboçya Hang Meas 🇨🇦 Kanada Bell Media 🇨🇱 Şili Chilevisión 🇨🇳 Çin CMG 🇨🇴 Kolombiya Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports 🇨🇷 Kosta Rika Teletica | Tigo Sports 🇭🇷 Hırvatistan HRT 🇨🇾 Kıbrıs Sigma TV 🇨🇿 Çekya ČT | TV Nova 🇩🇰 Danimarka DR | TV2 🇪🇨 Ekvador Teleamazonas 🇸🇻 El Salvador TCS | Tigo Sports 🇪🇪 Estonya TV3 🇫🇯 Fiji FBC 🇫🇮 Finlandiya Yle | MTV3 🇫🇷 Fransa M6 | beIN Sports 🇩🇪 Almanya ARD | ZDF | Magenta Sport 🇬🇷 Yunanistan ERT 🇬🇹 Guatemala Albavisión | Tigo Sports 🇭🇳 Honduras Televicentro | Tigo Sports 🇭🇰 Hong Kong PCCW 🇭🇺 Macaristan MTVA 🇮🇸 İzlanda RÚV 🇮🇩 Endonezya TVRI | RRI 🇮🇷 İran IRIB TV3 🇮🇪 İrlanda RTÉ 🇮🇱 İsrail KAN | Charlton 🇮🇹 İtalya RAI | DAZN 🇯🇵 Japonya NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN 🇰🇿 Kazakistan QAZTRK 🇽🇰 Kosova RTK | TV Vala | Arena Sport 🇰🇬 Kırgızistan KTRK 🇱🇻 Letonya TV3 Letonya 🇱🇮 Lihtenştayn SRG SSR 🇱🇹 Litvanya TV3 Litvanya 🇱🇺 Lüksemburg VRT | RTBF 🇲🇴 Makao TDM 🇲🇻 Maldivler Medianet 🇲🇹 Malta PBS 🇲🇺 Mauritius MBC 🇲🇽 Meksika TelevisaUnivision | TV Azteca 🌎 Orta Doğu ve Kuzey Afrika beIN Sports 🇲🇳 Moğolistan EduTV | Ulusal Televizyon | Suld TV | MNB | mobihome VOO 🇲🇪 Karadağ Arena Sport | RTCG 🇳🇵 Nepal Acepro Media | Prime TV 🇳🇱 Hollanda NOS 🇳🇿 Yeni Zelanda TVNZ 🇳🇮 Nikaragua Grupo Ratensa | Tigo Sports 🇲🇰 Kuzey Makedonya Arena Sport 🇳🇴 Norveç NRK | TV2 🇵🇦 Panama Medcom | TVN Media | Tigo Sports 🇵🇾 Paraguay Trece | GEN TV | Tigo Sports 🇵🇪 Peru América Televisión 🇵🇭 Filipinler Aleph Group 🇵🇱 Polonya TVP 🇵🇹 Portekiz Sport TV | LiveModeTV 🇷🇴 Romanya Antena 🇷🇺 Rusya Match TV 🇸🇲 San Marino RAI | DAZN 🇷🇸 Sırbistan RTS | Arena Sport 🇸🇬 Singapur Mediacorp 🇸🇰 Slovakya STVR | TV JOJ 🇸🇮 Slovenya Arena Sport 🇿🇦 Güney Afrika SABC | SportyTV 🌏 Güney Amerika DSports | Disney+ 🇰🇷 Güney Kore JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK 🇪🇸 İspanya RTVE | Mediapro | DAZN 🌍 Sahra Altı Afrika New World TV | SuperSport 🇸🇪 İsveç SVT | TV4 🇨🇭 İsviçre SRG SSR 🇹🇼 Tayvan ELTA | EBC | TTV 🇹🇯 Tacikistan Varzish TV | TV Football 🇹🇱 Doğu Timor ETO 🇹🇷 Türkiye TRT 🇹🇲 Türkmenistan Türkmenistan Spor 🇺🇦 Ukrayna MEGOGO 🇬🇧 Birleşik Krallık BBC | ITV 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri Fox Sports (İngilizce) | Telemundo (İspanyolca) 🇺🇾 Uruguay Canal 5 | Antel TV 🇺🇿 Özbekistan Zo'r TV 🇻🇪 Venezuela Televen 🇻🇳 Vietnam VTV





Almanya'da FIFA Dünya Kupası maçlarını hangi yayıncı yayınlıyor?

Die Mannschaft'ın zafer yolculuğunun her anını kaçırmak istemeyen taraftarlar, MagentaTV, ARD ve ZDF'deki canlı yayınları izleyebilir.

Almanya Milli Takımı'nı izlemek için, temelde ücretsiz veya tercih ettiğiniz yayını sunan bir ülkeye "sanal olarak" taşınmanız gerekir.

