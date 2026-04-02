2026 FIFA Dünya Kupası biletlerini nasıl alabilirsiniz: Son Dakika Satış Aşaması, turnuvaya katılan takımlar, maç programı ve daha fazlası için rehber

FIFA Dünya Kupası, 1994 ABD Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez Kuzey Amerika'ya geri dönüyor.

Turnuva ilk kez 48 takıma genişletildiğinden, her zamankinden daha büyük ve daha iyi olacak. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı spor dünyasının en büyük turnuvası 11 Haziran 2026'da yaklaşırken, bilet talebinin çok yüksek olacağı şaşırtıcı değil.

GOAL, biletlerin ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatları da dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.

Son Dakika Bilet Satışı Dünya Kupası bilet haberleri: Bilmeniz gereken her şey

1 Nisan 2026 itibarıyla FIFA, Son Dakika Satış Aşamasını resmi olarak başlattı.

Daha önceki kura çekilişlerinden farklı olarak, bu son satış dönemi tamamen ilk gelen ilk alır esasına göre işliyor.

Bunun ardından, ikincil pazar yerleri ve FIFA Resmi Yeniden Satış Pazarı (2 Nisan 2026'da yeniden açıldı), Dünya Kupası bileti satın alabileceğiniz tek yerler olacaktır.

Toplam 7 milyon biletlik kontenjanın bu aşamada 3 milyondan fazlası kaldığından, taraftarlar Dünya Kupası biletini kapmak için çılgına dönecek.

2026 Dünya Kupası maç programı listesi: Açılış maçları, yarı finaller, Dünya Kupası final biletleri ve daha fazlası

Aşama Tarihler Şehirler Takımlar Biletler A Grubu 11 – 27 Haziran Meksiko, Guadalajara, Monterrey, Atlanta Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti Biletler B Grubu 11 – 27 Haziran Toronto, Vancouver, San Francisco, Los Angeles Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre Biletler C Grubu 11 – 27 Haziran New York New Jersey, Boston, Philadelphia, Miami Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya Biletler D Grubu 11 – 27 Haziran Los Angeles, Vancouver, Seattle, San Francisco Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Avustralya, Türkiye Biletler E Grubu 11 – 27 Haziran Houston, Philadelphia, Toronto, Kansas City Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador Biletler F Grubu 11 – 27 Haziran Dallas, Monterrey, Houston, Kansas City Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus Biletler G Grubu 11 – 27 Haziran Seattle, Los Angeles, Vancouver Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda Biletler H Grubu 11 – 27 Haziran Atlanta, Miami, Houston, Guadalajara İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay Biletler I Grubu 11 – 27 Haziran New York New Jersey, Boston, Philadelphia, Toronto Fransa, Senegal, Irak, Norveç Biletler Grup J 11 – 27 Haziran Kansas City, San Francisco, Dallas Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün Biletler K Grubu 11 – 27 Haziran Houston, Meksiko, Guadalajara, Miami Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan, Kolombiya Biletler L Grubu 11 – 27 Haziran Dallas, Toronto, Boston, Philadelphia İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama Biletler Son 32 28 Haziran – 3 Temmuz Tüm Ev Sahibi Şehirler (GDL ve MTY hariç) TBC Bilet Son 16 4 Temmuz – 7 Temmuz Vancouver, Seattle, Mexico City, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphia, New York New Jersey TBC Bilet Çeyrek Final 9 – 11 Temmuz Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City TBC Bilet Yarı Final 14 – 15 Temmuz Dallas, Atlanta TBC Bilet 3.lük 18 Temmuz Miami TBC Biletler Final 19 Temmuz New York New Jersey TBC Biletler

2026 Dünya Kupası biletleri ne zaman satın alınmalı?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın aldığınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Taraftarlar, tüm birincil satın alımlar için resmi FIFA bilet portalını kullanmalıdır.

Mevcut Son Dakika aşaması gerçek zamanlı olarak işlediğinden, FIFA kimliğinizin aktif olduğundan ve ödeme yöntemlerinizin kaydedildiğinden emin olmalısınız, çünkü New York ve Los Angeles gibi şehirlerdeki yüksek profilli maçlar için kalan biletler satışa sunulduktan birkaç dakika içinde tükenmektedir.

Tamamlanan Satış Aşamaları

Visa Ön Satış Çekilişi: (Eylül 2025) Visa kart sahiplerine özel ilk satış dönemi sona ermiştir.

