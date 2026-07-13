2026 FIFA Dünya Kupası, heyecan doruk noktasına ulaştı ve Dünya Kupası biletleri için dünya çapında yaşanan yarış, resmi olarak tüm tarihsel rekorları kırdı.

Turnuva hayallerinin şekillendiği ve dev takımların birer birer elendiği heyecan dolu Son 16 Turu'nun tam ortasındayız.

Turnuva şeması şimdiden nefes kesici gösterilere sahne oldu: Norveç, New York’ta beş kez şampiyon olan Brezilya’yı şaşkına çevirirken, on kişiyle oynayan İngiltere takımı, Azteca Stadyumu’nda ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika’yı 3-2 mağlup ederek tarihin en klasik gerilim maçlarından birine imza attı. Peki ödülleri ne mi? 11 Temmuz Cumartesi günü Miami’de gerçekleşecek, yıldızlarla dolu ve heyecan dolu bir Çeyrek Final maçı.

Bu arada, Fransa ve Fas da bugün Boston’da gerçekleşecek yüksek riskli karşılaşmaya çıkma hakkını başarıyla elde etti.

2026 Dünya Kupası'nın gelecek maçlarının tam programı

2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

DAHA FAZLA BİLGİ: 2026 Dünya Kupası yeniden satış biletleri nasıl satın alınır: FIFA Resmi Yeniden Satış, Meksika yeniden satış, bilgiler ve daha fazlası

2026 Dünya Kupası yeniden satış biletlerini satın alabilir miyim?

Evet. FIFA Yeniden Satış Pazarı, güvenli işlemler için resmi kanaldır ve 2 Nisan'da yeniden açılmıştır.

Uluslararası, ABD ve Kanada'da ikamet edenler, FIFA web sitesindeki bilet portalı üzerinden bu platforma erişebilir.

Meksika'da ikamet edenler, resmi güvence altında yerel yeniden satış işlemlerini yürütmek üzere yeniden açılan FIFA Değişim Pazarı'nı (Mercado de Intercambio de la FIFA) kullanmalıdır.

StubHub gibi ikincil pazar yerleri, belirli koltuk bloklarını arayan veya turnuvanın en heyecan verici maçlarına giriş bileti almak isteyen taraftarlar için popüler ve geçerli bir seçenek olmaya devam etmektedir.

Satın alma işlemini gerçekleştireceğiniz web sitesinin kullanım koşullarını mutlaka kontrol edin.

2026 FIFA Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA daha önce, dinamik fiyatlandırma sistemi kapsamında bilet fiyatlarının grup aşamasının ilk maçları için 60 dolardan başlayabileceğini, ancak final maçı için 10.000 doların üzerine çıkabileceğini duyurmuştu.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir.

Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Aşama Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 dolar Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 $ Son 32 Turu 105 $ - 750 Son 16 Turu 170 $ - 980 $ Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı final 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 10.875 $

FIFA'nın değişken fiyatlandırma sistemi nedir?

FIFA’nın bilet satış yaklaşımı, satışları ve seyirci sayısını optimize etmek amacıyla fiyatların dalgalandığı çeşitli spor ve eğlence sektörlerindeki trendlerle uyumludur.

FIFA, 2026 Dünya Kupası bilet satış sürecinde değişken fiyatlandırma (dinamik fiyatlandırma ile birlikte) uyguluyor; bu, fiyatların her maç için talep ve bilet mevcudiyetinin değerlendirilmesine bağlı olarak çeşitli satış aşamaları boyunca dalgalanabileceği anlamına geliyor.

Bilet fiyatları her an değişebilir; bu da olası öngörülemeyen gelişmelere karşı daha fazla esneklik sağlar.

FIFA’nın 2026 Dünya Kupası değişken fiyatlandırma sisteminde, fiyatlar her satış aşamasında biletler satışa sunulmadan önce esnek bir şekilde belirlenir. Ancak, bir satış aşaması açıldığında dinamik fiyatlandırma devreye girer.

Hangi takımlar 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı?

Toplam 211 takım, 23. FIFA Dünya Kupası'na giden yolculuğa çıktı ve 48 milli takım kontenjanının tamamı artık resmi olarak doldu. Buna, otomatik olarak elemeyi geçen üç ev sahibi ülke olan Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri de dahildir.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın nihai katılımcı listesi şu şekildedir:

AFC (Asya): Avustralya, İran, Irak, Japonya, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Güney Kore, Özbekistan

Avustralya, İran, Irak, Japonya, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Güney Kore, Özbekistan CAF (Afrika): Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Gana, Fildişi Sahili, Fas, Senegal, Güney Afrika, Tunus

Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Gana, Fildişi Sahili, Fas, Senegal, Güney Afrika, Tunus CONCACAF (Kuzey/Orta Amerika ve Karayipler): Kanada, Curacao, Haiti, Meksika, Panama, Amerika Birleşik Devletleri

Kanada, Curacao, Haiti, Meksika, Panama, Amerika Birleşik Devletleri CONMEBOL (Güney Amerika): Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay

Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay OFC (Okyanusya): Yeni Zelanda

Yeni Zelanda UEFA (Avrupa): Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Çekya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İskoçya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye

Eleme süreci 31 Mart 2026'da sona erdi ve kıtalararası ve Avrupa play-off'larının galipleri, bu Haziran ayında başlayacak olan 12 grublu genişletilmiş turnuvada yerlerini garantiledi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada’da, üçü Meksika’da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri’nde).

Ülke Stadyum (Şehir) Dünya Kupası Turnuva Kapasitesi Kanada BC Place (Vancouver) 54.000 BMO Field (Toronto) 45.000 Meksika Estadio Azteca (Meksiko) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000 BBVA Stadyumu (Monterrey) 53.500 Amerika Birleşik Devletleri Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 75.000 Gillette Stadyumu (Boston) 65.000 AT&T Stadyumu (Dallas) 94.000 NRG Stadyumu, Houston 72.000 Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 73.000 SoFi Stadyumu (Los Angeles) 70.000 Hard Rock Stadyumu, Miami 65.000 MetLife Stadyumu, New York 82.500 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 Levi's Stadyumu, San Francisco 71.000 Lumen Field, Seattle 69.000

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman yapılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak.

Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası nerede düzenlenecek?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır: