Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Lionel Messi of Argentina kisses the FIFA World Cup Qatar 2022 Winners' Trophy while holding the adidas Golden Boot awardGetty Images
Book World Cup 2026 Tickets

Çeviri:

2026 FIFA Dünya Kupası biletlerini nasıl edinebilirsiniz: İkinci el biletler, 32'li tur, olası 16'lı tur maçları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Dünya Kupası

Dünya Kupası biletlerini garantilemek için bilmeniz gereken her şey: nereden satın alabileceğiniz, bilet fiyatları ve daha fazlası

FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran’dan 19 Temmuz’a kadar sürecek olan turnuvayla, 1994 ABD Dünya Kupası’ndan bu yana ilk kez Kuzey Amerika’ya geri döndü.

Turnuva ilk kez 48 takıma genişletildiğinden, her zamankinden daha büyük ve daha iyi geçecek.

Dünya Kupası Biletlerini Rezervasyon YapınBilet Rezervasyonu

2026 Dünya Kupası maçlarının tam programı

Tarih ve Maç Başlangıç SaatiMaç DetaylarıYerBilet
29 Haziran, Başlama Saati 12:00 CDT32'li Tur: Brezilya - JaponyaHouston Stadyumu, ABDSatın Al
29 Haziran, Maç Başlangıcı 16:30 EDT32'li Tur: Almanya - ParaguayBoston Stadyumu, ABDSatın Al
29 Haziran, Başlangıç Saati 19:00 CSTSon 32 Turu: Hollanda - FasMonterrey Stadyumu, MeksikaSatın Al
30 Haziran, başlama saati 12:00 CDT32'li Tur: Fildişi Sahili - NorveçDallas Stadyumu, ABDSatın Al
30 Haziran, Maç Başlangıcı 17:00 EDT32'li Tur: Fransa - İsveçNew York New Jersey Stadyumu, ABDSatın Al
30 Haziran, Başlangıç saati 19:00 CST32'li Tur: Meksika - EkvadorMeksiko Stadyumu, MeksikaSatın Al
1 Temmuz, Başlangıç saati: 12:00 EDTSon 32 Turu: İngiltere - Demokratik Kongo CumhuriyetiAtlanta Stadyumu, ABDSatın Al
1 Temmuz, Maç Başlangıcı 13:00 PDT32'li Tur: Belçika - SenegalSeattle Stadyumu, ABDSatın Al
1 Temmuz, Maç Başlangıcı 17:00 PDTSon 32 Turu: ABD - Bosna HersekSan Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu, ABDSatın Al
2 Temmuz, Maç Başlangıcı 12:00 PDT32'li Tur: İspanya - AvusturyaLos Angeles Stadyumu, ABDSatın Al
2 Temmuz, Maç Başlangıcı 19:00 EDT32'li Tur: Portekiz - HırvatistanToronto Stadyumu, KanadaSatın Al
2 Temmuz, Maç Başlangıcı 20:00 PDTSon 32 Turu: İsviçre - CezayirVancouver Stadyumu, KanadaSatın Al
3 Temmuz, Maç Başlangıcı 13:00 CDTSon 32 Turu: Avustralya - MısırDallas Stadyumu, ABDSatın Al
3 Temmuz, Maç Başlangıcı 18:00 EDT32'li Tur: Arjantin - Yeşil Burun AdalarıMiami Stadyumu, ABDSatın Al
3 Temmuz, Maç Başlangıcı 20:30 CDT32'li Tur: Kolombiya - GanaKansas City Stadyumu, ABDSatın Al
4 Temmuz, Maç Başlangıcı 12:00 CDTSon 16 Turu: Kanada - Hollanda / FasHouston Stadyumu, ABDSatın Al
4 Temmuz, Maç Başlangıcı 17:00 EDTSon 16 Turu: Almanya / Paraguay - Fransa / İsveçPhiladelphia Stadyumu, ABDSatın Al
5 Temmuz, Başlangıç saati 16:00 EDTSon 16 Turu: Brezilya / Japonya - Fildişi Sahili / NorveçNew York New Jersey Stadyumu, ABDSatın Al
5 Temmuz, Maç Başlangıcı 18:00 CSTSon 16 Turu: Meksika / Ekvador - İngiltere / Demokratik Kongo CumhuriyetiMeksiko Stadyumu, MeksikaSatın Al
6 Temmuz, Başlangıç saati 14:00 CDTSon 16 Turu: Portekiz / Hırvatistan - İspanya / AvusturyaDallas Stadyumu, ABDSatın Al
6 Temmuz, Maç Başlangıcı 17:00 PDTSon 16 Turu: ABD / Bosna-Hersek - Belçika / SenegalSeattle Stadyumu, ABDSatın Al
7 Temmuz, Başlama Saati: 12:00 EDTSon 16 Turu: Arjantin / Yeşil Burun Adaları - Avustralya / MısırAtlanta Stadyumu, ABDSatın Al
7 Temmuz, Maç Başlangıcı 16:00 PDTSon 16 Turu: İsviçre / Cezayir - Kolombiya / GanaVancouver Stadyumu, KanadaSatın Al
9 Temmuz – 11 Temmuz, Çeşitli SaatlerÇeyrek Final: Daha sonra açıklanacakBoston, Los Angeles, Miami, Kansas CitySatın Al
14 Temmuz – 15 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:00Yarı Final: Daha sonra açıklanacakDallas Stadyumu ve Atlanta Stadyumu, ABDSatın Al
18 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:003.lük Maçı: TBCMiami Stadyumu, ABDSatın Al
19 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:00Final: TBCNew York New Jersey Stadyumu, ABDSatın Al

2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir. 