(Eylül 2025) Visa kart sahiplerine özel ilk satış dönemi sona ermiştir. Erken Bilet Çekilişi: (Ekim 2025) ABD, Kanada ve Meksika'da ikamet edenler için yurt içi özel satış dönemi sona ermiştir.

(Ekim 2025) ABD, Kanada ve Meksika'da ikamet edenler için yurt içi özel satış dönemi sona ermiştir. Rastgele Seçim Çekilişi: (Aralık 2025 – Ocak 2026) Final turnuvası kura çekiminin ardından gelen en büyük satış aşaması sona erdi; başarılı olan tüm başvuru sahiplerine bildirimde bulunuldu ve ücretleri tahsil edildi.

Son Dakika Satış Aşaması

Bu, son resmi birincil satış dönemidir.

Önceki aşamalardan kalan biletler ile tahsis edilmemiş federasyon kontenjanları sisteme geri verilmektedir. Bunlar "gerçek zamanlı" işlemler olduğundan, ödeme sırasında satın alma işleminizin başarılı olup olmadığını hemen öğreneceksiniz.

FIFA Yeniden Satış ve Değişim Pazarı

Birincil çekilişleri kaçırdıysanız, bu sizin için en güvenli resmi ikincil seçenektir. Bu, taraftarların biletlerini güvenli bir şekilde takas edebilecekleri tek FIFA onaylı platformdur.

FIFA, yetkisiz üçüncü taraf sitelerden satın alınan biletlerin geri ödeme yapılmaksızın iptal edilebileceği konusunda uyarıda bulunmaktadır; bu nedenle, güvenli işlemler için Yeniden Satış Pazarı'nın kullanılması şiddetle tavsiye edilir.

İkincil Pazarlar

Resmi kanallar tükenirse, taraftarlar StubHub gibi sitelerdeki ikincil pazara başvurabilirler.

Bu platformlar, tükenmiş biletler için güvenilir bir ikinci şans sunsa da, fiyatlar piyasa talebine göre belirlenir ve eleme turu maçları için nominal değerinden önemli ölçüde yüksek olabilir.

2026 Dünya Kupası biletleri nereden alınır?

Biletleri garantilemek için en önemli ve en güvenilir yer, resmi FIFA bilet portalıdır. Taraftarların, canlı olarak gerçekleştirilen "İlk Gelen, İlk Alır" satışlarına katılabilmeleri için kayıtlı bir FIFA kimliği olması gerekir.

Fiyatlar şu anda grup aşamasının ilk maçları için yaklaşık 60 dolardan, MetLife Stadyumu'nda oynanacak final maçındaki Kategori 1 koltuklar için 6.000 doların üzerine kadar değişiyor.

İlk satışların ardından, FIFA Resale and Exchange Marketplace, taraftarlar arası transferler için FIFA tarafından onaylanan tek platform olarak hizmet vermeye başladı. Burada biletler ara sıra satışa sunulmaktadır; biletler diğer taraftarlar tarafından gerçek zamanlı olarak listelendiğinden, taraftarların portalı günde birkaç kez kontrol etmeleri önerilir.

Belirli tarihler için bilet arayan veya resmi portalda artık görünmeyen yüksek talep gören maçlar için bilet arayan taraftarlar için, StubHub veya Ticombo gibi ikincil bilet satış siteleri en fazla esnekliği sunmaktadır, ancak bu sitelerde bilet fiyatları daha yüksektir. Her zaman güçlü bir alıcı garantisi sunan bir platform kullandığınızdan emin olun.

2026 Dünya Kupası yeniden satış biletlerini satın alabilir miyim?

Evet. FIFA Resale Marketplace, güvenli işlemler için resmi kanaldır ve 2 Nisan'da yeniden açılmıştır. Uluslararası, Amerikan ve Kanadalı sakinler için FIFA web sitesindeki bilet portalı üzerinden erişilebilir.

Meksika'da ikamet edenler, resmi güvence altında yerel yeniden satış işlemlerini yürütmek üzere yeniden açılan FIFA Değişim Pazarı'nı (Mercado de Intercambio de la FIFA) kullanmalıdır.

StubHub gibi ikincil pazar yerleri, belirli koltuk bloklarını veya turnuvanın en heyecan verici maçlarına giriş biletlerini arayan taraftarlar için popüler ve uygun bir seçenek olmaya devam etmektedir. Satın alma işlemini gerçekleştireceğiniz web sitesinin kullanım koşullarını mutlaka kontrol edin.

