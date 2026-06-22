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Lionel Messi of Argentina kisses the FIFA World Cup Qatar 2022 Winners' Trophy while holding the adidas Golden Boot awardGetty Images
Book World Cup 2026 Tickets

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2026 FIFA Dünya Kupası biletlerini nasıl alabilirsiniz: Son Dakika Satış Aşaması, ikinci el biletler, turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar, maç programı ve daha fazlası hakkında rehber

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Dünya Kupası

Dünya Kupası biletlerini garantilemek için bilmeniz gereken her şey: nereden satın alabileceğiniz, bilet fiyatları ve daha fazlası

FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran’dan 19 Temmuz’a kadar sürecek olan turnuvayla, 1994 ABD Dünya Kupası’ndan bu yana ilk kez Kuzey Amerika’ya geri döndü.

Turnuva ilk kez 48 takıma genişletildiğinden, her zamankinden daha büyük ve daha iyi geçecek gibi görünüyor.

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2026 Dünya Kupası maçlarının tam programı

Tarih ve Maç Başlangıç SaatiMaç DetaylarıBiletler
22 Haziran, Maç Başlangıç Saati 13:00Grup I: Norveç - Senegal - New York New Jersey Stadyumu, ABDBiletler
22 Haziran, Maç Başlangıcı 17:00Grup I: Fransa - Irak - Philadelphia Stadyumu, ABDBilet
22 Haziran, Maç Başlangıcı 21:00J Grubu: Arjantin - Avusturya - Dallas Stadyumu, ABDBilet
23 Haziran, Maç Başlangıcı: 00:00J Grubu: Ürdün - Cezayir - San Francisco Bay Area Stadyumu, ABDBilet
23 Haziran, Maç Başlangıcı 16:00L Grubu: İngiltere - Gana - Boston Stadyumu, ABDBilet
23 Haziran, Maç Başlangıcı 19:00L Grubu: Panama - Hırvatistan - Toronto Stadyumu, KanadaBilet
23 Haziran, Maç Başlangıcı 22:00K Grubu: Portekiz - Özbekistan - Houston Stadyumu, ABDBilet
24 Haziran, Maç Başlangıcı: 00:00K Grubu: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Guadalajara Stadyumu, MeksikaBilet
24 Haziran, Maç Başlangıcı 12:00C Grubu: İskoçya - Brezilya - Miami Stadyumu, ABDBilet
24 Haziran, Maç Başlangıcı 15:00C Grubu: Fas - Haiti - Atlanta Stadyumu, ABDBilet
24 Haziran, Maç Başlangıcı 15:00B Grubu: İsviçre - Kanada - BC Place Vancouver, KanadaBiletler
24 Haziran, Maç Başlangıcı: 18:00B Grubu: Bosna-Hersek - Katar - Seattle Stadyumu, ABDBiletler24 Haziran, Maç Başlangıcı 21:00A Grubu: Çek Cumhuriyeti - Meksika - Mexico City Stadyumu, MeksikaBilet25 Haziran, Maç Başlangıcı: 00:00A Grubu: Güney Afrika - Güney Kore - Monterrey Stadyumu, MeksikaBilet25 Haziran, Maç Başlangıcı 13:00E Grubu: Curaçao - Fildişi Sahili - Philadelphia Stadyumu, ABDBilet25 Haziran, Maç Başlangıcı 16:00E Grubu: Ekvador - Almanya - New York New Jersey Stadyumu, ABDBilet25 Haziran, Maç Başlangıcı 19:00F Grubu: Japonya - İsveç - Dallas Stadyumu, ABDBilet25 Haziran, Maç Başlangıcı 22:00F Grubu: Tunus - Hollanda - Kansas City Stadyumu, ABDBilet25 Haziran, Maç Başlangıcı: 00:00 (26 Haziran ET)D Grubu: Türkiye - ABD - Los Angeles Stadyumu, ABDBilet25 Haziran, Maç Başlangıcı 02:00 (26 Haziran ET)D Grubu: Paraguay - Avustralya - San Francisco Bay Area Stadyumu, ABDBilet26 Haziran, Maç Başlangıcı 15:00I Grubu: Norveç - Fransa - Boston Stadyumu, ABDBilet26 Haziran, Maç Başlangıcı 18:00Grup I: Senegal - Irak - Toronto Stadyumu, KanadaBilet27 Haziran, Maç Başlangıcı 12:00H Grubu: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan - Houston Stadyumu, ABDBiletler27 Haziran, Maç Başlangıcı: 15:00H Grubu: Uruguay - İspanya - Guadalajara Stadyumu, MeksikaBiletler27 Haziran, Maç Başlangıcı 18:00G Grubu: Yeni Zelanda - Belçika - BC Place, Vancouver, KanadaBilet27 Haziran, Maç Başlangıcı 21:00G Grubu: Mısır - İran - Seattle Stadyumu, ABDBilet27 Haziran, Maç Başlangıcı 22:00L Grubu: Panama - İngiltere - New York New Jersey Stadyumu, ABDBilet27 Haziran, Maç Başlangıcı 22:00L Grubu: Hırvatistan - Gana - Philadelphia Stadyumu, ABDBilet28 Haziran – 3 Temmuz, Çeşitli SaatlerSon 32 Turu: Her grubun ilk 2 takımı + en iyi 8 üçüncü sıradaki takım - Tüm Ev Sahibi Şehirler (GDL ve MTY hariç)Biletler4 Temmuz – 7 Temmuz, Çeşitli SaatlerSon 16 Turu: TBC - Vancouver, Seattle, Mexico City, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphia, New York, New JerseyBiletler9 Temmuz – 11 Temmuz, Çeşitli SaatlerÇeyrek Final: TBC - Boston, Los Angeles, Miami, Kansas CityBilet14 Temmuz – 15 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:00Yarı Final: TBC - Dallas Stadyumu (Arlington) & Atlanta Stadyumu (Atlanta)Bilet18 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:00Üçüncülük Maçı: TBC - Miami Stadyumu, ABDBilet19 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:00Final: TBC - New York New Jersey Stadyumu, ABDBiletler

2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir. 

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • 1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

DAHA FAZLA BİLGİ: 2026 Dünya Kupası yeniden satış biletleri nasıl satın alınır: FIFA Resmi Yeniden Satış, Meksika yeniden satış, bilgiler ve daha fazlası

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2026 Dünya Kupası yeniden satış biletlerini satın alabilir miyim?

Evet. FIFA Yeniden Satış Pazarı, güvenli işlemler için resmi kanaldır ve 2 Nisan'da yeniden açılmıştır. 

Uluslararası, ABD ve Kanada'da ikamet edenler, FIFA web sitesindeki bilet portalı üzerinden bu platforma erişebilir.

Meksika'da ikamet edenler, resmi güvence altında yerel yeniden satış işlemlerini yürütmek üzere yeniden açılan FIFA Değişim Pazarı'nı (Mercado de Intercambio de la FIFA) kullanmalıdır.

StubHub gibi ikincil pazar yerleri, belirli koltuk bloklarını arayan veya turnuvanın en heyecan verici maçlarına giriş bileti almak isteyen taraftarlar için popüler ve geçerli bir seçenek olmaya devam etmektedir. 

Satın alma işlemini gerçekleştireceğiniz web sitesinin kullanım koşullarını mutlaka kontrol edin.

2026 FIFA Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA daha önce, dinamik fiyatlandırma sistemi kapsamında bilet fiyatlarının grup aşamasının ilk maçları için 60 dolardan başlayabileceğini, ancak final maçı için 10.000 doların üzerine çıkabileceğini duyurmuştu. 

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. 

Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

AşamaBilet fiyat aralığı
Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç)60 - 620 dolar
Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 $
Son 32 Turu105 $ - 750
Son 16 Turu170 $ - 980 $ 
Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $
Yarı finaller 420 $ - 3.295 $
Final2.030 $ - 10.875 $

FIFA değişken fiyatlandırması nedir?

FIFA’nın bilet satış yaklaşımı, satışları ve seyirci katılımını en üst düzeye çıkarmak amacıyla fiyatların dalgalandığı çeşitli spor ve eğlence sektörlerindeki eğilimlerle uyumludur. 

FIFA, 2026 Dünya Kupası bilet satış sürecinde değişken fiyatlandırma (dinamik fiyatlandırma ile birlikte) uyguluyor; bu, fiyatların her maç için talep ve bilet mevcudiyetinin değerlendirilmesine bağlı olarak çeşitli satış aşamaları boyunca dalgalanabileceği anlamına geliyor.

Bilet fiyatları her an değişebilir; bu da olası öngörülemeyen gelişmelere karşı daha fazla esneklik sağlar. 

FIFA’nın 2026 Dünya Kupası değişken fiyatlandırma sisteminde, fiyatlar her satış aşamasında biletler satışa sunulmadan önce esnek bir şekilde belirlenir. Ancak, dinamik fiyatlandırma, satış aşaması açıldığında yürürlüğe girecektir.

Hangi takımlar 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı?

Toplam 211 takım, 23. FIFA Dünya Kupası'na giden yolculuğa çıktı ve 48 milli takım kontenjanının tamamı artık resmi olarak doldu. Buna, otomatik olarak hak kazanan üç ev sahibi ülke olan Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri de dahildir.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın nihai katılımcı listesi şu şekildedir:

  • AFC (Asya): Avustralya, İran, Irak, Japonya, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Güney Kore, Özbekistan
  • CAF (Afrika): Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Gana, Fildişi Sahili, Fas, Senegal, Güney Afrika, Tunus
  • CONCACAF (Kuzey/Orta Amerika ve Karayipler): Kanada, Curaçao, Haiti, Meksika, Panama, Amerika Birleşik Devletleri
  • CONMEBOL (Güney Amerika): Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay
  • OFC (Okyanusya): Yeni Zelanda
  • UEFA (Avrupa): Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Çekya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İskoçya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye

Eleme süreci 31 Mart 2026'da sona erdi ve kıtalararası ve Avrupa play-off'larının galipleri, bu Haziran ayında başlayacak olan 12 grublu genişletilmiş turnuvada yerlerini garantiledi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada’da, üçü Meksika’da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri’nde). 

ÜlkeStadyum (Şehir)Dünya Kupası Turnuva Kapasitesi
KanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MeksikaEstadio Azteca (Meksiko) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 BBVA Stadyumu (Monterrey) 53.500
Amerika Birleşik DevletleriMercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 75.000
 Gillette Stadyumu (Boston) 65.000
 AT&T Stadyumu (Dallas) 94.000
 NRG Stadyumu, Houston 72.000
 Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 73.000
 SoFi Stadyumu (Los Angeles) 70.000
 Hard Rock Stadyumu, Miami 65.000
 MetLife Stadyumu, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 
 Levi's Stadyumu, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman yapılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek. 

Kuzey Amerika genelinde 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. 

Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek. 

2026 FIFA Dünya Kupası nerede düzenlenecek?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

  • Kanada: Toronto ve Vancouver
  • Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey
  • Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

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