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • 1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

DAHA FAZLA BİLGİ: 2026 Dünya Kupası yeniden satış biletleri nasıl satın alınır: FIFA Resmi Yeniden Satış, Meksika yeniden satış, bilgiler ve daha fazlası

Dünya Kupası Biletlerini Rezervasyon YapınBilet Rezervasyonu Yapın

2026 Dünya Kupası yeniden satış biletlerini satın alabilir miyim?

Evet. FIFA Yeniden Satış Pazarı, güvenli işlemler için resmi kanaldır ve 2 Nisan'da yeniden açılmıştır. 

Uluslararası, ABD ve Kanada'da ikamet edenler, FIFA web sitesindeki bilet portalı üzerinden bu platforma erişebilir.

Meksika'da ikamet edenler, resmi güvence altında yerel yeniden satış işlemlerini yürütmek üzere yeniden açılan FIFA Değişim Pazarı'nı (Mercado de Intercambio de la FIFA) kullanmalıdır.

StubHub gibi ikincil pazar yerleri, belirli koltuk bloklarını arayan veya turnuvanın en heyecan verici maçlarına giriş bileti almak isteyen taraftarlar için popüler ve geçerli bir seçenek olmaya devam etmektedir. 

Satın alma işlemini gerçekleştireceğiniz web sitesinin kullanım koşullarını mutlaka kontrol edin.

2026 FIFA Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA daha önce, dinamik fiyatlandırma sistemi sayesinde bilet fiyatlarının grup aşamasının ilk maçlarında 60 dolardan başlayabileceğini, ancak final maçında 10.000 doların üzerine çıkabileceğini duyurmuştu. 

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. 

Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

AşamaBilet fiyat aralığı
Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç)60 - 620 dolar
Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 $
Son 32 Turu105 $ - 750
Son 16 Turu170 $ - 980 $ 
Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $
Yarı finaller 420 $ - 3.295 $
Final2.030 $ - 10.875 $

FIFA'nın değişken fiyatlandırma sistemi nedir?

FIFA’nın bilet satış yaklaşımı, satışları ve seyirci sayısını optimize etmek amacıyla fiyatların dalgalandığı çeşitli spor ve eğlence sektörlerindeki trendlerle uyumludur. 

FIFA, 2026 Dünya Kupası bilet satış sürecinde değişken fiyatlandırma (dinamik fiyatlandırma ile birlikte) uygulamaktadır; bu, fiyatların her maç için talep ve bilet mevcudiyetinin değerlendirilmesine bağlı olarak çeşitli satış aşamaları boyunca dalgalanabileceği anlamına gelir.

Bilet fiyatları her an değişebilir; bu da olası öngörülemeyen gelişmelere karşı daha fazla esneklik sağlar. 

FIFA’nın 2026 Dünya Kupası değişken fiyatlandırma sisteminde, fiyatlar her satış aşamasında biletler satışa sunulmadan önce esnek bir şekilde belirlenir. Ancak, bir satış aşaması açıldığında dinamik fiyatlandırma devreye girer.

Hangi takımlar 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı?

Toplam 211 takım, 23. FIFA Dünya Kupası'na giden yolculuğa çıktı ve 48 milli takım kontenjanının tamamı artık resmi olarak doldu. Buna, otomatik olarak hak kazanan üç ev sahibi ülke olan Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri de dahildir.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın nihai katılımcı listesi şu şekildedir:

  • AFC (Asya): Avustralya, İran, Irak, Japonya, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Güney Kore, Özbekistan
  • CAF (Afrika): Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Gana, Fildişi Sahili, Fas, Senegal, Güney Afrika, Tunus
  • CONCACAF (Kuzey/Orta Amerika ve Karayipler): Kanada, Curacao, Haiti, Meksika, Panama, Amerika Birleşik Devletleri
  • CONMEBOL (Güney Amerika): Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay
  • OFC (Okyanusya): Yeni Zelanda
  • UEFA (Avrupa): Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Çekya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İskoçya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye

Eleme süreci 31 Mart 2026'da sona erdi ve kıtalararası ve Avrupa play-off'larının galipleri, bu Haziran ayında başlayacak olan 12 gruplu genişletilmiş turnuvada yerlerini garantiledi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada’da, üçü Meksika’da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri’nde). 

ÜlkeStadyum (Şehir)Dünya Kupası Turnuva Kapasitesi
KanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MeksikaEstadio Azteca (Meksiko) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 BBVA Stadyumu (Monterrey) 53.500
Amerika Birleşik DevletleriMercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 75.000
 Gillette Stadyumu (Boston) 65.000
 AT&T Stadyumu (Dallas) 94.000
 NRG Stadyumu, Houston 72.000
 Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 73.000
 SoFi Stadyumu (Los Angeles) 70.000
 Hard Rock Stadyumu, Miami 65.000
 MetLife Stadyumu, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 
 Levi's Stadyumu, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman yapılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek. 

Kuzey Amerika genelinde 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. 

Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek. 

2026 FIFA Dünya Kupası nerede düzenlenecek?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

  • Kanada: Toronto ve Vancouver
  • Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey
  • Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

Dünya Kupası Biletlerini Rezervasyon YapınBilet Rezervasyonu Yapın