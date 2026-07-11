2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final biletlerini nasıl alabilirsiniz: Norveç - İngiltere, Arjantin - İsviçre; Fransa ve İspanya’nın yanı sıra yarı finale kimler katılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki heyecan doruk noktasına ulaştı.

Kuzey Amerika'da nefes kesen ve heyecan dolu karşılaşmalar bugün de devam ediyor.

Üç ev sahibi ülkenin de elenmesi ve beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya'nın 16 turunda şok edici bir şekilde turnuvadan ayrılmasıyla çeyrek finallerin gidişatı büyük ölçüde değişti.

Fransa'nın Fas'ı, İspanya'nın ise Belçika'yı elemesiyle artık sadece iki çeyrek final maçı kaldı: Norveç - İngiltere ve Arjantin - İsviçre.

GOAL, size 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri, çeyrek final biletlerini nasıl rezerve edeceğinizi, bilet fiyatlarını ve daha fazlasını sunuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finallerine kimler yükseldi?

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Sonuç / Biletler 9 Temmuz Perşembe Fransa - Fas (16:00 ET) Gillette Stadyumu (Boston) Fransa 2-0 kazandı 10 Temmuz Cuma İspanya - Belçika (PT saatiyle 12:00) SoFi Stadyumu (Los Angeles) İspanya 2-1 kazandı 11 Temmuz Cumartesi Norveç - İngiltere (17:00 ET) Hard Rock Stadyumu (Miami) Biletler 11 Temmuz Cumartesi Arjantin - İsviçre (20:00 CDT) Arrowhead Stadyumu (Kansas City) Bilet

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final biletlerini nasıl satın alabilirsiniz?

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final biletleri ne kadar?

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanacaktır, ancak kalan çeyrek final maçları için bilet fiyatları, aşağıda gösterildiği gibi, stadyuma bağlı olarak başlangıçta 275 ile 1690 dolar arasında değişiyordu:

Mekan Nominal Değer Ortalama Yeniden Satış Fiyatı Bilet Hard Rock Stadyumu (Miami) 295 $ - 1.690 $ 1.955 $ - 8.500 $+ Bilet Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 275 $ - 1.125 $ 3.900 $ - 10.000 $ Bilet

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finallerinden ne beklemeli?

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda unutulmaz çeyrek final maçları yaşandı. Favori takımlar Brezilya ve Portekiz, sırasıyla Hırvatistan ve Fas tarafından şaşırtıcı bir şekilde elendi.

Fransa, İngiltere ile verdiği devasa mücadelenin ardından bir üst tura yükseldi. Dünya Kupası rekoru olan 18 sarı kart ve bir kırmızı kartın gösterildiği meşhur "Lusail Savaşı"nda ise Arjantin, inatçı ve kararlı Hollanda takımını elemek için uzatmalara ihtiyaç duydu.

2026 turnuvası şimdiden inanılmaz bir dram yaşattı ve turnuva tablosunu tamamen altüst etti. Fransa ve İspanya yarı final biletlerini çoktan aldı, peki onlara kimler katılacak?

Favori gösterilen dev Brezilya, Erling Haaland’ın forma giydiği Norveç’e karşı 16 turunda 2-1’lik şok bir yenilgiyle turnuvadan elendi; bu sonuç, Norveçliler için İngiltere ile devasa bir çeyrek final karşılaşması yolunu açtı (İngiltere, Azteca’da oynanan klasik bir maçta ev sahibi Meksika’yı 3-2’lik skorla kıl payı geçmişti). Eşleşmelerin alt yarısında ise Arjantin, Mısır’ı 3-2 yenerek Dünya Kupası tarihinde görülen en büyük geri dönüşlerden birini gerçekleştirdi. Arjantin, dramatik bir penaltı atışları serisinde Kolombiya’yı eleyen İsviçre ile karşılaşacak.

1994 ABD Dünya Kupası’nın rekorları kırmasından otuz yıl sonra, genişletilmiş 2026 Dünya Kupası, futbol tarihinin en büyük, en gürültülü ve en heyecanlı Dünya Kupası olmaya aday.

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı - Son sıralama

Fransa'nın Fas ile oynadığı çeyrek final maçında turnuvadaki sekizinci golünü atan Kylian Mbappé, Lionel Messi ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralamasında yeniden zirveye yükseldi.

Oyuncu (Takım) Gol Sayısı Sonraki Maç - Biletler Kylian Mbappé (Fransa) 8 İspanya'ya karşı - Biletler Lionel Messi (Arjantin) 8 İsviçre maçı - Biletler Erling Haaland (Norveç) 7 İngiltere maçı - Biletler Harry Kane (İngiltere) 6 Norveç maçı - Biletler Ousmane Dembele (Fransa) 5 İspanya maçı - Biletler Vinícius Júnior (Brezilya) 4 Eleme Jude Bellingham (İngiltere) 4 Norveç maçı - Biletler Julián Quiñones (Meksika) 4 Eleme Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Elendi Mikel Oyarzabal (İspanya) 4 Fransa maçı - Biletler

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçları hangi stadyumlarda oynanacak?