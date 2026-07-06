2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final biletlerini nasıl alabilirsiniz: İngiltere - Norveç, Fransa - Fas, olası eşleşmeler, stadyumlar ve daha fazlası

2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki heyecan doruk noktasına ulaştı.

Son 16 turu yarıya yaklaşırken, turnuva tablosu tamamen altüst oldu ve 9-11 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Amerika'da nefes kesici, heyecan dolu bir dizi karşılaşma yaşanacak.

Eş ev sahibi ülkelerden ikisinin resmi olarak elenmesi ve beş kez dünya şampiyonu olan bir takımın şok edici bir şekilde turnuvadan ayrılmasıyla, bu çeyrek finallerin bağlamı kökten değişti; Fransa-Fas ve Norveç-İngiltere maçları şimdiden kesinleşti.

Çeyrek final kadrosunun tam yarısı belli oldu ve devasa hikayeler ortaya çıkarken, kalan yerler için de kıyasıya bir mücadele sürüyor.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finallerine kimler yükseldi?

Tarih Maç Yer Biletler 9 Temmuz Perşembe Fransa - Fas Gillette Stadyumu (Boston) Biletler 10 Temmuz Cuma Portekiz/İspanya - ABD/Belçika SoFi Stadyumu (Los Angeles) Biletler 11 Temmuz Cumartesi Norveç - İngiltere Hard Rock Stadyumu (Miami) Bilet 11 Temmuz Cumartesi Arjantin/Mısır - İsviçre/Kolombiya Arrowhead Stadyumu (Kansas City) Bilet

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final biletleri nasıl alınır

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki aşamalardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final biletleri ne kadar?

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanacaktır, ancak dört çeyrek final maçı için bilet fiyatları, aşağıda gösterildiği gibi, stadyuma bağlı olarak başlangıçta 275 ile 1690 dolar arasında değişiyordu:

Mekan Nominal Değer Ortalama Yeniden Satış Fiyatı Bilet SoFi Stadyumu (Los Angeles) 410 $ - 1.690 $ 4.760 $ - 11.500 Bilet Hard Rock Stadyumu (Miami) 295 $ - 1.690 $ 1.955 $ - 8.500 $+ Bilet Gillette Stadyumu (Boston) 275 $ - 1.125 $ 950 $ - 4.500 $ Bilet Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 275 $ - 1.125 $ 3.900 $ - 10.000 $ Bilet

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finallerinden ne beklemeli?

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda unutulmaz çeyrek final maçları yaşandı. Favori takımlar Brezilya ve Portekiz, sırasıyla Hırvatistan ve Fas tarafından şaşırtıcı bir şekilde elendi.

Fransa, İngiltere ile devasa bir mücadelenin ardından bir üst tura yükseldi ve Dünya Kupası rekoru olan 18 sarı kart ve bir kırmızı kartın gösterildiği meşhur "Lusail Savaşı"nda Arjantin, inatçı ve kararlı Hollanda takımını elemek için uzatmalara ihtiyaç duydu.

2026 turnuvası şimdiden inanılmaz bir dram yaşattı ve turnuva tablosunu tamamen altüst etti.

Favori devlerden Brezilya, Erling Haaland’ın forma giydiği Norveç’e karşı 16 turunda 2-0’lık şok bir yenilgiyle turnuvadan elendi; bu sonuç, Norveçliler için İngiltere ile devasa bir çeyrek final karşılaşması yolunu açtı (İngiltere, Azteca’da oynanan klasik bir maçta ev sahibi Meksika’yı 3-2’lik skorla kıl payı geçmişti).

Bu arada, Kylian Mbappé ve Fransa, ev sahibi Kanada'yı 3-0'lık net bir skorla eleyen tehlikeli Fas takımıyla, merakla beklenen Katar 2022 yarı final rövanş maçına çıkmak üzere turu sorunsuz bir şekilde geçti.

Kanada ve Meksika'nın elenmesiyle, tüm gözler yıldızlarla dolu son sekiz takımın geri kalanını belirleyecek kalan son 16 maçlarına çevrildi.

1994 ABD Dünya Kupası’nın rekorları kırmasından 30 yıl sonra, genişletilmiş 2026 turnuvası futbol tarihinin en büyük, en gürültülü ve en heyecanlı Dünya Kupası olmaya aday.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçları hangi stadyumlarda oynanacak?