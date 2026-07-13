2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı doruk noktasına ulaştı ve Dünya Kupası biletleri için dünya genelindeki yoğun talep resmen tüm tarihî rekorları kırdı.

Eşleşme tablosu şimdiden nefes kesen sahnelere sahne oldu: Norveç, New York'ta beş kez şampiyon olan Brezilya'yı şaşkına çevirdi, 10 kişi kalan İngiltere ise Azteca Stadyumu'nda oynanan tüm zamanların klasiklerinden biri olmaya aday maçta ortak ev sahibi Meksika'yı 3-2 mağlup etti. Ödülleri ne oldu? 11 Temmuz Cumartesi günü Miami'de yıldızlarla dolu, kesinleşmiş bir çeyrek final kapışması.

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Bu arada Fransa ve Fas, bugün Boston'da oynanacak yüksek gerilimli karşılaşma için yollarını başarıyla çizdi.

Yaklaşan 2026 Dünya Kupası maçlarının tam programı

2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bugün itibarıyla, büyük resmî Dünya Kupası bilet kuraları, buna Visa Presale, Early Ticket Draw ve kura sonrası Random Selection Draw da dahil olmak üzere, resmen sona erdi.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlenirken, birincil erişilebilirlik şu anda tarihî olarak en düşük seviyede.

İşte bilmeniz gerekenler kısaca şöyle:

Son Dakika Satış Aşaması şu anda aktif ve 1 Nisan'da başladı. Önceki turların aksine bu bir kura değil. Biletler, kesinlikle ilk gelen alır esasıyla ve anında onayla satılıyor. Bu, FIFA'dan doğrudan resmî bilet satın almak için son fırsatı temsil ediyor.

Resmî FIFA Yeniden Satış Pazaryeri de açık. Turnuva yaklaşırken bu platform artık taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satması için başlıca yetkili adres konumunda.

Alternatif olarak taraftarlar, son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazaryerlerine yönelebilir. Satın aldığınız biletler için herhangi bir ikincil sitenin hüküm ve koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

DAHA FAZLASINI OKUYUN: 2026 Dünya Kupası yeniden satış biletleri nasıl alınır: FIFA Resmî Yeniden Satış, Meksika yeniden satışı, bilgiler ve daha fazlası

2026 Dünya Kupası yeniden satış biletleri satın alabilir miyim?

Evet. FIFA Resale Marketplace, güvenli değişimler için resmî kanaldır ve 2 Nisan'da yeniden açılmıştır.

Uluslararası, Amerikan ve Kanadalı sakinler için FIFA internet sitesindeki bilet portalı üzerinden erişilebilir durumdadır.

Meksika'da yaşayanlar, yerel yeniden satış işlemlerini resmî güvenceler altında yürütmek için yeniden açılan FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) platformunu kullanmalıdır.

İkincil pazaryerleri, StubHub gibi, belirli oturma bloklarını veya turnuvanın en çok ilgi gören maçlarına giriş arayan taraftarlar için popüler ve uygulanabilir bir seçenek olmaya devam ediyor.

Satın alma yaptığınız internet sitesinin hüküm ve koşullarını kontrol ettiğinizden emin olun.

2026 FIFA Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA daha önce, dinamik fiyatlandırma uygulanırken biletlerin erken grup aşaması maçları için $60'tan başlayabileceğini, ancak Final için $10.000'ın üzerine çıkabileceğini duyurmuştu.

Fiyatların çeşitli bilet çıkarma ve satış aşamaları boyunca dalgalanması muhtemel.

Tahminler aşağıda gösterilmiştir:

Aşama Bilet fiyat aralığı Grup aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) $60 - $620 Grup aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) $75 - $2.735 Son 32 Turu $105 - $750 Son 16 Turu $170 - $980 Çeyrek finaller $275 - $1.775 Yarı finaller $420 - $3.295 Final $2.030 - $10.875

FIFA değişken fiyatlandırması nedir?

FIFA'nın biletleme yaklaşımı, fiyatların satış ve katılımı optimize etmek için dalgalandığı çeşitli spor ve eğlence sektörlerindeki eğilimlerle uyumlu.

FIFA, 2026 Dünya Kupası bilet süreci için değişken fiyatlandırma uyguluyor, buna dinamik fiyatlandırma da dahil. Bu da her maç için talep ve erişilebilirliğin gözden geçirilmesine bağlı olarak fiyatların çeşitli satış aşamaları boyunca dalgalanabileceği anlamına geliyor.

Bilet fiyatları her an değişebilir, bu da olası öngörülemeyen gelişmeler karşısında daha fazla esneklik sunar.

FIFA'nın 2026 Dünya Kupası değişken fiyatlandırmasında fiyatlar, biletler her satış aşamasında satışa sunulmadan önce esnek şekilde belirlenir. Ancak bir satış aşaması açıldığında dinamik fiyatlandırma devreye girer.

2026 FIFA Dünya Kupası'na hangi takımlar katılmaya hak kazandı?

Toplam 211 takım, FIFA Dünya Kupası'nın 23. edisyonuna giden yola çıktı ve artık 48 millî takım kontenjanının tamamı resmen doldu. Buna, otomatik olarak katılma hakkı kazanan üç ev sahibi ülke olan Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın final kadrosu şu şekilde:

AFC (Asya): Avustralya, İran, Irak, Japonya, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Güney Kore, Özbekistan

Avustralya, İran, Irak, Japonya, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Güney Kore, Özbekistan CAF (Afrika): Cezayir, Cape Verde, Kongo DC, Mısır, Gana, Fildişi Sahili, Fas, Senegal, Güney Afrika, Tunus

Cezayir, Cape Verde, Kongo DC, Mısır, Gana, Fildişi Sahili, Fas, Senegal, Güney Afrika, Tunus CONCACAF (Kuzey/Orta Amerika ve Karayipler): Kanada, Curacao, Haiti, Meksika, Panama, Amerika Birleşik Devletleri

Kanada, Curacao, Haiti, Meksika, Panama, Amerika Birleşik Devletleri CONMEBOL (Güney Amerika): Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay

Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay OFC (Okyanusya): Yeni Zelanda

Yeni Zelanda UEFA (Avrupa): Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Çekya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İskoçya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye

Elemeler 31 Mart 2026'da sona erdi ve son kıtalararası ile Avrupa play-off galipleri, bu haziran ayında başlayacak genişletilmiş 12 gruplu turnuvadaki yerlerini aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası statları hangileri?

Haziran 2022'de, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın 16 ev sahibi şehri açıklandı; bunların ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve 11'i Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alıyor.

Ülke Stadyum (Şehir) Dünya Kupası turnuva kapasitesi Kanada BC Place (Vancouver) 54.000 BMO Field (Toronto) 45.000 Meksika Estadio Azteca (Meksiko) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Amerika Birleşik Devletleri Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000 Gillette Stadium (Boston) 65.000 AT&T Stadium (Dallas) 94.000 NRG Stadium, Houston 72.000 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000 Hard Rock Stadium, Miami 65.000 MetLife Stadium, New York 82.500 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 Lumen Field, Seattle 69.000

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehre yayılarak 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

Kuzey Amerika genelinde 34 günde 104 maç oynanacak.

Turnuva ilk kez 48 takımla oynanacak ve üç ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

2026 FIFA Dünya Kupası nerede?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şu şekilde: