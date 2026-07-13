2026 Dünya Kupası Finali, 19 Temmuz’da Amerika’nın New Jersey eyaletinde oynanacak.

Dünyanın en büyük spor etkinliği, ABD'nin 1994 yılında turnuvaya ev sahipliği yapmasından bu yana ilk kez Kuzey Amerika'ya geri dönüyor. O zaman da Güney Amerika'dan bir ülke şampiyon olmuştu, ancak o turnuvada zaferi Brezilya kazanmıştı.

FIFA'nın resmi bilet satışları sona erdi ve manşetlerde final bilet fiyatlarının 30.000 dolara kadar çıktığı yazılıyor. Biz de bu maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili tüm bilgileri derledik.

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2026 FIFA Dünya Kupası Finali ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası Finali biletleri ne kadar?

Bilet fiyatlarının tartışma konusu olduğu bir sır değil; en pahalı Dünya Kupası biletlerinden bazıları, MetLife Stadyumu'nda oynanacak final maçı için satıldı.

Resmi FIFA Dünya Kupası Finali Fiyatları

Ancak, FIFA'dan doğrudan alınan biletlerin resmi nominal değeri ile ikincil piyasada gerçekte ulaştıkları fiyat arasında büyük bir fark bulunmaktadır.

FIFA’nın resmi standart nominal fiyatları, standart koltuk kategorisine bağlı olarak 2.030 ile 6.730 dolar arasında değişiyordu.

Ancak FIFA, birincil bilet stoğu için büyük yankı uyandıran dinamik fiyatlandırma modelini uyguladığı için, doğrudan FIFA portalından satın alınan premium Ön Kategori 1 bölümlerinin nominal değerleri sonunda göz kamaştırıcı bir rakam olan 32.970 dolara kadar yükseldi.

Resmi nominal değer kademeli sistem, yapısal olarak dört ana bölüme ayrılmıştır:

Kategori 1 (Alt Kat, tercih edilen yan hatlar): Başlangıçta 6.730 $ olan nominal değer, en iyi Ön Kategori biletlerin dinamik olarak 32.970 $ 'a kadar yükselmesiyle zirveye ulaştı .

Başlangıçta olan nominal değer, en iyi Ön Kategori biletlerin dinamik olarak 'a kadar yükselmesiyle zirveye ulaştı Kategori 2 (Alt ve Üst Katlar, köşeler/dış kenarlar): 4.210 dolarlık sabit nominal değer .

dolarlık sabit nominal değer Kategori 3 (Üst Kat, kalelerin arkası): 2.790 dolarlık sabit nominal değer .

dolarlık sabit nominal değer Kategori 4 (Üst Kat, sahadan en uzak): 2.030 $ fiyatıyla en ucuz giriş seçeneği.

İkincil Piyasa ve Yeniden Satış Fiyatları

FIFA, resmi Yeniden Satış/Değişim Pazarı'nda yeniden satış fiyatlarına üst sınır getirmemeyi tercih ettiğinden (karaborsa satıcılarının tamamen üçüncü taraf platformlara geçmesini engellemeyi amaçlayarak), talep edilen fiyatlar orijinal nominal değerden tamamen kopmuştur.

En Ucuz Biletler : Sadece stadyuma girebilmek için en ucuz "giriş" biletini arıyorsanız, üst katın en üst sıraları için ikincil piyasadaki fiyatlar şu anda 8.000 ile 9.775 dolar arasında başlıyor .

: Sadece stadyuma girebilmek için en ucuz "giriş" biletini arıyorsanız, üst katın en üst sıraları için ikincil piyasadaki fiyatlar şu anda arasında başlıyor Ortalama Yeniden Satış Fiyatı : Tüm bölümler bir arada değerlendirildiğinde, ikincil pazardaki bir final bileti için şu anki ortalama takip fiyatı 11.272 dolar civarında seyrediyor .

: Tüm bölümler bir arada değerlendirildiğinde, ikincil pazardaki bir final bileti için şu anki ortalama takip fiyatı civarında seyrediyor Premium Alt Tribün Koltukları: Saha yakınında doğrulanmış bir Kategori 1 koltuk istiyorsanız, ikincil piyasadaki tahminler genellikle 15.000 ile 38.000 doların üzerindedir.

2026 FIFA Dünya Kupası Final biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler bir bakışta:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turların aksine, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turların aksine, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 FIFA Dünya Kupası Finali biletlerini yeniden satış yoluyla alabilir misiniz?

FIFA 2026 Dünya Kupası biletlerinizi yeniden satmak veya takas etmek için resmi ve güvenli bir yol arıyorsanız, FIFA Yeniden Satış/Takas Pazarı bunu yapmak için resmi kanaldır. Pazar, 2 Ekim'de açılmıştır ve FIFA.com/tickets adresinden erişilebilir.

FIFA Yeniden Satış Pazarı, Kanada, ABD ve diğer ülkelerdeki sakinlere açıktır; FIFA Değişim Pazarı (Mercado de Intercambio de la FIFA) ise Meksika'da ikamet edenlere yöneliktir.

StubHub gibi ikincil satış platformlarında da 2026 Dünya Kupası Finali biletleri son dakikada satışa sunulacaktır.

İkincil platformlardaki bilet fiyatları, stok durumuna ve talebe bağlıdır. Satın alma işlemini gerçekleştireceğiniz platformun kullanım koşullarını mutlaka kontrol edin.

2026 FIFA Dünya Kupası Finali nerede oynanacak?

1994 yılından bu yana bir Dünya Kupası Finalinde bu kadar büyük bir seyirci katılımı görülmemişti. Bu sefer Kanada ve Meksika, ABD ile birlikte ev sahipliği yapsa da, turnuvanın en önemli etkinliği olan final, New Jersey’nin East Rutherford kentindeki etkileyici MetLife Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Bu stadyum, New York şehrinin 5 mil batısında, New Jersey'nin East Rutherford kentindeki Meadowlands Spor Kompleksi'nde yer alan çok amaçlı bir tesistir.

Stadyum, Giants Stadyumu’nun yerine 2010 yılında açılmış olup, NFL’de ün salmış New York Giants ve New York Jets takımlarının düzenli olarak maçlarını oynadıkları ev sahipliği yapmaktadır.

MetLife Stadyumu, geçmişte CONCACAF Altın Kupa (2011 ve 2015) ve Copa America (2024) dahil olmak üzere çeşitli turnuvalarda maçlara ev sahipliği yapmış olması nedeniyle futbol maçlarını düzenleme konusunda oldukça deneyimlidir.

Stadyum, bu yılın başlarında 81.118 seyirci önünde Chelsea ile Paris Saint-Germain arasında oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali’ne ev sahipliği yaparak, 2026 FIFA Dünya Kupası Finali’ne hazırlanmıştır.