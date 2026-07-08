2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki heyecan doruk noktasına ulaştı.

9-11 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Amerika'da nefes kesici, heyecan dolu bir dizi karşılaşma bizi bekliyor.

Üç ev sahibi ülkenin de elenmesi ve beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya'nın şok edici bir şekilde turnuvadan ayrılmasıyla çeyrek finallerin gidişatı kökünden değişti; şimdi Fransa-Fas, İspanya-Belçika, Norveç-İngiltere ve Arjantin-İsviçre maçlarının tadını çıkaracağız.

Önümüzdeki dört maçın hepsi muazzam olacak ve siz de stadyumlarda oturup tüm bu gelişmeleri takip ederek yarı finale kimin yükseleceğini görebilirsiniz. GOAL, size 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri, çeyrek final biletlerini nasıl rezerve edeceğinizi, bilet fiyatlarını ve daha fazlasını sunsun.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finallerine kimler yükseldi?

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Biletler 9 Temmuz Perşembe Fransa - Fas (16:00 ET) Gillette Stadyumu (Boston) Bilet 10 Temmuz Cuma İspanya - Belçika (PT saatiyle 12:00) SoFi Stadyumu (Los Angeles) Biletler 11 Temmuz Cumartesi Norveç - İngiltere (17:00 ET) Hard Rock Stadyumu (Miami) Biletler 11 Temmuz Cumartesi Arjantin - İsviçre (20:00 CDT) Arrowhead Stadyumu (Kansas City) Bilet

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final biletlerini nasıl satın alabilirsiniz?

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final biletleri ne kadar?

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanacaktır, ancak dört çeyrek final maçı için bilet fiyatları, aşağıda gösterildiği gibi, stadyuma bağlı olarak başlangıçta 275 ile 1690 dolar arasında değişiyordu:

Mekan Nominal Değer Ortalama Yeniden Satış Fiyatı Bilet SoFi Stadyumu (Los Angeles) 410 $ - 1.690 $ 4.760 $ - 11.500 Bilet Hard Rock Stadyumu (Miami) 295 $ - 1.690 $ 1.955 $ - 8.500 $+ Bilet Gillette Stadyumu (Boston) 275 $ - 1.125 $ 950 $ - 4.500 $ Bilet Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 275 $ - 1.125 $ 3.900 $ - 10.000 $ Bilet

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finallerinden ne beklemeli?

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda unutulmaz çeyrek final maçları yaşandı. Favori takımlar Brezilya ve Portekiz, sırasıyla Hırvatistan ve Fas tarafından şaşırtıcı bir şekilde elendi.

Fransa, İngiltere ile girdiği devasa mücadelenin ardından bir üst tura yükseldi. Dünya Kupası rekoru olan 18 sarı kart ve bir kırmızı kartın gösterildiği meşhur "Lusail Savaşı"nda ise Arjantin, inatçı ve kararlı Hollanda takımını elemek için uzatmalara ihtiyaç duydu.

2026 turnuvası şimdiden inanılmaz bir dram yaşattı ve turnuva tablosunu tamamen altüst etti.

Favori devlerden Brezilya, Erling Haaland’ın forma giydiği Norveç’e karşı 16 turunda 2-1’lik şok bir yenilgiyle turnuvadan elendi; bu sonuç, Norveçliler için İngiltere ile devasa bir çeyrek final karşılaşması yolunu açtı (İngiltere, Azteca’da oynanan klasik bir maçta ev sahibi Meksika’yı 3-2’lik skorla kıl payı geçmişti).

Bu arada, Kylian Mbappé ve Fransa, son 8'e sorunsuz bir şekilde yükseldi ve tehlikeli Fas takımıyla, büyük bir heyecanla beklenen Katar 2022 yarı final rövanş maçına çıkacak.

Diğer ev sahibi ülkeler Kanada ve Meksika gibi ABD de son 16 turunda elendi; Belçika, Seattle'da Pochettino'nun takımını 4-1'lik rahat bir skorla mağlup etti. Kırmızı Şeytanlar, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'iyle oynanan İber derbisinden galip çıkan İspanya ile karşılaşacak.

Kura tablosunun alt kısmında ise Arjantin, Mısır'ı 3-2 yenerek Dünya Kupası tarihinin en muhteşem geri dönüşlerinden birine imza attı. Arjantin, yarı finale çıkmak için dramatik bir penaltı atışları serisinde Kolombiya'yı eleyen İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

1994 ABD Dünya Kupası'nın rekorları kırmasından otuz yıl sonra, genişletilmiş 2026 Dünya Kupası, futbol tarihinin en büyük, en gürültülü ve en heyecanlı Dünya Kupası olmaya aday.

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı - Son sıralama

Lionel Messi, Mısır karşısında turnuvadaki 8. golünü atarak 2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralamasında açık ara liderliğe yükseldi. İnanılmaz bir şekilde, Messi şu anda arka arkaya dokuz Dünya Kupası maçında gol atmış durumda; bu seri, Katar 2022'de Arjantin'in Avustralya ile oynadığı Son 16 turu maçında başlamıştı.

Oyuncu (Takım) Gol Sayısı Sonraki Maç - Biletler Lionel Messi (Arjantin) 8 İsviçre'ye karşı - Biletler Kylian Mbappé (Fransa) 7 Fas maçı - Biletler Erling Haaland (Norveç) 7 İngiltere maçı - Biletler Harry Kane (İngiltere) 6 Norveç maçı - Biletler Vinícius Júnior (Brezilya) 4 Eleme Jude Bellingham (İngiltere) 4 Norveç maçı - Biletler Ousmane Dembele (Fransa) 4 Fas maçı - Biletler Julián Quiñones (Meksika) 4 Eleme Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Elendi Mikel Oyarzabal (İspanya) 4 Belçika maçı - Biletler



Lionel Messi, altı farklı turnuvada (2006-2026) 21 gol atarak, tüm zamanların Dünya Kupası gol krallığı listesinin de zirvesinde yer alıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçları hangi stadyumlarda oynanacak?