2026 FIFA Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA daha önce, dinamik fiyatlandırma sistemiyle biletlerin grup aşamasının ilk maçları için 60 dolardan başlayabileceğini, ancak final maçında 6.730 dolara kadar çıkabileceğini duyurmuştu.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir.

Tahminler aşağıda gösterilmiştir:

Aşama Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875

FIFA'nın değişken fiyatlandırma sistemi nedir?

FIFA'nın bilet satış yaklaşımı, satışları ve seyirci sayısını optimize etmek için fiyatların dalgalandığı çeşitli spor ve eğlence sektörlerindeki trendlerle uyumludur.

FIFA, 2026 Dünya Kupası bilet satış sürecinde değişken fiyatlandırma (dinamik fiyatlandırma ile birlikte) uyguluyor; bu, fiyatların her maç için talep ve bilet mevcudiyetinin değerlendirilmesine bağlı olarak çeşitli satış aşamaları boyunca dalgalanabileceği anlamına geliyor.

Bilet fiyatları her an değişebilir, bu da olası öngörülemeyen gelişmelere karşı daha fazla esneklik sağlar.

FIFA'nın 2026 Dünya Kupası değişken fiyatlandırması ile fiyatlar, her satış aşamasında biletler satışa sunulmadan önce esnek bir şekilde belirlenir. Ancak, dinamik fiyatlandırma bir satış aşaması açıldığında yürürlüğe girecektir.

2026 FIFA Dünya Kupası konaklama biletlerini nasıl alabilirim?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren eksiksiz konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyisini yaşayabilirsiniz.

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi olmayan herhangi bir ülkenin takımının 1 maçı (CAN, MEX, USA hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir 1 maç

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

1.400 ABD Doları'ndan başlayan fiyatlarla / kişi başına

Mekan Serisi

Seçtiğiniz mekanda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamaları geçerlidir

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, takımınızı her grup aşaması maçında izleyin.

3 Grup Aşaması maçı ve 1 Son 32 Turu maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

Takımımı Takip Et özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir

Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

En seçkin seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için özel süitler ve Platinum Erişim imkanı da sunulmaktadır.

2026 FIFA Dünya Kupası'na hangi takımlar katılmaya hak kazandı?

Toplam 211 takım, 23. FIFA Dünya Kupası'na doğru yola çıktı ve 48 milli takım kontenjanının tamamı resmi olarak doldu. Buna, otomatik olarak elemeyi geçen üç ev sahibi ülke olan Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri de dahildir.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın nihai katılımcı listesi şu şekildedir:

AFC (Asya): Avustralya, İran, Irak, Japonya, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Güney Kore, Özbekistan

Avustralya, İran, Irak, Japonya, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Güney Kore, Özbekistan CAF (Afrika): Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Gana, Fildişi Sahili, Fas, Senegal, Güney Afrika, Tunus

Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Gana, Fildişi Sahili, Fas, Senegal, Güney Afrika, Tunus CONCACAF (Kuzey/Orta Amerika ve Karayipler): Kanada, Curacao, Haiti, Meksika, Panama, Amerika Birleşik Devletleri

Kanada, Curacao, Haiti, Meksika, Panama, Amerika Birleşik Devletleri CONMEBOL (Güney Amerika): Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay

Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay OFC (Okyanusya): Yeni Zelanda

Yeni Zelanda UEFA (Avrupa): Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Hırvatistan, Çekya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İskoçya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye

Eleme süreci 31 Mart 2026'da sona erdi ve kıtalararası ve Avrupa play-off'larının galibi, bu Haziran ayında başlayacak olan 12 gruplu genişletilmiş turnuvada yerlerini garantiledi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde).

Ülke Stadyum (Şehir) Kapasite Kanada BC Place (Vancouver) 48.821 BMO Field (Toronto) 72.766 Meksika Estadio Banorte (Meksiko) 48.821 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 Estadio BBVA (Monterrey) 50.113 Amerika Birleşik Devletleri Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 67.382 Gillette Stadyumu (Boston) 63.815 AT&T Stadyumu (Dallas) 70.122 NRG Stadyumu, Houston 68.311 Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 67.513 SoFi Stadyumu (Los Angeles) 69.650 Hard Rock Stadyumu, Miami 64.091 MetLife Stadyumu, New York 78.576 Lincoln Financial Field, Philadelphia 65.827 Levi's Stadyumu, San Francisco 69.391 Lumen Field, Seattle 65.123

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası nerede düzenlenecek?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır: