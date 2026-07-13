2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı doruk noktasına ulaştı ve Dünya Kupası biletleri için dünya genelindeki yoğun talep resmen tüm tarihî rekorları kırdı.
Eşleşme tablosu şimdiden nefes kesen sahnelere sahne oldu: Norveç, New York'ta beş kez şampiyon olan Brezilya'yı şaşkına çevirdi, 10 kişi kalan İngiltere ise Azteca Stadyumu'nda oynanan tüm zamanların klasiklerinden biri olmaya aday maçta ortak ev sahibi Meksika'yı 3-2 mağlup etti. Ödülleri ne oldu? 11 Temmuz Cumartesi günü Miami'de yıldızlarla dolu, kesinleşmiş bir çeyrek final kapışması.
Turnuva bilet stratejinizi planlamak, resmi başvuru dönemleri ve stadyumlardaki koltuk kategorileri hakkında dikkatli bir araştırma yapmayı gerektirir. Turnuva hazırlıklarınızı tamamlarken, spor oyun hesabınızın bonus kredilerle tamamen doldurulmuş olduğundan emin olmak da akıllıca bir hamledir. Doğrulanmış 1xbet promo code ile üst düzey ödüllerin kilidini açmak için promosyon incelememizi ziyaret edin. Turnuva hayallerinin şekillendiği ve ağır topların birer birer elendiği dramatik Son 16 Turu'nun tam ortasındayız.
Bu arada Fransa ve Fas, bugün Boston'da oynanacak yüksek gerilimli karşılaşma için yollarını başarıyla çizdi.
Yaklaşan 2026 Dünya Kupası maçlarının tam programı
|Tarih ve başlama saati
|Maç detayları
|Yer
|Biletler
|14 Temmuz, başlama saati 19.00 CDT
|Yarı final 1: Fransa - İspanya
|Dallas Stadyumu, ABD
|Bilet al
|15 Temmuz, başlama saati 20.00 EDT
|Yarı final 2: İngiltere - Arjantin
|Atlanta Stadyumu, ABD
|Bilet al
|18 Temmuz, başlama saati 15.00 EDT
|Üçüncülük maçı: Fransa / İspanya - İngiltere / Arjantin
|Miami Stadyumu, ABD
|Bilet al
|19 Temmuz, başlama saati 15.00 EDT
|Dünya Kupası finali: Fransa / İspanya - İngiltere / Arjantin
|New York New Jersey Stadyumu, ABD
|Bilet al
2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?
Bugün itibarıyla, büyük resmî Dünya Kupası bilet kuraları, buna Visa Presale, Early Ticket Draw ve kura sonrası Random Selection Draw da dahil olmak üzere, resmen sona erdi.
Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlenirken, birincil erişilebilirlik şu anda tarihî olarak en düşük seviyede.
İşte bilmeniz gerekenler kısaca şöyle:
- Son Dakika Satış Aşaması şu anda aktif ve 1 Nisan'da başladı. Önceki turların aksine bu bir kura değil. Biletler, kesinlikle ilk gelen alır esasıyla ve anında onayla satılıyor. Bu, FIFA'dan doğrudan resmî bilet satın almak için son fırsatı temsil ediyor.
- Resmî FIFA Yeniden Satış Pazaryeri de açık. Turnuva yaklaşırken bu platform artık taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satması için başlıca yetkili adres konumunda.
- Alternatif olarak taraftarlar, son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazaryerlerine yönelebilir. Satın aldığınız biletler için herhangi bir ikincil sitenin hüküm ve koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.
DAHA FAZLASINI OKUYUN: 2026 Dünya Kupası yeniden satış biletleri nasıl alınır: FIFA Resmî Yeniden Satış, Meksika yeniden satışı, bilgiler ve daha fazlası
2026 Dünya Kupası yeniden satış biletleri satın alabilir miyim?
Evet. FIFA Resale Marketplace, güvenli değişimler için resmî kanaldır ve 2 Nisan'da yeniden açılmıştır.
Uluslararası, Amerikan ve Kanadalı sakinler için FIFA internet sitesindeki bilet portalı üzerinden erişilebilir durumdadır.
Meksika'da yaşayanlar, yerel yeniden satış işlemlerini resmî güvenceler altında yürütmek için yeniden açılan FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) platformunu kullanmalıdır.
İkincil pazaryerleri, StubHub gibi, belirli oturma bloklarını veya turnuvanın en çok ilgi gören maçlarına giriş arayan taraftarlar için popüler ve uygulanabilir bir seçenek olmaya devam ediyor.
Satın alma yaptığınız internet sitesinin hüküm ve koşullarını kontrol ettiğinizden emin olun.
2026 FIFA Dünya Kupası biletleri ne kadar?
FIFA daha önce, dinamik fiyatlandırma uygulanırken biletlerin erken grup aşaması maçları için $60'tan başlayabileceğini, ancak Final için $10.000'ın üzerine çıkabileceğini duyurmuştu.
Fiyatların çeşitli bilet çıkarma ve satış aşamaları boyunca dalgalanması muhtemel.
Tahminler aşağıda gösterilmiştir:
|Aşama
|Bilet fiyat aralığı
|Grup aşaması (ev sahibi ülkeler hariç)
|$60 - $620
|Grup aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları)
|$75 - $2.735
|Son 32 Turu
|$105 - $750
|Son 16 Turu
|$170 - $980
|Çeyrek finaller
|$275 - $1.775
|Yarı finaller
|$420 - $3.295
|Final
|$2.030 - $10.875
FIFA değişken fiyatlandırması nedir?
FIFA'nın biletleme yaklaşımı, fiyatların satış ve katılımı optimize etmek için dalgalandığı çeşitli spor ve eğlence sektörlerindeki eğilimlerle uyumlu.
FIFA, 2026 Dünya Kupası bilet süreci için değişken fiyatlandırma uyguluyor, buna dinamik fiyatlandırma da dahil. Bu da her maç için talep ve erişilebilirliğin gözden geçirilmesine bağlı olarak fiyatların çeşitli satış aşamaları boyunca dalgalanabileceği anlamına geliyor.
Bilet fiyatları her an değişebilir, bu da olası öngörülemeyen gelişmeler karşısında daha fazla esneklik sunar.
FIFA'nın 2026 Dünya Kupası değişken fiyatlandırmasında fiyatlar, biletler her satış aşamasında satışa sunulmadan önce esnek şekilde belirlenir. Ancak bir satış aşaması açıldığında dinamik fiyatlandırma devreye girer.
2026 FIFA Dünya Kupası'na hangi takımlar katılmaya hak kazandı?
Toplam 211 takım, FIFA Dünya Kupası'nın 23. edisyonuna giden yola çıktı ve artık 48 millî takım kontenjanının tamamı resmen doldu. Buna, otomatik olarak katılma hakkı kazanan üç ev sahibi ülke olan Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın final kadrosu şu şekilde:
- AFC (Asya): Avustralya, İran, Irak, Japonya, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Güney Kore, Özbekistan
- CAF (Afrika): Cezayir, Cape Verde, Kongo DC, Mısır, Gana, Fildişi Sahili, Fas, Senegal, Güney Afrika, Tunus
- CONCACAF (Kuzey/Orta Amerika ve Karayipler): Kanada, Curacao, Haiti, Meksika, Panama, Amerika Birleşik Devletleri
- CONMEBOL (Güney Amerika): Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay
- OFC (Okyanusya): Yeni Zelanda
- UEFA (Avrupa): Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Çekya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İskoçya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye
Elemeler 31 Mart 2026'da sona erdi ve son kıtalararası ile Avrupa play-off galipleri, bu haziran ayında başlayacak genişletilmiş 12 gruplu turnuvadaki yerlerini aldı.
2026 FIFA Dünya Kupası statları hangileri?
Haziran 2022'de, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın 16 ev sahibi şehri açıklandı; bunların ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve 11'i Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alıyor.
|Ülke
|Stadyum (Şehir)
|Dünya Kupası turnuva kapasitesi
|Kanada
|BC Place (Vancouver)
|54.000
|BMO Field (Toronto)
|45.000
|Meksika
|Estadio Azteca (Meksiko)
|83.000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|48.000
|Estadio BBVA (Monterrey)
|53.500
|Amerika Birleşik Devletleri
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
|75.000
|Gillette Stadium (Boston)
|65.000
|AT&T Stadium (Dallas)
|94.000
|NRG Stadium, Houston
|72.000
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|73.000
|SoFi Stadium (Los Angeles)
|70.000
|Hard Rock Stadium, Miami
|65.000
|MetLife Stadium, New York
|82.500
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|69.000
|Levi's Stadium, San Francisco
|71.000
|Lumen Field, Seattle
|69.000
2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?
2026 FIFA Dünya Kupası, Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehre yayılarak 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.
Kuzey Amerika genelinde 34 günde 104 maç oynanacak.
Turnuva ilk kez 48 takımla oynanacak ve üç ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
2026 FIFA Dünya Kupası nerede?
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şu şekilde:
- Kanada: Toronto ve Vancouver
- Meksika: Guadalajara, Meksiko ve Monterrey
- Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle