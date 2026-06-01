2026 FIFA Dünya Kupası Finali biletlerini nasıl alabilirsiniz: MetLife Stadyumu fiyatları, ortalama fiyatlar, bilgiler ve daha fazlası

2026 Dünya Kupası Finali, 19 Temmuz'da Amerika'nın New Jersey eyaletinde oynanacak.

Dünyanın en büyük spor etkinliği, ABD'nin 1994 yılında turnuvaya ev sahipliği yapmasından bu yana ilk kez Kuzey Amerika'ya geri dönüyor. O zaman da Güney Amerika ülkesi şampiyon olmuştu, ancak o sefer zaferi Brezilya kazanmıştı.

FIFA'nın resmi bilet satışları sona erdi ve manşetlerde final biletlerinin fiyatının 10.000 dolara kadar çıktığı yazılıyor. Biz de size bu maçı nasıl izleyebileceğinize dair tüm bilgileri derledik.

2026 FIFA Dünya Kupası Finali ne zaman?

Tarih Maç Yer Bilet 19 Temmuz Pazar Final: TBC - TBC MetLife Stadyumu, East Rutherford, New Jersey, Amerika Birleşik Devletleri Bilet

2026 FIFA Dünya Kupası Finali biletleri ne kadar?

Bilet fiyatlarının tartışma konusu olduğu bir sır değil; en pahalı Dünya Kupası biletlerinden bazıları final maçı için satıldı.

FIFA daha önce, dinamik fiyatlandırma sisteminin uygulanmasıyla birlikte final maçının bilet fiyatlarının 6.730 dolara kadar çıkabileceğini açıklamıştı.

Ancak fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir ve MetLife Stadyumu'ndaki final maçı için tahminler 2.030 $ ile 10.875 $ arasında değişebilir.

2026 Dünya Kupası Finali bilet fiyatları, koltuk kategorisine göre aşağıdaki şekilde değişmektedir:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

Kategori 1 alanlarının dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

2026 FIFA Dünya Kupası Finali biletleri nasıl satın alınır

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 FIFA Dünya Kupası Finali yeniden satış biletlerini alabilir misiniz?

FIFA Dünya Kupası 2026 biletlerinizi yeniden satmak veya takas etmek için resmi ve güvenli bir yol arıyorsanız, FIFA Yeniden Satış/Takas Pazarı bunu yapmak için resmi kanaldır. Pazar 2 Ekim'de açıldı ve FIFA.com/tickets adresinden erişilebilir.

FIFA Yeniden Satış Pazarı, Kanada, ABD ve diğer ülkelerdeki sakinlere açıktır; FIFA Değişim Pazarı (Mercado de Intercambio de la FIFA) ise Meksika'da ikamet edenlere yöneliktir.

StubHub gibi ikincil pazar yerlerinde de 2026 Dünya Kupası Finali biletleri son dakikada satışa sunulacaktır.

İkincil platformlardaki bilet fiyatları, stok durumuna ve talebe bağlıdır. Satın alma işlemini gerçekleştireceğiniz platformun kullanım koşullarını mutlaka kontrol edin.

2026 FIFA Dünya Kupası Finali nerede düzenlenecek?

1994'ten bu yana Dünya Kupası Finali'nde bu kadar büyük bir seyirci kitlesi görülmemişti. Bu sefer Kanada ve Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte ev sahipliği yapsa da, turnuvanın en önemli maçı olan final, New Jersey'nin East Rutherford kentindeki etkileyici MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

Bu stadyum, New York City'nin 5 mil batısında, New Jersey'nin East Rutherford kentindeki Meadowlands Spor Kompleksi'nde bulunan çok amaçlı bir tesistir.

Stadyum, Giants Stadyumu'nun yerine 2010 yılında açıldı ve NFL'de ün salmış New York Giants ve New York Jets takımlarının düzenli olarak maçlarını oynadıkları ev sahipliği yapıyor.

MetLife Stadyumu, geçmişte CONCACAF Altın Kupa (2011 ve 2015) ve Copa America (2024) dahil olmak üzere çeşitli turnuvalarda maçlara ev sahipliği yapmış olması nedeniyle futbol maçlarını düzenleme konusunda oldukça deneyimlidir.

Stadyum, bu yılın başlarında 81.118 seyirci önünde Chelsea ile Paris Saint-Germain'in karşılaştığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali'ne ev sahipliği yaparak 2026 FIFA Dünya Kupası Finali'ne hazırlanmıştır.